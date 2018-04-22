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荣耀Magicbook发布 和小米笔记本pro相比亮点在哪

天极网笔记本频道 2018. 04. 22 作者：一二没有三 责编：邵婷
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　　【天极网笔记本频道】4月19日下午，荣耀在魔都上海举办了新品发布会，除了发布年度旗舰荣耀10以外，这次荣耀还带来了新的家族成员――荣耀Magicbook，虽然荣耀的“父亲”华为很早就已经跨入了笔记本的领域，但是作为其子品牌的荣耀却是初出茅庐。那么和荣耀“死对头”小米家的小米笔记本Pro相比有哪些优势呢？

荣耀Magicbook发布 和小米笔记本pro相比亮点在哪

　　首先是屏幕尺寸的优势，荣耀Magicbook采用的是14英寸的FHD全高清屏幕，分辨率为1920*1080，而小米笔记本Pro的尺寸为13.3英寸。另外两款笔记本都采用了微边框设计，荣耀Magicbook采用的是5.2mm微边框，小米笔记本Pro则是5.59mm，这样从屏占比来看，荣耀Magicbook似乎更胜一筹!

荣耀Magicbook发布 和小米笔记本pro相比亮点在哪

　　其次是在外观设计方面。荣耀Magicbook配有银灰、银白和紫色三种配色，能够满足不用用户对于笔记本配色的需求，而小米笔记本Pro仅有一款比较保守的银白色在产品选择方面比价单一。不过，小米笔记本Pro的键盘设计要比荣耀Magicbook有格调，和C面同样的银白色按键让这个C面的浑然一体，看起来更加舒服。

荣耀Magicbook发布 和小米笔记本pro相比亮点在哪

　　最后就是指纹识别模块方面。荣耀Magicbook的指纹识别模块和电源键合体的设计要比小米笔记本Pro单独在触控板上开块的整体布局会更加美观，另外小米笔记本Pro的细长形指纹识别区域和指纹的接触面积有限，成功率和使用时间可能要比荣耀Magicbook的圆形大面积要差一些。

荣耀Magicbook发布 和小米笔记本pro相比亮点在哪

    作为荣耀涉足笔记本的首款产品，荣耀Magicbook的整体设计差强人意，但是就从外观设计方面，荣耀还需要进一步美化，比如产品的整体性上，黑色的按键键盘不仅破坏了C面的整体性，同时黑色配银色和紫色也会给人非常廉价的感觉。我们期待下一代产品能够在外观和配置上进行更好的优化。

作者：一二没有三责任编辑：邵婷）
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