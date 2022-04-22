SONY全平台战略开启！《战神》最佳启动器，七彩虹将星X15 AT

天极网手机频道

【天极网笔记本频道】在微软XGP战略的压力下，Sony护航大作《战神》系列终于如约登录PC平台，有人欢喜有人忧，虽然很多主机玩家对Sony这一操作有很多不满，但历史的车轮就是这么滚滚而来。

跨平台战略已然成为微软和Sony的共识，曾经的PS4护航大作《战神》在2022年1月如约登录Steam的消息，对很多玩家来说并不奇怪，因为在此之前已经有不少曾经的独占IP登录PC。

《战神》登录PC平台之前，《地平线：零之曙光》、《往日不再》就已经登录PC，显然，前有古人，后也会有来者，《神秘海域》这个IP也即将登录PC。

《战神》再升级

不过今天我们先来看看这款2018年发布在PS4平台的《战神》，时隔4年，登录PC平台后，在本就优秀的画面表现力下，应该说是更上一层楼，带来了更加生动的北欧国度。

这次PC版《战神》与NVIDIA进行了深入合作，可以完美适配DLSS和NVDIA Reflex低延迟技术，并且支持了21:9的超宽屏幕，给玩家带来前所未有的沉浸感受。

更重要的是，PC平台下除了可以自由选择画质选项外，只要你的配置过硬，可以实现“无锁帧率”和4K分辨率的极限享受。无论是配合键鼠还是手柄，PC版本的《战神》都可以获得更加极致的游戏体验，以及更加畅快的击打感受，解除奎爷封印，享受奎托斯的复仇之旅。

可以预见，未来Sony会在开放的路上走得越来越远，还会有更多的PS独占游戏登录PC，随着这些独占大IP的发布，玩家将无法拘泥于60FPS的主机游戏感受，支持高帧率的PC平台才是最终的归宿。

推荐游戏平台：七彩虹将星X15 AT高性能轻薄游戏本

面对即将到来的一大波跨平台3A大作，你准备好了吗？

七彩虹将星X15 AT可以给你提供最佳的游戏体验，高性能的处理器和NVDIA显卡，配合优秀的高刷新率电竞屏，无论何时何地，你都可以享受《战神》这样3A游戏带来的极致感受。

同时，七彩虹将星X15 AT拥有雷电4接口，高达40bps的高带宽可以连接4K显示器，有着比肩次世代主机的视觉冲击。

在配置方面，七彩虹将星X15 AT的处理器选择了i7-12700H，使用的是最新的Intel 7工艺，拥有14核心20线程的强大配置，最高睿频可以达到4.7GHz。

显卡则是采用满血NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop，采用了最新的Ampere架构，支持第二代光追、DLSS以及NVIDIA Reflex等多项前沿科技，并且支持独显直连技术，可以进一步提高游戏帧数。

七彩虹将星X15 AT拥有一颗强大的心脏，散热自然也不能落后，经过全新升级的双独立风扇+5热管的散热架构，配合机身后侧和两侧的散热控，可以保证足够的散热能力。

性能强大之余，好的屏幕可以带来更好的视觉体验，七彩虹将星X15 AT使用了一块15.6英寸的高刷新率IPS电竞屏，拥有1920x1080的分辨率和144Hz的超高刷新率，同时拥有99%sRGB高色域。

在视觉体验方面，86%的超高屏占比可以带来极致的沉浸感受，无论在何时何地，都可以进入到活灵活现的游戏世界。

最后当然就是3A游戏玩家最关心的扩展性了，七彩虹将星X15 AT配备了40bps带宽的雷电4接口，除了可以接驳扩展坞外，还可以连接4K电视或者显示器，让游戏画面进一步升级。

尾巴：

作为一台适合主机3A游戏玩家的游戏本，七彩虹将星X15 AT除了拥有高水准的国风设计外，通过强大的性能可以体验到不同与传统主机的局限性，另外，强大的雷电4接口可以另七彩虹将星X15 AT拥有无限可能。

随着各大游戏主机厂商逐渐将跨平台战略付诸实践，高性能的七彩虹将星X15 AT将成为您2022年伊始的最佳游戏启动器!

产品传送门：https://item.jd.com/100020178141.html#crumb-wrap