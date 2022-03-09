全套顶配不到8W Mac Studio+Studio Display帮你搭建最强工作室

作者：夏初

【天极网笔记本频道】北京时间3月9日凌晨2点，苹果春季特别活动“高能传送”如期举行，第3代iPhone SE、第5代iPad Air也如期发布。相较于已经被剧透得七七八八的这两款设备，后面发布的全新M1 Ultra芯片、Mac Studio主机以及Studio Display显示器着实令人震撼。目前国行价格已经在官网上线，这套顶级的生产力工具的组合顶配(不购买Final Cut Pro和Logic Pro软件)仅需76498元，强大的物理及图形性能足够帮助用户搭建一个最强的专业工作室。

M1 Ultra出道即巅峰 至少巅3年

在介绍Mac Studio之前，就不得不提一下它的全新核心――M1 Ultra。苹果此前已经为自研M1芯片推出了多个版本，M1 Pro、M1 Max都为大家带来了不错的惊喜，而全新的M1 Ultra将再次让我们见识到了什么叫苹果式“挤牙膏”。

此次M1 Ultra是由两枚M1 Max通过定制UltraFusion架构封装在一起，能带来更加Ultra的体验，AMD对此直呼内行。这样做的优势在于，降低了通过主板连接时的性能和能效损耗，处理器互联带宽高达2.5TB/s。

晶体管数量来到了令人难以置信的1140亿个，CPU集成16个高性能核心和4个高能效核心，处理多线程任务的速度相比市面上功耗范围相近的16核台式电脑芯片(i9-12900K)中速度最快的型号还要高出90%，峰值性能功耗却要低100W。

图形性能方面，M1 Ultra最多可以拥有64核图形处理器，这甚至已经达到了M1的8倍。运行速度超越市面上最高端台式显卡(RTX 3090)的同时，功耗要低200W。

M1 Ultra内存带宽提升至 800GB/s，比M1 Max高一倍，最高可选128GB的统一内存。M1 Ultra的神经网络引擎数也从 M1 Pro/M1 Max 上的16核升级到32核，每秒运算次数最高可达22万亿次，生产力再次迎来提升。同样的，M1 Ultra集成了同时驱动多台外接显示器的显示引擎，这个在接下来的Mac Studio上我们详细介绍。

非常离谱，没有了其他公司的掣肘，苹果能够自由掌握每代芯片提升的幅度。实际上，苹果M1 Max处理器目前也几乎无人能出其右，苹果本可以选择以精准刀法来慢慢挤牙膏，但很明显，苹果没有选择这样做，它再次拉高了专业领域的芯片性能，为创艺创作提供了更多可能。

M1 Ultra出道即巅峰，保守估计至少能够巅三年――苹果在能耗比方面的优势甚至超过了性能本身的领先。

专业工作站Mac Studio是如何炼成的

首先要说明的是，真正需要这样一款专业工作站的用户必定不是普通家庭。应对一般的工作流性能过剩不说，对普通消费者而言，这么强的性能也不太能用来打游戏。其次，苹果的审美的一以贯之，乍一看Mac Studio就是厚款Mac mini，因为这两款机型的长宽完全相同，仅仅是厚度从3.6cm增加到9.5cm，但是对比那种巨大的主机机箱，Mac Studio才更像是容易放在桌面上的设备。

Mac Studio共有两个版本，分别搭载M1 Max和全新的M1 Ultra芯片，在这里我们着重讲一下M1 Ultra版本。前面我们已经提到了M1 Ultra的强大性能， 而为了更好地发挥最大潜力，苹果在Mac Studio的背部和底部打了4000个散热孔，与内部的双离心风扇和经过精密推演而设计出的风道共同组成Mac Studio的散热架构。

扩展性方面，Mac Studio机身正面拥有2个雷电4接口和一个 SDXC卡槽，而雷电4接口在Mac Studio上仿佛不要钱，因为机身背部还有4个。此外，机身背部还有1个10Gb以太网接口，2个USB-A接口，1个HDMI接口和1个3.5mm音频接口。

在这些接口的加持下，一台Mac Studio最多能同时外接4台32英寸、6K分辨率的Pro Display XDR显示器和1台4K电视――这是多么离谱的数字。而搭载M1 Ultra芯片的 Mac Studio 最高可同时播放多达18条8K ProRes 422格式的视频流――除了顶级视频行业工作室，我实在想不出还有什么工作能把这台设备的性能跑满。

在应用广泛的图形处理软件Photoshop中，顶配 Mac Studio的处理速度要比 27英寸iMac 上的酷睿十核i9处理器高出2.5倍。在视频剪辑软件Final Cut Pro中，顶配Mac Studio的8K视频渲染速度甚至能达到27英寸iMac(AMD Radeon Pro 5700 XT显卡)的5倍，尽管苹果肯定对自家软件优化更好，但是这个提升仍然让人感到夸张。

顶配 M1 Ultra版本+ 128GB统一内存+ 8TB固态硬盘，不预装任何软件的话共计59999元。愿你的工作室能多接几个大项目，最大限度发挥出它的强大性能。

Studio Display 不是顶配胜似顶配

印证了爆料，苹果新一款显示器上线了。不同于Pro Display XDR，这款显示器可是带着“Studio”的头衔。尽管从硬件参数上并不算顶配，但是当它与Mac Studio一起出现的时候，它真的“赢麻了”。

Pro Display XDR确实是顶级显示器，但是它的顶配价格也来到了夸张的57397元人民币，几乎相当于顶配MacStudio的价格;最最基础的版本也需要4万块。相比之下，Studio Display甚至性价比拉满。

Studio Display屏幕分辨率为5120×2880(5K)、218 ppi、峰值亮度达600nit、支持 10 亿色彩、P3广色域和Ture Tone原彩显示，显示效果也堪称业内前列。显示器顶部配有一枚 iPad 同款的1200万像素前置摄像头，A13仿生芯片的加入让它能实现人物居中功能，但这还不是全部――A13还赋予了显示器空间音频以及“hey Siri”等功能。

有了空间音频，不戴耳机看视频、剪素材体验也更爽――当然是在不打扰同事工作的前提下。内置了 4 个振动抵消低音单元和 2 个高性能高音单元，号称“Mac家族的音质天花板”。

机身搭载3个USB-C接口和1个雷电3 接口，雷电接口也可以给Mac设备提供最高96W的供电，减少桌面线材的繁杂。原始版背部支架可提供最高提供30°的调节范围。当然你也可以选择可调倾斜度及高度的支架配件，这样不仅可以调节高度，视角也更加丰富，只需3000块;还有VESA支架转换器可供选择，也是提升显示器应用场景的配件。

为了防眩光，Studio Display玻璃面板标配抗反射涂层，当然用户也可以选购Nano-texture纳米纹理玻璃面板，只需要加2000块。Studio Display 起售价为11499元，满配价格16499 元。

苹果的一站式工作站搭建

从这场发布会来看，苹果直接为用户们带来了一整套的工作室搭建方案。全新的芯片、全新的主机、全新的显示器，只需要不到8W块的价格，用户就能获得这套可能是目前市面最强的工作室生产力工具。一站式服务应有尽有，搭建工作室我只来Apple Store。

高度专业化仍然是苹果所保持的风格，这套设备也已经基本告别普通家庭，毕竟价格在这摆着。但是它又能带来市面上仅此一家的超前性能，正如前文所述，我实在想不出目前有什么领域需要同时跑满18条8K ProRes 422格式的视频流――毕竟4K显示器甚至还并没有普及，对于一般人来说，现在聊8K为时尚早。但是苹果推出了这样的设备，包括其他的业界领军企业也都在往这方面布局，证明行业趋势如此，一定有用户能够用到。从Intel、AMD和NVIDIA的视角来看，苹果也确实是一个可怕可敬的对手。在这样的竞争压力下，也希望他们能挤爆牙膏，这样消费者才能有更好更强的产品使用啊!