仅仅发布两个月，AMD宣布Zen4系列处理器降价，都怪英特尔太猛！

【天极网笔记本频道】8月底，AMD正式发布Zen 4架构的锐龙7000系列处理器，带来四款首发型号，分别为R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R5 7600X。早在九月底，国行版本就已经开售，而在双十一期间迎来过一波降价。如今随着黑五即将到来，锐龙7000系列处理器在欧美也将迎来一次大降价。

据官方表示，AMD锐龙7000处理器号称采用了全球首个 5nm 处理器核心，其中CPU核心依旧采用小芯片设计;I/O核心采用了全新6nm工艺，集成了RDNA2核显、DDR5、PCIe 5.0控制器，官方称其基于低功耗架构。

R9 7950X拥有16核心32线程，主频为4.5GHz，Boost频率达到5.7GHz，相较上一代有着极其明显的提升。R9 7900X为12核24线程，主频4.7GHz，Boost频率5.6GHz。R7 7700X为8核16线程，主频4.5GHz，Boost频率5.4GHz。R5 7600X处理器则拥有4.7GHz的主频频率，Boost频率达到5.3GHz。

相比前代，这一次AMD在锐龙7000系列中的升级确实非常大，尤其是主频干到了5.7GHz。在售价方面，R9 7950X国行5499 元，R9 7900X国行4299 元，R7 7700X国行2999 元，R5 7600X国行2249 元。

同时AMD掌门人苏姿丰也在发布会上表示，AMD锐龙7000系列将是目前消费级市场中性能最强的CPU。可就在该系列CPU发布过后没多久，英特尔就带着13代酷睿前来踢馆。相比12代，13代英特尔酷睿处理器增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达41%。第13代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和DDR5内存都达到更高的平均超频速度。

最强的i9-13900K在实际性能中全面超越锐龙7000系旗舰级的R9 7950X，而最直接的市场反馈就是在双十一期间，AMD锐龙7000系处理器的价格从2249-5499降价至1699-3999，降价幅度600-1500不等，这个幅度不可谓不大，也让无数海外用户羡煞不已。

如今黑五将至，欧美用户总算也等到AMD锐龙7000系列CPU的降价。目前在欧美电商R9 7950X的售价分别为648欧元和574美元，前者含有19%的税，后者折合人民币大约4100元，和国行价格相差不大。

从目前的售价来看，AMD锐龙7000系列相较刚发布时，仅仅过去两个月就迎来了非常大的价格下调。其中R9 7950X下调了17%，R9 7900X下调13.66%，R7 7700X下调12%，就连R5 7600X也有着高达16%的降幅。

在欧洲，R9 7950X从原来的849欧元降到了648欧元，R9 7900X从669欧元降到538欧元，R7 7700X从479欧元将至398欧元，R5 7600X从359欧元将至298欧元。可以说AMD依然延续此前的一贯做法，打不过就降价!

虽然这种传统AMD依然延续下来，但依然不得不让人感叹英特尔这次提升之大。早在11代英特尔就因为夸张的能耗比和过小的性能提升让用户直呼AMD YES，直到12代酷睿英特尔才通过异构设计王者归来。

这次13代酷睿在12代酷睿的基础上有着不小的升级，甚至i9-13900K的频率高达5.8GHz，并且同样凭借异构设计让13代酷睿在多核方面也有着不小的提升。i9-13900K的出现，使得AMD R9 7950X瞬间黯然失色，导致AMD不得不继续祭出降价大法来占据市场。