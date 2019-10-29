创“躁”了不起戴尔专场直播 双十一种草三款热门笔记本

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】10月25日，天极网联手戴尔带来主题为“创‘躁’了不起”的专场直播，为备战双十一的小伙伴带来了三款热门笔记本：戴尔灵越13 7000羽感合金本、戴尔灵越14 7000霸屏合金本、戴尔G3游戏本。

具备出色的性能、极致便携性、时尚外观设计的三款笔记本，吸引超过12万网友围观直播，大批小伙伴在直播期间种草，并领取戴尔双十一限时优惠福利，入手自己青睐的产品。

接下来就由小编再次为大家安利一下这三款热门产品吧!

戴尔灵越13 7000羽感合金本

售价：5998元起

戴尔灵越13 7000羽感合金本采用了镁合金机身，经过24道精湛工艺铸造，更轻更坚固，其重量相比上代减轻三分之一。该机配备13.3英寸1920x1080分辨率IPS屏幕，但重量仅0.955kg，厚度薄至14.9mm，正如其“羽感”之名。因此，灵越13 7000拥有极其出色的便携性，符合用户对于移动体验的需求。值得一提的是，该机续航可达17小时、Type-C接口支持充电，因此在外出使用时可以摆脱充电器，进一步减轻差旅携带负担。

戴尔灵越13 7000羽感合金本13.3英寸屏幕采用窄边框设计，亮度提升至300nit，支持72%NTSC色域，观看体验更为出色。该机标配背光键盘以及指纹识别，账号登录更快捷、安全。

配置方面，戴尔灵越13 7000羽感合金本搭载了最新的第十代英特尔酷睿处理器，相较于第八代英特尔酷睿U系列处理器整体性能提升可达16%。提供8GB内存以及512GB、1TB PCIe固态硬盘，因此电脑运行更为顺畅，应用启动、数据传输也更为高效，让你告别等待卡顿。连接方面，第十代英特尔酷睿处理器支持英特尔WiFi 6，无线速度提升近3倍。值得一提的是，戴尔灵越13 7000羽感合金本还可选拥有2GB显存的GeForce MX250独立显卡，进一步提升电脑性能，更轻松的观看4K超高清视频、完成平面设计等高负载任务，还可以流畅运行主流游戏，丰富使用体验。

戴尔灵越13 7000羽感合金本还拥有稳定可靠的散热，独特的lift转轴设计在电脑屏幕打开后，让机身微微翘起，保证机身底部双进风口的进风量并更符合人体工程学，打字自然舒适。与此同时，该机搭载Dell Power Manager软件，用户可通过fn+T快键调节，在安静及疾速模式之间迅速切换。

接口方面，戴尔灵越13 7000羽感合金本追求便携性的同时并没有在扩展性方面做出妥协，该机拥有耳机接口、USB 3.1 Gen1(Type-A)、HDMI 2.0、全功能USB Type-C、Micro SD卡槽及电源等丰富接口，可以满足用户扩展键鼠、显示器等外设需求。

戴尔灵越14 7000霸屏合金本

售价：7098元起

戴尔灵越14 7000霸屏合金本机身同样采用了镁合金，因此便携性同样出色。值得一提的是，尽管该机配备14英寸全高清屏幕，但其厚度与灵越13 7000羽感本一致，为14.9mm，重量也仅略有增加，只有1.09kg。与此同时，戴尔灵越14 7000霸屏合金本续航时间长达16小时。更大的机身，却拥有同样极致的轻薄设计，秘密之一便是该机屏幕。

戴尔灵越14 7000霸屏合金本屏幕采用了四面窄边框设计，拥有更高屏占比。其IPS屏幕支持8Bit原生色深，300nit亮度以及100%sRGB色域，可呈现超过1600万种颜色，因此对于设计、旅拍达人、摄影师等对于屏幕显示效果有需求的用户而言，值得信赖。此外，这还是一块SLP(Super Low Power)超低功耗屏，配合52Whr长效电池，为续航保驾护航。

性能方面，戴尔灵越14 7000霸屏合金本同样搭载了全新第十代英特尔酷睿处理器，并可选GeForce MX250独立显卡，内存最高支持16GB，存储为512GB PCIe SSD。值得一提的是，戴尔灵越14 7000霸屏合金本拥有一个雷电3接口，其数据传输吞吐量可达40Gbps，是雷电2接口的2倍，USB 3.0接口的8倍。该机雷电3接口不仅支持高效的文件传输，还可充电、扩展2个4K显示器或者显卡扩展坞，再次强化性能。

散热方面，戴尔灵越14 7000霸屏合金本与灵越13 7000一样采用了lift转轴并支持安静、疾速模式快捷切换。同时内部全新散热设计，提升25%风扇覆盖面积，双铜管散热，效率成倍提升。

戴尔G3游戏本

售价：7498元起

作为热门游戏本，戴尔G3在直播中成功引起了大批玩家关注。全新模具让戴尔G3外观更为新潮，并且厚度相较上一代减少10%，薄至21.6mm。伴随着更为轻薄外观，是全面升级的性能。戴尔G3可选英特尔九代酷睿i7 9750H处理器以及NVIDIA GTX 1660Ti独显，配备16GB双通道内存，且最高支持1TB PCIe SSD，因此无论是主流竞技类游戏，还是大型单机游戏都可以顺畅运行。

显示方面，该机全系配备1920x1080分辨率的防眩光IPS窄边框屏幕，支持72%NTSC色域，并可选144Hz高刷新率屏幕，对于喜爱FPS、竞速游戏的玩家而言，毋庸置疑又是一个加分项。键盘方面也提供多种选择，包括4区域RGB背光键盘，支持多种灯效切换。

散热方面，戴尔G3采用牛角式散热架构，底部拥有三个进风口，机身内部为双铜管双风扇散热系统，新增梯形散热鳍片，进一步增加铜管与空气接触面积。得益于此，戴尔G3实现出风量10%提升，以及100%尾部出风设计。值得一提的是，戴尔G3还支持AWCC外星人智控中心，可实现针对游戏的定向个性化设置及优化，便于玩家管理游戏，一步即可跨入游戏世界。同时该机还支持G模式，可一键提升性能、散热。据介绍G模式下散热效能可迅速提升50%，短时间内为电脑降温5-9度。

接口方面，戴尔G3拥有2个USB 2.0(Type-A)、SD卡槽、USB Type-C、HDMI 2.0、USB 3.1(Type-A)、耳机接口以及网线接口。在轻薄机身中配备网线接口无疑为玩家提供了更丰富选择，在上分冲段的关键局比赛中，可选择有线连接，避免无线网络不稳定、高时延影响发挥。

除以上介绍的外观、配置、性能、散热等方面，在直播中还有很多小伙伴关心三款产品的售后问题。针对戴尔灵越13 7000羽感合金本、戴尔灵越14 7000霸屏合金本两款轻薄本产品，戴尔提供齐全的保障与服务，包括：硬件上门整机保修，由专人上门维修、更换，第一时间解决问题;支持24x7专线快速接听，遇到软硬件问题可及时获得技术支持;软件、外设调试安装，协助解决软件故障，支持安装、调试常用办公软件及外设;自动检测软件故障，并主动保修，防止业务中断避免数据损失;支持全球联保境外售后，保障原厂服务，跨国差旅办公没有后顾之忧。

对于戴尔G3游戏本，戴尔还提供2年整机上门保修服务、上门服务以及全国联保。

最后还要提醒各位网友：在双十一期间，戴尔也将在官方旗舰店展开更多促销，有想要购买PC以及外设的小伙伴千万不要错过哦!