英特尔Arc A350M独显实测成绩出炉：轻松超越MX450，游戏体验仍需优化

作者：景博健

【天极网笔记本频道】上月底，英特尔发布了Arc系列独显，首批亮相的是面向轻薄本的Arc A350M和Arc A370M，相关产品将会逐步面世。目前在韩国市场已经可以找到搭载Arc A350M的三星Galaxy Book2 Pro笔记本电脑。

目前不少韩国评测这已经拿到了这款产品进行了测试，它搭载了酷睿i5-1240P处理器，12核心16线程，16GB LPDDR5内存，Arc A350M显卡，它拥有6个Xe内核、768 FP32核心，6个光追单元，显存为64bit位宽的4GB GDDR6。

Galaxy Book2 Pro搭载的Arc A350M功耗为30W，跑分方面，3DMark Fire Strike分数为7102，Time Spy为2933，相较于25W的英伟达MX450优势还是比较明显的，落后于50W的GTX 1650则是情理之中。另外也有人放出的成绩要更高一些，Fire Strike为7676，Time Spy为3512

另外，这款显卡还支持光线追踪，在Port Royal测试中取得了200分，相比之下GTX和MX系列显卡都不支持硬件光追。

不过据了解，Arc A350M独显在实际游戏中还存在一些问题，比如在《绝地求生》1080P分辨率下，显卡利用率较低，会出现卡顿现象，最高帧率可以达到100FPS以上，但最低为21FPS，会出现明显的卡顿。而《英雄联盟》在1080P分辨率，A350M显卡利用率也相对较低，不过帧率能达到100FPS+。

另外，测试者也表示目前还有部分游戏无法运行，所以对于英特尔团队来说要做的工作还很多，希望等到大规模上市时这些问题都能得到解决。