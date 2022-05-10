“超感核能”机械师曙光16即将来袭 英特尔锐炫赋能独显新体验？

作者：夏初

【天极网笔记本频道】“超感核能本”机械师曙光16就要来了!日前机械师正式公布了夏季新品发布会的相关消息，根据官方给到的宣传视频、海报以及真机谍照，我们将再次迎来旗下游戏本“曙光”产品线的更新，作为机械师游戏本的新贵，曙光游戏本在今年3月时曾经更新过一次，相信这次的曙光16将在前作的基础上大幅升级，带来前所未有的新奇体验。

让我们回顾一下3月份发布的机械师曙光15。对于新款的曙光笔记本来说，如何升级才能让玩家们感受到机械师的诚意呢？从外观方面来看，真机谍照显示，新款曙光16A面设计更为简洁，既然被称为“16”，该机采用黄金16英寸的可能性会很大，毕竟此前机械师游戏本序列并没有推出过16英寸的笔记本产品。在全能本产品线，16英寸的创物者16倒是一款反响十分不错的产品，推出机械师推出16英寸的曙光16也在情理之中，是介于15.6英寸和17.3英寸的“黄金选择”。

外观方面还有不少其他的惊喜，从宣传海报和真机谍照可以看到，笔记本A面采用了拼接设计，机械师将logo与产品英文名称放在了左上角，不出意外的话这个logo是可以发光的，也让整个A面变得低调又不失亮点。而当笔记本打开之后，窄边框屏幕十分吸睛。从屏幕的尺寸上来说，窄边框设计是很讨喜的，它能够保证用户能够享受到更大的屏占比。

考虑到此前的曙光15采用了一块72% NTSC色域的1080p屏幕，标准的144Hz电竞刷新率，A+无亮点屏幕。期待曙光新机能够将屏幕升级到2K分辨率，能够覆盖100% sRGB色域，刷新率升级到主流的165Hz再好不过，如果再能支持DC调光就完美了。

B面依然是RGB键盘，全尺寸方向键要给到好评;机身在转轴以及右侧腕托处设计了发光单元，颜值更高。值得一提的是右侧腕托处的发光单元中间有一个闪电标志，大胆猜测这个地方是支持无线充电的，用户只需将手机放上就能无线充电，也是很有巧思的。同时，谍照也显示了曙光新机支持180°开合，也能解锁更多使用姿势。

此前就有消息传出，机械师将会有搭载英特尔首款独立显卡，会不会在新款的曙光机型上实现呢？英特尔前段时间一直在预热自家的首款独立显卡――锐炫显卡，首批搭载这款GPU的笔记本也差不多到了上市的时间了。考虑到新机搭载第12代英特尔酷睿处理器已经是板上钉钉，如果显卡也换成英特尔新品，“1+1>2”的效果值得期待。

既然提到了显卡，就不得不提到今年游戏本设备上的一项热门技术――独显直连。将CPU直接连接独立显卡，在有独显的情况下绕过核显，不通过核显中继，使计算结果直接输出到显示器。这样有助于提升性能、降低损耗，提升游戏中的画面效果和帧数。希望曙光新机的独显直连功能一定要安排上，而除了独显直连，多模切换也是让用户十分关注的一项功能。例如所谓的“均衡模式”“狂暴模式”等等，让用户自由掌握设备的性能输出模式，更方便适应不同的使用环境。玩游戏自然是“性能模式”全开，而不插电或者是在比较安静的环境中，“安静模式”也会降低功耗与风扇噪音，同时提升续航。

此外，如果曙光新机将内存升级成DDR5，并且搭载雷电4接口就太好了，无论是游戏场景还是扩展4K显示器，这两项升级都十分重要。

机械师夏季新品发布会将于北京时间5月17日20:00在机械师Bilibili官方直播间举行，第一时间直击机械师2022夏季新品发布会现场，见证新品首发，抽首款神秘电竞本与玩酷装备!关注曙光新品以及机械师其他硬件、外设的朋友们一定不要错过!