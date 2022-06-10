最高锐龙7 6800H+满功耗RTX 3070Ti 拯救者R9000P/R7000P 2022发布

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】6月10日，联想拯救者正式发布搭载AMD锐龙6000处理器的R系列新品――拯救者R9000P、R7000P，在提升性能的同时散热也有升级。新品还配备了2.5K+HDR高刷屏、霜刃Pro 4.0散热系统、DDG(Dual-Direct GFX) 智能显示切换技术等特性。

拯救者R9000P 2022

拯救者R9000P 2022可搭载采用Zen 3+架构、拥有8核16线程的AMD锐龙7 6800H处理器，稳定性能释放可达85W。显卡可选150W满功耗RTX 3070Ti，显存8GB。支持超频，搭配DDR5 4800MHz内存、PCIe 4.0存储，较上代性能大幅提升。同时，全新DDG1.5支持独显直连、混合模式、纯集显模式的切换。新加入了iGPU模式，关闭独显进一步提升续航，配合Fn+Q性能模式切换设计，用户可在高性能释放、安静体验环境间自由切换。据介绍，第五代Fn + Q的安静模式在各种任务下均可保持35dB以下的噪音。

同时拯救者R9000P 2022也内置Legion Zone，提供更多可调参数，如功耗、超频、风扇转速均可自定义，满足玩家自定义及个性化体验需求。

为了保证性能，拯救者R9000P 2022配备了霜刃Pro 4.0散热系统，采用双风扇五铜管及多区进出风设计。其中10mm的3D Mesh复合式主热管，使散热效率较上代10mm热管得到进一步的提升，配合335片超薄铜合金散热鳍片、12V高性能风扇、全局Dynamic Boost等，整机功耗可达到185W。

拯救者R9000P拥有一块16英寸，2560x1600分辨率的165Hz高刷屏，3ms快速响应，亮度达到500nits，支持100%sRGB高色域、G-SYNC和FreeSync Premium、HDR 400、DC调光、硬件级低蓝光。凭借窄边框设计、Nahimic音效，以及满血独显带来的性能让游戏更顺畅，满足玩家对2K级画质、光追画质等体验的需求，提升沉浸感、代入感。

拯救者的键盘在游戏本中也算是手感颇佳了，拯救者R9000P拥有数字小键盘、大尺寸方向键的全尺寸TrueStrike原感键盘，提升操控体验。其他方面，该机提供了80Wh大电池，可支持135W USB C供电。对于想要减轻旅行负担的用户而言，可以选购更小巧的笔记本电源，取代原装300W适配器(原装适配器支持LEGION超能快充Pro)。

拯救者R7000P 2022

拯救者R7000P 20的外观变化更为明显，其机身大幅变薄，最薄处压缩至19.9mm，整机重量仅有2.37kg。

另外，配置升级同样是拯救者R7000P 2022最大亮点之一，可搭载功耗达到80W的AMD锐龙7 6800H处理器以及95W满功耗的RTX 3050Ti独显，支持DDG2.5智能切换，独显直连、混合模式、纯集显模式按需选择。同样也配备了DDR5 4800MHz内存、PCIe 4.0 SSD。

散热方面，R7000P 2022搭载了霜刃散热系统4.0，采用全区进出风，拥有 71片0.15mm超薄扇叶涡轮增压风扇，相比上一代R7000P扇叶更薄，风量更大;260片超薄铜质散热鳍片和3x高性能复合式热管组合，导热模组面积升级。

拯救者R7000P 2022拥有与R9000P 2022相同的电池及充电规格，并且也都支持Fn+Q性能模式切换、Legion Zone，配备TrueStrike原感键盘、Nahimic音效。屏幕规格方面有些区别，拯救者R7000P 2022采用15.6英寸WQHD电竞屏，拥有2560x1440分辨率、165Hz高刷新率、300nit亮度，并支持G-SYNC和FreeSync Premium、100% sRGB高色域以及DC调光无屏闪，显示效果也很不错。

售价及上市信息

本次发布的拯救者新品将在全渠道销售，其中锐龙7 6800H+RTX 3060版本的拯救者R9000P 2022首发价8499元，锐龙7 6800H+RTX 3070Ti版本首发价10499元，6月10日20点开启预售，6月17日20:00开售。拯救者R7000P 2022提供四种配置，首发价6599元起，6月10日20点开启预售，6月17日20:00开售。

还有一点值得关注，此前搭载12代酷睿处理器的拯救者Y系列有提供冰魄白配色的Y9000P和星耀银配色的Y7000P，不知道这一次R系列新品是否也会跟进，就让我们拭目以待吧。