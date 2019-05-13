Ìì¼«»á¿ÍÌü£ºÀ×ÉñÎåÖÜÄê³õÐÄÓÌÔÚ ´´ÐÂÁ¦ÔÙÌáÉý

¡¡¡¡4ÔÂ23ÈÕ£¬IntelÍÆ³öÁËµÚ¾Å´úÒÆ¶¯¶Ë±êÑ¹¿áî£´¦ÀíÆ÷£¬¶øNvidiaÒ²·¢²¼ÁËGTX16ÏµÁÐÏÔ¿¨£¬Òò´ËÕû¸öÐÐÒµÒ²¶¼ÊÇÒ»Æª·ÐÌÚ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬À×ÉñÒ²ÔÚ±±¾©NRGµç×Ó¾º¼¼ÖÐÐÄÕÙ¿ªÁË5ÖÜÄêÇìµäôßÐÂÆ··¢²¼»á¡£·¢²¼»áÉÏ£¬ÐÂÍÆ³öµÄ16Ó¢´çÓÎÏ·±¾-µÚÎå´úÀ×Éñ911ÒÔ¼°¼«¾ßÉè¼Æ¸ÐµÄºÚÎäÊ¿¶þ´úµÈ²úÆ·¶¼¸øÎÒÃÇÁôÏÂÁËºÜÉî¿ÌµÄÓ¡Ïó¡£±¾´ÎÌì¼«»á¿ÍÌüÎÒÃÇÒ²ÇëÀ´ÁËÀ×Éñ´´Ê¼ÈËÀîÑÞ±ø£¬ÁÄÁÄÕâ´Î·¢²¼»áµÄÊÂ¶ù¡£
¡¡¡¡Ç°ÎÞ¹ÅÈËµÄ16.6Ó¢´çÓÎÏ·±¾´ÓºÎ¶øÀ´£¿
¡¡¡¡Åä±¸16.6Ó¢´çµÄµÚÎå´úÀ×Éñ911ÓÎÏ·±¾ÊÇ±¾´Î·¢²¼»áÒ»¸ö±È½ÏÍ»³öµÄÁÁµã£¬±íÃæÉÏËäÈ»Ö»ÊÇÒ»¸ö³ß´çµÄ±ä»¯£¬µ«ÈçÍ¬À×Éñ²úÆ·¾ÀíÀîÕñÓîÔÚ·¢²¼»áÉÏËùËµµÄ¡°Ò»¸ö16.6£¬±³ºóÊÇÎÞÊý¸ö996¡±ÄÇÃ´ÔÚ16.6Ó¢´çµÄ±³ºó£¬ÓÐÄÄÐ©¹ÊÊÂÄØ£¿
¡¡¡¡¸ù¾ÝÀîÑÞ±ø½éÉÜ£¬ÔÚ2017ÄêµÄÊ±ºò£¬À×Éñ¶ÔÓÚ16.6Ó¢´ç¾ÍÓÐÒ»¸ö³õ²½µÄÏë·¨¡£ÏÖÔÚÓÎÏ·±¾²úÆ·µÄÐÎÌ¬Ô½À´Ô½Í¬ÖÊ»¯µÄÕâÖÖÇé¿öÏÂ£¬À×ÉñÒ²ÆÚÍûÄÜ¸øÓÃ»§ÄÜÌá¹©²»Ò»ÑùµÄ²úÆ·¼°È«ÐÂµÄÌåÑé¡£¶ø¶ÔÒ»¸öÓÎÏ·Íæ¼ÒÀ´½²£¬ÆÁÄ»¾ÍÊÇÓ°Ïì×îÖ±½ÓµÄÒ»¸öÒªËØ£¬ËùÒÔÀ×ÉñÒ²ÊÇÔÚÕâ¸ö·½Ãæ½øÐÐÁË¿¼ÂÇ£¬µ«²¢Ã»ÓÐÃ÷È·µÄ·½Ïò¡£ËæºóÒÀ¿¿ÒÀ¿¿Í¬¾©¶«µÄºÏ×÷£¬À×ÉñµÃµ½ÁË¹ØÓÚÓÃ»§µÄÒ»Ð©´óÊý¾Ý·ÖÎö£¬ÔÚµ±Ê±±Ê¼Ç±¾ÆÁÄ»³ß´ç»¹±È½Ïµ¥Ò»£¬ÊÐÃæÉÏ¿ÉÒÔ¿´µ½ÓÐ11´ç¡¢12´ç¡¢13´ç¡¢14´ç¡¢15´ç¡¢17´çµÄ²úÆ·£¬ÖÐ¼äÎ¨¶ÀÈ±ÉÙ16´ç£¬ÕâÖ÷ÒªÊÇÒòÎªÔÚ´ó¼ÒÔçÆÚµÄÓ¡ÏóÀï£¬15´ç¾ÍÒÑ¾ºÜ´óÁË£¬¸ü´óÆÁÄ»µÄÓÃ»§Èº·Ç³£ÉÙ£¬Òò´ËÃ»±ØÒªÔÚ15´çºÍ17´çÖ®¼äÔÙÏ¸·Ö³ö16´çµÄ²úÆ·¡£
¡¡¡¡¶ø½üÁ½Äê£¬°éËæ×Å¼¼ÊõµÄ±ä¸ï£¬±Ê¼Ç±¾Öð½¥¿ªÊ¼Õ±ß¿ò»¯£¬¶ÔÓÚ²úÆ·ÐÎÌ¬ÊÇ¸ö¾Þ´óµÄµß¸²£¬Ïàµ±ÓÚÔÚÔÓÐµÄ±Ê¼Ç±¾ÔÚÏÔÊ¾Ãæ»ý²»±äµÄÇé¿öÏÂ£¬»úÉí³ß´ç¶¼ËõÐ¡1-2´ç¡£ÔÚÕâÑùµÄÇé¿öÖ®ÏÂ£¬À×ÉñÃÈÉúÁËÒ»¸öºÜ´óµ¨µÄÉèÏë£¬¼´×öÒ»¸ö16Ó¢´çÆÁÄ»µÄÓÎÏ·±¾£¬¶ø³ß´ç¿ØÖÆÔÚ15Ó¢´ç×óÓÒ¡£ÔÚºÍ¾©¶«Ò»Æð×öµÄÓÃ»§µ÷ÑÐÖÐ£¬À×Éñ·¢ÏÖÇ¡Ç¡ÊÇÓÃ»§µÄÐèÇó¡£ÓÉ´Ë£¬À×ÉñµÄ±ä¸ï·½Ïò¾ÍÈ·¶¨ÁË¡£
¡¡¡¡·½ÏòÈ·¶¨ºó£¬ÈçºÎÂäÊµÒ²ÊÇ¸ö²»ÈÝÒ×µÄÊÂ¡£ÕâÊ±À×ÉñÕÒµ½ÁËÓÐÁË¼¸ÄêÉî¶ÈºÏ×÷µÄBOE£¬Í¨¹ýÑéÖ¤£¬ËäÈ»ÊµÏÖ16.6Ó¢´çÆÁÄ»ÓÐÄÑ¶È£¬µ«²¢·Ç²»¿ÉÐÐ£¬¶øÇÒBOEÒ²·Ç³£ÈÏ¿ÉÕâ¸öÏë·¨¡£À×Éñ¡¢¾©¶«¡¢BOEÒ²ÊÇÈý·½Ò»ÅÄ¼´ºÏ£¬È·¶¨ÁËÕâ¸öÏîÄ¿¡£
¡¡¡¡ÁíÒ»¸öÓöµ½µÄÀ§ÄÑÔÚÓÚ£¬16.6Ó¢´çµÄÆÁÄ»ÈçºÎÕÒµ½ºÏÊÊµÄ»úÉíÀ´ÊÊÅä£¬Õâ¾ÍÒªÌáµ½ÔÚÀ×Éñ·¢²¼»áÉÏ¸ÐÐ»µÄ¹ã´ï£¬¹ã´ï×îÖÕÎª16.6Ó¢´çÆÁÄ»¿ªÁË¶ÔÓ¦µÄ±Ê¼Ç±¾Ä£¾ß¡£
¡¡¡¡ÐèÒªÌáµ½µÄÊÇ£¬ÎÞÂÛBOE»¹ÊÇ¹ã´ï£¬ÔÚÕâ¸ö¹ý³ÌÖÐ¶¼ÒòÎª²»È·¶¨ÐÔ¶øÃ°×Å¾Þ´óµÄ·çÏÕ£¬Ò»µ©¿ª·¢Ê§°Ü£¬ËðÊ§½«ÊÇ·Ç³£´óµÄ¡£Òò´ËÎÞÂÛ¶Ô¹ã´ï¡¢BOE»¹ÊÇÀ×Éñ£¬¶¼ÓÐ×ÅºÜ´óµÄÑ¹Á¦¡£¾¡¹ÜÀ×ÉñÃ¿Äê»¨ºÜ¶àµÄÑÐ·¢·ÑÔÚ¿ªÄ£ÉÏÃæ£¬µ«²»Í¬µÄÊÇÒÔÍùÖ»¿ª±Ê¼Ç±¾µÄÄ¥¾ß£¬¶ø¿ªÆÁÄ»Ä£¾ß£¬²»½ö¶ÔÀ×ÉñÊÇµÚÒ»´Î£¬¶øÇÒÔÚ¹úÄÚÆ·ÅÆÖÐ¶¼²»¶à¼û¡£ºÃÔÚ±³ºóÓÐ×ÅÀ×Éñ¼°¾©¶«µÄ´óÊý¾Ýµ÷ÑÐ£¬¸øÁËÀ×Éñ×ã¹»µÄÐÅÐÄÈ¥Ö§³Å16.6Ó¢´ç²úÆ·µÄ¿ª·¢¡£
¡¡¡¡¾¹ý3¸öÔÂ×óÓÒµÄÆô¶¯£¬Ê±¼äÒÑ¾À´µ½ÁË2018Äê£¬¶øºóÐø16.6Ó¢´çÈÔÈ»¾ßÓÐÇÐ¸îÄÑ¶È´ó/Á¼ÂÊµÍµÈÎÊÌâ£¬¼ä½ÓÒ²ÈÃ³É±¾´ó·ùÌáÉý£¬°üÀ¨Í¬Ä£¾ßµÄÆ¥ÅäµÈÎÊÌâÒ²¸øÀ×ÉñÔì³ÉÁËÁË²»ÉÙÂé·³¡£ºÃÔÚ¾¹ýÁË¼æ¹ËµÄ¹¥¼á½×¶Î£¬²úÆ·ÖÕÓÚ´ïµ½ÁËÍêÃÀÆ¥Åä¡£
¡¡¡¡Èç½ñÀ´¿´£¬ÐÂµÄµÚÎå´ú911µÄ16.6Ó¢´ç´óÊÓÒ°ÌåÑéÈ·ÊµÈÃÀ×ÉñµÄ¹¤×÷ÈËÔ±¸Ïµ½ÐÀÎ¿£¬ÇÒ´Ó¾©¶«É¹µ¥µÄ·´À¡¿´£¬ÓÃ»§µÄÆÀ¼ÛÒ²ÊÇ·Ç³£¾ªÏ²µÄ¡£ÔÚÌåÑéÉÏ£¬Ê×ÏÈ16.6Ó¢´çµÄµÚÎå´úÀ×Éñ911³ß´ç½éÓÚ17Ó¢´çºÍ15Ó¢´çÖ®¼ä£¬ºÍ15.6Ó¢´ç¶Ô±ÈËüµÄÊÓÒ°Ôö¼ÓÁË14%£¬µ«´Ó³ß´çÉÏ¿´ÊÇ¼¸ºõÃ»ÓÐ²î±ðµÄ¡£±Ê¼Ç±¾ÊÇÒ»¸ö·Ç³£×ÛºÏµÄ²úÆ·£¬Ëü¼ÈÒªÇóÏÔÊ¾Ãæ»ý´ó£¬ÓÖÒªÇó±ãÐ¯£¬¶øÇÒÒª¿¼ÂÇÐøº½¡¢É¢ÈÈµÈµÈµÄÆ½ºâÐÔ£¬Òò´ËÈçºÎ°ÑÎÕÕâÖ®¼äµÄ¶ÈÊÇºÜÀ§ÄÑµÄ£¬µ«16.6Ó¢´ç²úÆ··Ç³£ÍêÃÀµÄÚ¹ÊÍÁËÕâ¸ö¶È£¬Èç¹û½«16.6Ó¢´ç²úÆ·Í¬15.6»òÊÇ17.3Ó¢´ç²úÆ·½øÐÐ¶Ô±È£¬ÄÇÃ´ÓÃ»§Ò»¶¨»áºÁ²»ÓÌÔ¥µÄÑ¡Ôñ16.6Ó¢´çµÄ²úÆ·¡£
¡¡¡¡¿áÈçÐÇÕ½ ±ãÒË¹ýDIY ºÚÎäÊ¿¶þ´úÍ¬Ñù¾ªÑÞ
¡¡¡¡³ýÁË16.6Ó¢´çµÄµÚÎå´ú911£¬À×ÉñÔÚ·¢²¼»áÉÏÍÆ³öµÄºÚÎäÊ¿¶þ´úÍ¬ÑùÒ²ÊÇÒ»¿îÈÃÈË¾ªÑÞµÄ²úÆ·¡£ÀîÑÞ±øÈÏÎª£¬ºÚÎäÊ¿¶þ´úÒ²ÊÇÕâ´Î·¢²¼»áµÄÒ»¸öÖØµã²úÆ·£¬´Ó·¢²¼»áµÄ·´À¡¿´£¬ºÚÎäÊ¿¶þ´úµÄ·´À¡Ò²ÊÇ·Ç³£²»´íµÄ£¬·¢²¼»áÉÐÎ´½áÊø¾ÍÒÑ¾ÓÐºÜ¶àÈËÏòËû×ÉÑ¯¹ºÂòµÄÇé¿ö£¬¶ø·¢²¼»á¸Õ¸Õ½áÊø£¬ºÚÎäÊ¿¶þ´úµÄÔ¤Ô¼Á¿¾ÍÒÑ¾Í»ÆÆ4Íò£¬´´ÔìÁË·Ç³£ºÃµÄÊ×·¢³É¼¨¡£
¡¡¡¡ºÃ³É¼¨µÄ±³ºóÔÒòÒ²ÎÞÍâºõ¼¸µã£¬Ê×ÏÈºÚÎäÊ¿¶þ´úµÄÍâ¹Û×ã¹»Õ¨ÁÑ£¬¸øÈËÒÔºÜ´óµÄ¾ªÏ²£¬ÑÕÖµ¼´ÕýÒå£¬µÚÒ»ÑÛÄÜ×¥×¡ÈË£¬ÄÇÃ´³É¹¦Ò²²¢²»ÒâÍâ¡£ÁíÍâ£¬ºÚÎäÊ¿¶þ´úÌá¹©ÁË²»Í¬µµÎ»µÄÅäÖÃ£¬¶ÔÓ¦µÄ¼Û¸ñ·Ö²¼´Ó¼¸Ç§Ôªµ½Á½Íò¶àÔªµÄÑ¡Ôñ¶¼ÓÐ£¬¸²¸ÇÃæÏàµ±¹ã¡£¶ø´Ó¼Û¸ñÉÏ£¬ºÚÎäÊ¿¶þ´ú¼¸ºõ¿ÉÒÔºÍÏû·ÑÕß×Ô¼ºÈ¥DIYµÄ²úÆ·æÇÃÀ£¬Õâ¶ÔÓÚÌá¹©ÁËÊÛÇ°µÄ°²×°µ½ÊÛºóµÄ±£ÕÏµÄÆ·ÅÆÌ¨Ê½»úÀ´ËµÈ·ÊµÄÑµÃ¡£µ±È»Íâ£¬ºÚÎäÊ¿¶þ´úµÄ»úÏäÒ²ÊÇÀ×ÉñºÄ·ÑÁË´óÁ¿×Ê½ðºÍ¾«Á¦´òÔìµÄ¶À¼ÒÄ£¾ß£¬DIYÊÐ³¡ÀïºÜÄÑÕÒµ½ÕâÑùµÄ²úÆ·¡£
¡¡¡¡ÀîÑÞ±øÈÏÎª£¬À×Éñ×öÌ¨Ê½»ú²»ÊÇËæ±ã×öÒ»×ö£¬Í¨¹ýºÚÎäÊ¿¶þ´ú£¬À×ÉñÏ£ÍûÄÜ¸øÌ¨Ê½»úÁìÓò´øÀ´Ò»Ð©²»Ò»ÑùµÄ²úÆ·ºÍ¼¼Êõ£¬²¢½øÒ»²½¸ÄÉÆÓÃ»§µÄÌåÑé¡£
1TB¹ÌÌ¬ ÈÃÌåÑé¸ü¼«ÖÂ
¡¡¡¡±¾´Î·¢²¼»á£¬À×ÉñÈ«Ïß²úÆ·¶¼¿ªÊ¼ÍÆ¹ã1TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬ÕâÊÇ²»ÊÇÒâÎ¶×Å1TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ¼ÛÎ»ÒÑ¾µ½ÁËÏû·ÑÕß¿ÉÒÔ½ÓÊÜµÄÌðÃÛ¼ÛÎ»¶ÎÄØ£¿ÀîÑÞ±ø±íÊ¾£¬ÆäÊµ²»ÂÛ±Ê¼Ç±¾»¹ÊÇÌ¨Ê½»ú£¬½ü¼¸Äê¶¼ÃæÁÙÐÔÄÜ¹ýÊ£µÄÏÖ×´£¬¶ø´æ´¢ÔòÒ»Ö±´¦ÓÚÒ»¸öÆ¿¾±ÆÚ£¬´«Í³Ó²ÅÌÈÝÁ¿´ó¡¢µ«´æÔÚÐÔÄÜÆ¿¾±£¬¹ÌÌ¬Ó²ÅÌËäÈ»ÓµÓÐ³öÉ«µÄÐÔÄÜ£¬µ«ÊÜÖÆÓÚÈÝÁ¿Óë¼Û¸ñµÄÃ¬¶Ü£¬Òò´Ë´æ´¢Ò»Ö±Ó°Ïì×ÅÓÃ»§µÄÌåÑé¡£ÌØ±ðÊÇ¶ÔÓÚÓÎÏ·±¾ÓÃ»§À´Ëµ£¬Ò»¸öÓÎÏ·¶¯éü¼¸Ê®GB£¬´æ´¢¿Õ¼ä±ØÈ»²»ÄÜÌ«Ð¡¡£
¡¡¡¡¿¼ÂÇµ½ÓÃ»§ÐèÇó£¬ËùÒÔÀ×ÉñÒ²Ò»Ö±ÔÚÕâ·½Ãæ×ö³¢ÊÔ£¬µ«ÊÜÖÆÓÚ³É±¾ÒÔ¼°×îÖÕÊÛ¼Û£¬´ËÇ°Ò»Ö±ÊÇÒÔ¹ÌÌ¬+´«Í³Ó²ÅÌ×éºÏÕâÖÖ¹ý¶ÉÐÔÅäÖÃ¡£µ«Èç½ñ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ³É±¾¿ìËÙÏÂ½µ£¬ÊµÏÖÈ«¹ÌÌ¬ÒÑ¾²»ÊÇÄÇÃ´ÉÝ³Þ£¬ÔÚÕâÑùµÄÆõ»úÏÂ£¬À×ÉñµÚÒ»Ê±¼ä°Ñ1TB´¿¹ÌÌ¬ÕâÑùµÄÅäÖÃÄÉÈëÖ÷Á÷²úÆ·ÖÐÀ´£¬ÈÃÓÃ»§µÄÌåÑéÄÜ¸ü¼Ó¼«ÖÂ¡£
¡¡¡¡³ýÁËµçÄÔÖ®Íâ£¬ÆäÊµÀ×ÉñÔÚ·¢²¼»áÉÏÍÆ³öµÄ´óÁ¿ÍâÉèÒ²Í¬ÑùÇÀÑÛ£¬¶ø¼Û¸ñ¸üÊÇ¾ß±¸¼«Ç¿µÄÉ±ÉËÁ¦¡£±ÈÈç165hz¡¢1ºÁÃë¡¢1500R´óÇú¶ÈµÄµç¾ºÏÔÊ¾Æ÷£¬¼Û¸ñ½ö½ö1500Ôª¡£¶øÎÞÏß»úÐµ¼üÅÌ¡¢Êó±ê¡¢¶ú»úÕâÐ©µç¾ºÈý¼þÌ×²úÆ·£¬À×ÉñµÄ²úÆ·Ò²¶¼ÄÃ³öÁË×ã¹»ÎüÒýÈËµÄÌØÉ«¡£×ÔÖ÷Ð¾Æ¬µÄÊ×¿îÓÎÏ·ÊÖ±ú£¬¸üÊÇÀ×ÉñÔÚ×¨ÒµÁìÓòµÄ²¼¾Ö£¬¿ÉÒÔ¼æÈÝPC¡¢ÓÎÏ·»úÄËÖÁÓÚÕÆ»úµÈ¶àÖÖÉè±¸µÄÊ¹ÓÃ¡£¼ÓÉÏ×ã¹»ÇÀÑÛµÄÀ×Éñ±³°ü¼°À¸ËÏäµÈÑÜÉúÆ·£¬À×ÉñµÄ²úÆ·¼¸ºõ¸²¸ÇÁËÓÃ»§ÍæÓÎÏ·µÄËùÓÐ³¡¾°Ö®ÖÐ£¬³ä·ÖÕÕ¹Ëµ½ÁËÓÃ»§µÄÌåÑé¡£
¡¡¡¡¶ÔÓÚÎ´À´µÄÓÎÏ·±¾ÐÎÌ¬£¬ÀîÑÞ±øÈÏÎª£¬Çá±¡»¯Ò»¶¨ÊÇ¸öÖ÷ÐýÂÉ£¬Éµ´óºÚ´ÖµÄ²úÆ·ÔÚÎ´À´½«ÊÇ·Ç³£Ð¡ÖÚµÄ£¬°éËæ×Å¼¼ÊõµÄÌáÉý£¬Î´À´¼´±ãÊÇÐ¡»úÉíÒ²ÓÐ×Å×ã¹»ÇÀµÄµÄÐÔÄÜ¡£´ËÍâ£¬¶àÔª»¯Ò²ÊÇÎ´À´ÓÎÏ·±¾µÄÇ÷ÊÆ£¬¾¡¹ÜÏÖÔÚµÄÓÎÏ·±¾Ô½À´Ô½Ç÷ÓÚÍ¬ÖÊ»¯£¬µ«Í¬ÖÊ»¯²¢²»ÊÇÏû·ÑÕßÏë¿´µ½µÄ£¬ÔÚÎ´À´ÏàÐÅ»¹»áÓÐ¸ü¶àÏñ16.6Ó¢´çÕâÑùµÄÏ¸·Ö£¬ÉõÖÁ¶àÆÁÄ»¡¢ÕÛµþÆÁÕâÐ©ÐÂ¼¼ÊõÒ²ºÜ¶öÄÜÔÚÎ´À´»á¸øÓÎÏ·±¾µÄÐÎÌ¬´øÀ´¾Þ´óµÄ¸Ä±ä£¬ÈÃ²úÆ·ÀàÐÍ¸ü¼Ó·á¸»ÇÒ¶àÑù»¯¡£
ÎåÖÜÄê¸ÐÎò£ºÍÅ¶Ó¿ìËÙ³É³¤ ³õÐÄÓÌÔÚ
¡¡¡¡´´ÒµÎåÄê£¬ÀîÑÞ±ø×î´óµÄ¸ÐÎòÊÇÍÅ¶ÓÔÚ¿ìËÙ³É³¤£¬À×ÉñÕâÎåÄê£¬ºÜ¶àÐÂÔ±¹¤¼ÓÈë½øÀ´£¬ÕâÆäÖÐÓÐ1/3µÄÈËÊÇÀ×ÉñµÄÓÃ»§£¬»¹ÓÐ1/3µÄÈËÊÇÐÐÒµµÄ×ÊÉîÈËÊ¿¡£´ÓÄ¿Ç°µÄÄêÁä½á¹¹¿´£¬À×ÉñµÄÍÅ¶Ó·Ç³£ÄêÇá»¯£¬Æ½¾ùÄêÁäÔÚ26-27£¬ÕâÐ©ÄêÇáÈË¼ÓÈëºó¿ÉÒÔ¸ø¹«Ë¾´øÀ´ÐÂµÄ±ä»¯£¬×ÔÉíÒ²ÄÜ»ñµÃ¿ìËÙµÄ³É³¤£¬ÈÃÀ×Éñ¸ü¾ß±¸Õ½¶·Á¦¡£
¡¡¡¡´ËÍâ£¬¶Ô´´Òµ±¾Éí¶øÑÔ£¬ÀîÑÞ±øÌ¹ÑÔ£º¡°´´ÒµÊÇÒ»ÌõºÜ³¤µÄÂ·£¬ÐèÒª²»¶ÏÈ¥´´ÐÂ£¬ÓÀÔ¶Ã»ÓÐÖÕµã£¬Òò´ËÒ²ÓÀÔ¶²»ÄÜÍü¼Ç¡®ÎªÓÎÏ·¶øÉú¡¯µÄ³õÐÄ¡±¡£
¡¡¡¡´Ó³É³¤ËÙ¶ÈÉÏ¿´£¬À×ÉñÕâ¼¸ÄêµÄ·¢Õ¹ÆäÊµ·Ç³£µÄ¿ì£¬¶øÇÒ´Ó×î¿ªÊ¼×¨ÒµµÄÓÎÏ·±¾Æ·ÅÆ£¬ÏÖÔÚ²úÆ·ÏßÒÑ¾ÑÓÕ¹µ½ÁËÌ¨Ê½»ú¡¢ÏÔÊ¾Æ÷ÒÔ¼°¼üÅÌ¡¢Êó±ê¡¢¶ú»úµÈÍâÉè²úÆ·£¬²úÆ·ÏßµÄ¸²¸ÇÓÐ·Ç³£´óµÄ±ä»¯¡£¶ø´Ó¾Óª·¶Î§À´¿´£¬Ä¿Ç°À×ÉñÒ²²»Ö»Ö»ÔÚ¹úÄÚÏúÊÛ£¬»¹ÔÚ¶íÂÞË¹ºÍÂíÀ´Î÷ÑÇµÈ¹ú¼Ò¶¼¿ÉÒÔÂòµ½À×ÉñµÄ²úÆ·¡£Í¨¹ýºÍÀîÑÞ±øµÄ½»Á÷£¬ÎÒÃÇ²»ÄÑ¿´³ö£¬À×ÉñÓÐ×Å¶ÔÓÚ³õÐÄµÄ¼á³Ö£¬Í¬Ñù»¹ÓÐ×Å³öÉ«µÄÐÐÒµ¶´²ìÁ¦¼°´òÄ¥²úÆ·µÄÄÍÐÄ£¬ÏàÐÅÀ×ÉñÎ´À´Ò²»á¸øÓÃ»§´øÀ´¸ü¼Ó¾«²ÊµÄ²úÆ·£¬ÔÚÓÎÏ·ÐÐÒµ½øÒ»²½·¢»Ó×Ô¼ºµÄÊµÁ¦¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á