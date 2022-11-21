AMD 7900系列游戏性能对比RTX 40系，光追拯救英伟达

【天极网笔记本频道】就在英伟达发布RTX 40系部分显卡之后，AMD也在这个月初发布全新的AMD RX 7900系列新显卡，带来AMD RX 7900 XT和AMD RX 7900 XTX两款显卡，对标RTX 4080。

随着RTX 40系显卡媒体评测解禁，有人将AMD RX 7900系列和RTX 40系在游戏性能上作了对比，除了RTX 40系是实测数据之外，AMD的两款显卡均基于官方数据，这也意味着这次对比仅有参考意义，而非实机测试结果。

据介绍，RTX 4080拥有9728个CUDA核心和16 GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达GeForce RTX 3080 Ti的2倍;在较低功率下，性能比GeForce RTX 3090 Ti更强大。

RTX4090搭载AD102-300GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出52%，但性能提升幅度却更大。GPU频率高达2520 MHz，搭载24GB 21 Gbps GDDR6X显存，达到1 TB/s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

采用RDNA 3架构的RX 7000系显卡使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

这次AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的GCD和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。

在光栅化的游戏性能测试中，分别对比《生化危机8：村庄》、《赛博朋克2077》和《看看门狗：军团》三款游戏。从结果来看，《生化危机8：村庄》RTX 4090平均帧率达到218帧，RTX 4080仅有148帧，而RX 7900 XTX有着190帧，RX 7900 XT也跑到了157帧。

在《赛博朋克2077》里，RTX 4090跑到77帧，RTX 4080刚好达到60帧的流畅度，RX 7900 XT比起RTX 4090稍弱但也跑到72帧，RX 79000 XT则是打平RTX 4080跑到60帧。而《看门狗：军团》中RTX 4080终于超过RX 7900 XT，前者跑到88.7帧，后者85帧。RTX 4090依然领跑达到112帧，RX 7900 XTX也有100帧。

在不开启光追的情况下，RX 79000 XT基本上要领先RTX 4080，对比英伟达前代RTX 3090 Ti，RX 7900 XT则是实现全面超越。RX 7900 XTX虽然帧数比起RTX 4090略有差距，但全程都领先RTX 4080。

将《看门狗：军团》更换为《消逝的光芒2》并开启光追后，情况截然不同。三款游戏中，RTX 4090分别跑到196帧、45帧和39帧，RTX 4080则是135帧、26帧和31帧。而RX 7900 XTX和RX 7900 XT在这一环节遭遇滑铁卢，分别为135帧、24帧、21帧和115帧、21帧18帧。

可以看出开起光追后，RX 7900 XTX的性能几乎与RTX 4080持平，也能看出英伟达的第三代光追确实有东西，DLSS 3.0让英伟达维持住了体面。甚至对比前代RTX 3090 Ti，RX 7900 XTX还略微落后RTX 3090 Ti。

不过考虑到价格，AMD RX 7900 XT和RX 7900 XTX售价分别为7399和7999，而RTX 4090 和RTX 4080则是12999和9499，这么一看AMD还是极具性价比的。但要追求光追的话，RTX 40系依然保持一贯的水准，在光追技术上遥遥领先AMD。