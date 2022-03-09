性能“爆炸”的M1 Ultra之后，苹果今年还准备拿出什么“稀罕货”？

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】3月9日凌晨，苹果推出了和mac OS相关的多款新品，除了性能“爆炸”的M1 Ultra自研芯片，还有专业级的桌面主机Mac Studio以及较具“性价比”的显示器Studio Display。

虽说这是苹果在2022年的首场发布会，但和Mac相关的产品比第三代iPhone SE和第五代iPad Air的发布更夺人眼球。

截至目前，Mac产品线中仅剩一体机iMac Pro和超级工作站Mac Pro还没有加入到自研芯片的阵营中来。

随着时间的推进，今年苹果势必将对Mac产品线的多款产品进行升级，当然除了今天的M1 Ultra，M2或许也将在今年亮相。

根据M1、M1 Pro、M1 Max以及M1 Ultra的定位以及定价，可以看出苹果的策略是在13英寸MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini以及24英寸iMac中采用入门级M芯片，截至目前，这四款产品都搭载了M1芯片并且根据苹果最近的财报可以看出，Mac的营收获得了同比的增长。

而作为入门级之上的中高端产品线，苹果在14和16英寸的MacBook Pro上提供了M1 Pro和M1 Max两种可选的自研芯片组合，提高性能的同时，价格也逐渐上涨，从搭载M1 的MacBook Air起售价近8000元到14英寸搭载M1 Pro的MacBook Pro起售价14999元便可见端倪。

从目前的情况看，苹果只是完成了M系列芯片近80%的布局。除了今天凌晨发布的Mac Studio可以看出，今年年底前苹果势必会将M1 Max和M1 Ultra的组合带入到27英寸的iMac Pro以及超级工作站Mac Pro中。

至于M2，我反倒觉得首先性能提升相比M1不会很大，作为一家商业公司，苹果不仅刀法精准，更不会做到搬出新品直接狠砸上一代脚的策略。

所以接下来的WWDC乃至今年秋季的两或三场发布会，苹果首先会稳住M1 Max以及M1 Ultra的“定位”，将桌面级一体机、工作站的综合性能拉到最满，这将会体现在27英寸iMac Pro以及Mac Pro上。顺便提一嘴，27寸的iMac或许今年开始就将退出历史舞台，苹果没有任何必要推出一款27英寸搭载M1芯片的一体机iMac来“复杂”就已经变得较为臃肿的Mac产品线。

另一个关注的则是极具性价比的轻薄本MacBook Air，今年秋季的更新事不宜迟。

好消息是，今年的MacBook Air将有一个全新的外形设计和更多的颜色选择。此前的传言表明，新款MacBook Air不会采用锥形设计，苹果反而更倾向于采用MacBook Pro风格的外观。

新的MacBook Air预计会更薄、更轻，而且可能有类似于24英寸iMac的颜色选择，另外它还将采用米白色的边框和相匹配的米白色键盘，而不是黑色。

但可能会让人失望的是，这款“多彩”MacBook Air可能依旧将会配备M1芯片。而此前的传闻称该机器会首发采用升级的M2芯片，配备8个CPU核心和10个GPU核心。

以上足以看出库大爷刀法照狠，产品定位和售价区间总有着那么几处性能或是功能差异点。

也就是说最快截至到今秋，苹果将完成Mac产品线的全部自研芯片搭载，为今后可能的iPad OS与mac OS更深度的打通奠定基础。

针对专业用户来说，如果你或是你的公司在从事视频、影像创作，一台29999元起售的搭载M1 Ultra的Mac Studio可以帮你节省时间，提高效率，并且同样你或你的公司处在苹果这样的生态体系下，那M1 Max甚至是M1 Ultra芯片的单品会更适合你。

而对大部分消费者来说，日常的使用，甚至是普通的视频创作，再加上性价比的考量，搭载M1或M1 Pro的产品无论从售价、轻便程度还是适合度上都远比M1 Max和M1 Ultra更适合你。