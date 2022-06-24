MacBook Pro 13英寸M2版今日开售，9999元起！

作者：骷

【天极网笔记本频道】此前苹果在WWDC2022中为用户带来了M2芯片版的MacBook Air以及MacBook Pro 13英寸版，今日M2芯片的Macbook Pro将率先开售。

13寸的M2版MacBook Pro有别于去年搭载M1 Pro的14寸及16寸MacBook Pro，它依然采用的是旧版模具，让用户又爱又恨的Touch Bar并未被阉割，也没有刘海屏，并且依旧使用Type-C传输口，而非新版Pro的MagSafe 3磁吸式充电口。

而13寸MacBook Pro搭载的M2芯片比起M1 Pro也有着一定的差距，不过相比M1却有着不小的提升。首先是晶体管数量从原先的160亿来到了200亿，内存带宽也由68GB/秒提升到了100GB/秒，但两者均采用5nm工艺制程打造。

M2相比M1的能耗并没有变化，同样由颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。而在GPU方面M2则提供了8核心和10核心两个版本，相比M1的8核心，M2的8核心性能提升了10%，10核心则提升了高达35%。

神经网络方面M2采用了16核心的神经引擎，每秒可以处理高达15.8万亿次的操作，比M1的神经引擎快了40%，而且M2高达100GB/秒的内存速度，也比M1足足提升了50%之多。

M2还支持高达24GB的内存，能够为用户带来更加流畅的多任务处理以及工作体验，并且新款的Macbook Pro还支持ProRes解码，视频工作者无需代理即可流畅剪辑，最高可以同时剪辑11条4K视频流以及2条8K视频流，极大提升工作效率。

并且新的MacBook Pro 13英寸将带来更好的续航，能够提供长达20小时的视频播放时长。其搭载的一块13.3英寸视网膜显示屏分辨率为2560×1600，支持原彩显示技术，最高500尼特的峰值亮度，前面板采用了一颗720P的摄像头。

该机于6月17日正式开启预约，6月24日正式开售，值得注意的是，虽然配置提升了，但是相应的价格也水涨船高，包括银色和深空灰色可选，基础配置仅为8核CPU+10核GPU+8GB内存和256G储存，而售价却已经来到了9999元，教育优惠价格为9249。

而如果全部选用顶配，整体价格将来到18999元。这个配置相比去年发布的搭载M1 Pro的16英寸MacBook Pro来说就有点缺乏竞争力了。

去年的新款MacBook Pro均采用Mini LED显示屏，在显示技术上带来更好的视觉体验，并且采用了全新设计的模具。

而同样搭载M2芯片的MacBook Air则是采用了和去年新MacBook Pro一样的全新设计语言，不过目前暂未可知具体的发售时间，有消息称将于下个月初发售。