二合一普及春天，华为MateBook E Go售价4199元起，主流价格享旗舰体验！

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【天极网笔记本频道】9月6日，在华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会中，华为MateBook E Go新款二合一笔记本正式发布，售价4199元起。受疫情持续影响下，人们的办公场景不再仅局限于办公室，随时随地的移动办公、混合办公逐渐成为刚需，而这种变化也带动了手中生产力工具向轻薄高效和生态互联的趋势革新，正是由于精准洞察到这一核心痛点，代表二合一笔记本的真正普及之作，华为MateBook E Go应运而生。

事实上，在华为之前的二合一笔记本市场已经许久没有新品出现，原因除了该品类整体销量一直萎靡不振，导致多数厂商失去了打造热情。另外从市场占比来看，二合一笔记本出货量也始终难以突破“占整个行业4%”的魔咒。尽管它的可触控屏幕、多形态变换、极致轻薄等特点十分吸引用户，但其过往糟糕的性能表现和系统生态体验，也牢牢扎根于消费者们的潜在认知当中。

更关键的问题还包括它的价格。纵观市面上二合一笔记本产品，其售价往往比同配置传统笔记本高出许多，原本消费者希望可以通过一个设备兼顾PC与平板多种形态体验，从而节省购买预算，但实际上不但需要花费更多的金钱成本，并且实际体验还远不如“笔记本+平板”组合，在这种情况下，当然不会有更多人愿意为之买单。

不过，随着上下游厂商的共同努力，如今二合一笔记本市场有望迎来一轮新的爆发转机。微软全新一代Window 11系统专为平板电脑类进行了优化打造，触控和多窗口布局更加实用友善;华为等终端厂商开始重点发力，例如此次的华为Matebook E Go新品，让消费者仅需4K-6K的价格就能享受到全方位的旗舰体验，杜绝以往“高价低配”的智商税大坑。

华为MateBook E Go本身拥有星云灰、雪域白、星际蓝、樱语粉等丰富键盘配色，身处职场中的男性女性都能轻松拥有高颜值时尚气质。此外，它还在传统笔记本形态和平板形态基础切换上，新增了支架形态和分体形态，前者更能满足休闲娱乐时的观影享受，上网课以及视频会议时的高效省心，而后者则更加纯粹，将轻薄便携和平板触控体验发挥到了极致，通过百变形态带来全场景体验新高度，真正实现了可拆可合，每一面都出彩。

二合一笔记本相较于传统笔记本而言最大的不同便是可以随时随地携带使用，而在保障良好体验的前提下离不开续航和通信两大核心基础功能。续航方面，华为Matebook E Go这次具备更长的续航能力，高达14小时;而在通信方面，华为首次将平板上的LTE插卡能力在标准版上复制了过来，有了它在任何时候任何地方都能实现上网传输，帮助用户实现外出一天，有网有电的移动办公需求。

另外，依托于多设备通信共享功能，相比起传统既耗电又麻烦的热点分享方式，新功能可以将手机蜂窝网络直接共享给华为MateBook E Go，并且PC上还可以通过多屏协同任意拨打或接听电话，也能自动获取并填充短信验证码，这样我们便可以把手机放心扔在一旁，全程使用它来应付工作和通知来电，实现沉浸式高效率工作。

当然，结合华为MateBook E Go二合一设计的形态属性，其内置移动应用引擎彻底打通了PC与移动App之间的生态隔阂，实现了丰富第三方移动App的桌面适配，用户可以一边看电影一边点外卖、一边上网课开会议一边记笔记等，搭配上HUAWEI M-Pencil(第二代)手写笔和超级中转站功能，将便携生产力体现的淋漓尽致。

多形态变换之下，是对打造多系统生态和适配全场景应用的严苛挑战，这也是过去二合一笔记本始终难以做好的核心地方，再加上高价低配，所以才令消费者们望而却步。反之，这对于拥有HarmonyOS革命性分布式系统的华为，恰好是它最擅长的地方。

华为MateBook E Go不仅具备更多变的形态，并且针对用户在实际使用时所面临的问题逐个击破，在续航、联网、系统生态融合等各方面扬长补短，全时在线通信加上PC移动App的跨生态融合，让华为MateBook E Go用户既能体验到智慧笔记本终端专业生产力，也可以实现完整的平板级性能，使得二合一笔记本不再“鸡肋”。最后，在拥有全方位旗舰体验的基础上，又做到了入门级售价，让消费者摆脱智商税。

所以我相信，华为MateBook E Go将会让大家重新认识二合一笔记本，重新意识到二合一笔记本所带来的真实体验好处，并靠此掀起整个行业的新一轮普及浪潮。

华为MateBook E Go分为标准版与性能版两个版本，标准版拥有8+256GB与16+512GB两种存储版本，性能版拥有16+512GB存储版本，售价4199元起(均含键盘)。目前，华为MateBook E Go标准版在华为商城、华为体验店、各大授权电商及零售商开启预售，9月21日正式开售(性能版预售与开售时间以官方信息为准)。

9月21日，来“华为二合一京东宠粉日”，上华为京东自营官方旗舰店，下单即享MateBook E Go 100元优惠，更有好评晒单赠送鼠标。平板品类其他产品最高可享600元优惠。此外，作为华为首款高端墨水平板MatePad Paper典藏版也一并发布，感兴趣的朋友可以多多关注。