618来了｜一张图选购华为笔记本，哪款笔记本最适合你

作者：知寒

【天极网笔记本频道】5月27日，华为官方发布一张图选购华为笔记本的长图，让很多想购买华为笔记本的人产生了兴趣，今天就跟小编来了解不同场景下华为笔记本的优秀操作吧。

创作场景：专业、高性能、跨终端互联

推荐产品：华为MateBook 16s、华为MateBook D 16

华为MateBook 16s专为设计师和音视频剪辑工作者等专业人群打造。他们通常对屏幕显示素质有着极其苛刻的要求，华为MateBook 16s拥有16英寸2.5K超清触控大屏，采用3：2专业屏幕比例，还支持10.7亿色、100%sRGB广色域、精准原厂校色等特性，轻松应付修图剪视频的专业内容显示。此外，它还是全球首款通过英特尔®第12代酷睿™ i9 Evo认证的高性能轻薄本，日常多任务处理高效流畅。

对于程序员、编辑、财务工作者等文字类创作者而言，他们往往需要长时间地频繁打字，而华为MateBook D 16考虑到重度办公需求，采用了1.5mm高键程按键和数字小键盘，大幅提升了用户打字效率和舒适性。同时它也搭载英特尔®第12代酷睿™标压处理器和16英寸护眼认证大屏，兼顾高性能与用户科学护眼。

这两款笔记本均支持华为超级终端功能。我们除了能将平板充当笔记本的专属手绘板或是拓展屏，为设计和剪辑工作提供更高效的协同工作;还能把笔记本与平板、手机等设备互联互通，实现更便捷的多设备文件管理与共享。

商务场景：极简美学外观，智慧移动体验

推荐产品：华为MateBook X Pro 2022

很多身处在职场中的商务白领们往往会经常出差，这就导致他们一方面非常看重笔记本产品的轻薄化，方便随身携带，另一方面则会要求其外观造型一定要高端大气，能够彰显出自身的地位和气质。

华为MateBook X Pro 2022款将美学设计发挥到了极致，更精密的CNC Unibody一体化金属机身搭配上类钻石切面的陶瓷喷砂工艺，营造出高级优雅质感。其创新设计出的无边框悬浮式全面屏，屏占比高达92.5%，内置14.2英寸3.1K超清顶级屏幕、6扬声器、双天线WiFi6等特性，搭载英特尔®第11代酷睿™处理器，在极致轻薄机身的内部蕴有一颗强劲性能的“心脏”。

面对移动办公中需要传输文档资料的困扰，有了华为超级终端生态功能，无需蓝牙或者数据线，手机直接化身成为笔记本中的存储盘，用户不仅能完成跨设备文件管理，还可以在笔记本中打开手机App等。居家办公时，华为PixLab X1打印机独有的靠近发现、极简配网、一碰打印等鸿蒙生态功能，也能让小白轻松实现文档打印、复印和扫描。

学习和办公场景：经济全能，无边界智慧交互

推荐产品：华为MateBook 14、华为MateBook 14s和华为MateBook 13s

针对学习党们和日常办公人群，华为推出了众多主打经济全能的轻薄高性能笔记本产品，包括拥有14英寸护眼全面屏的华为MateBook 14、采用更高规格2.5K高素质屏幕和90W超级快充的华为MateBook 14s和华为MateBook 13s、以及搭载12代英特尔酷睿处理器和轻薄金属设计的华为MateBook D14等等。

它们兼顾轻薄与高性能设计，同时还拥有超级终端、跨设备文件管理、多屏协同、静谧通话、内置华为移动应用商店等丰富智慧功能，是大家日常学习和办公时最有力的助手。

另外，搭配MateView SE显示器，它采用23.8英寸极窄屏幕，能够为为用户带来沉浸式观感的同时，还拥有低视觉疲劳认证，充分保障用户视力健康。

通过超级终端“一拉即合”，笔记本和平板可以开启共享、扩展和镜像三种模式。共享模式，多一屏，文件互传一拖搞定，无论从PC到平板还是反之，无需借助第三方软件就可以无损传输文件;扩展模式，多一屏，作业论文边查边写，把正在写的文章放在电脑屏幕上，平板这块屏幕用来查资料，免掉频繁切换屏幕这一麻烦步骤;镜像模式，多一屏，阅读批注边看边记，一块屏幕批注，一块屏幕阅读，双管齐下效率更高。

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华为5月23日发布了多款PC新品，覆盖了16英寸专业大屏、14英寸轻薄全能及显示器、PC周边市场。以上六款新品均已开启预售或预约，您可以在华为商城及各大授权电商、华为体验店及授权零售商进行咨询选购。时值618，各款新品还为广大用户准备了首发惊喜：专业性能的MateBook 16s 首销，i9顶配限时最高优惠1200元，不容错过;高能轻巧的MateBook D16 首销最高优惠400元，5299元起;明星爆品MateBook 14 12代酷睿新品首发最高优惠300元，5799元起;MateBook D 14 12代酷睿新品首发最高优惠300元，4999元起;广色域护眼显示器 HUAWEI MateView SE首发最高优惠100元，标准支架版699元起;PC的绝佳搭档华为无线鼠标新品首发优惠30元，149元起。

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旗舰产品MateBook X Pro 2022款限时最高优惠1200元;优选精品MateBook 13s/14s 限时最高优惠500/400元;主流产品MateBook 14 限时最高优惠300元;MateBook 14 锐龙版限时最高优惠700元;MateBook D14限时最高优惠300元;鸿蒙打印机PixLab X1，最高优惠400元;MateView显示器无线投屏版，最高直降700元;

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