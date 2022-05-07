星辰涌动！机械师夏季发布会星辰新机酷冷来袭

作者：夏初

【天极网笔记本频道】日前，机械师已经官宣了夏季新品发布会，“解锁次元自由”主题也让人十分好奇，机械师将在这场发布会上带来哪些令人惊艳的新机值得期待。

机械师目前已经公布了夏季新品发布会的宣传主海报，同时也放出了颇具科幻风格的预热视频。可以确认的一点是，本场发布会将不仅仅会发布一款或者两款设备，如果是“解锁次元自由”的话，相信机械师将为广大玩家和粉丝们带来解锁电竞游戏次元的一整套核心设备。从已经流出的各种新品宣传图来看，包括“超感核能本”、电竞显示器、“高能创作本”以及潮流外设新品在内的近十款产品将会与消费者见面，可见此次夏季新品发布会的含金量。

年初，机械师官宣发布一款带有水冷散热功能的电竞本星辰17，引起众多玩家与科技迷的关注，星辰17凭借其极高的性能吸粉无数。而另一款星辰16则是采用了轻薄设计，主打大屏便携，轻薄与性能兼得……对于星辰系列电竞本的持续更新也显示出机械师对这条产品线的重视，相信这次机械师新品发布会星辰系列电竞本将再次获得加强，不如我们就来预测一下，新款星辰游戏本将带来什么样的颠覆性体验革新!

首先要说，屏幕一定会是今年游戏本升级的重中之重。按照今年主流的电竞本配置，期待星辰系列新品能够搭载2K显示屏，把高色域带到星辰电竞笔记本上不仅可以给玩家带来更加绚丽准确的游戏画面，同时也能照顾到有内容创作需求的玩家工作。电竞级165Hz也十分有必要，属于是“但用难回”级别的特性，丝滑的感觉会让人“上瘾”。

从处理器方面来说，宣传海报已经预热了本次机械师将采用第12代英特尔酷睿处理器，而H系列则会是游戏玩家与内容创作者所共同需要的版本。这代酷睿处理器采用了P(性能)核与E(能效)核混合架构，14核心20线程的规格让英特尔摘掉了“挤牙膏”的帽子。H系列处理器代表着高性能与高输出，大胆猜测星辰新品会有最高搭载i9-12900H处理器的版本。

另一方面，显卡大概率会是英伟达RTX 30系列，这也是我们的老朋友了，在之前的星辰机型上也都有搭载。但是需要注意的是，不同功耗设定的同款GPU所能释放的性能也有所差别。考虑到新款星辰机型的定位，相信RTX 3050以及RTX 3060会是比较符合的配置。不过希望机械师官方能够给足诚意，为入门级独显提供满功耗，带来不输“Ti”版本的性能释放。

相信独显直连技术+混合模式切换也不会缺席，这也会是今年各家厂商必备的技术，如果能在星辰新笔记本上加入，也将进一步增强竞争力。

其他方面，像外观这些其实近年来机械师已经进行了很大的改革，颜值可以说是焕然一新。估计RGB键盘、更大的触控板应该也不会缺席。扩展性方面除了Type-C接口应该给到用户，最好利用第12代英特尔处理器的优势，给到用户PCIe 4.0 M.2 SSD的扩展位，这样也能方便用户后续自行加装硬盘。

机械师夏季新品发布会将于北京时间5月17日20:00在机械师Bilibili官方直播间举行，第一时间直击机械师2022夏季新品发布会现场，见证新品首发，抽首款神秘电竞本与玩酷装备!关注曙光新品以及机械师其他硬件、外设的朋友们一定不要错过!