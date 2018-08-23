ÏëÌåÑéNVIDIA RTX¼¼ÊõµÄÈ«ÐÂÌåÑé£¿ÕâÐ©´ó×÷¿ÉÒÔÌáÇ°³¢ÏÊ

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¡¡¡¡Assetto Corsa Competizione (Kunos Simulazioni/505 Games)
¡¡¡¡Ô×ÓÖ®ÐÄ (Atomic Heart) (Mundfish)
¡¡¡¡Õ½µØ V (Battlefield V) (EA/DICE)
¡¡¡¡¿ØÖÆ (Control) (Remedy Entertainment/505 Games)
¡¡¡¡Ó¦Õ÷ÈëÎé (Enlisted) (Gaijin Entertainment/Darkflow Software)
¡¡¡¡ÄæË®º®(Justice) (ÍøÒ×)
¡¡¡¡½£Íø 3 (JX3)(½ðÉ½Èí¼þ¹«Ë¾)
¡¡¡¡»ú¼×Õ½Ê¿ 5£º¹ÍÓ¶±ø (MechWarrior 5: Mercenaries) (Piranha Games)
¡¡¡¡µØÌú£ºÀëÈ¥ (Metro Exodus) (4A Games)
¡¡¡¡ProjectDH (Nexon¡¯s devCAT Studio)
¡¡¡¡¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ° (Shadow of the Tomb Raider) (Square Enix/Eidos-Montr¨¦al/Crystal Dynamics/Nixxes)
¡¡¡¡GeForce RTX GPUÓÉTuringµÄTensor CoreÌá¹©Ö§³Ö£¬¿ÉÉÁµç°ã½øÐÐÉî¶ÈÉñ¾ÍøÂç´¦Àí;´ËÍâ£¬GeForce RTX GPU»¹Ö§³ÖÉî¶ÈÑ§Ï°³¬¼¶²ÉÑù (DLSS)£¬¸Ã¼¼Êõ½«Éî¶ÈÑ§Ï°ºÍAI¼¼ÊõÓ¦ÓÃÖÁäÖÈ¾¼¼ÒÕÖÐ£¬ÄÜ¹»È·±£ÓÎÏ·ÖÐµÄäÖÈ¾¶ÔÏóÓµÓÐÆ½»¬Á÷³©¡¢ÇåÎúÃ÷¿ìµÄ±ßÔµ¡£ÒÔÏÂÎªÊ¹ÓÃDLSSµÄÓÎÏ·£º
¡¡¡¡·½ÖÛ£ºÉú´æ½ø»¯ (Ark: Survival Evolved) (Studio Wildcard)
¡¡¡¡Ô×ÓÖ®ÐÄ (Atomic Heart) (Mundfish)
¡¡¡¡ÎÞÎ· (Dauntless) (Phoenix Labs)
¡¡¡¡×îÖÕ»ÃÏë XV (Final Fantasy XV) (Square Enix)
¡¡¡¡ÆÆËéÖ®µØ (Fractured Lands) (Unbroken Studios)
¡¡¡¡É±ÊÖ 2 (Hitman 2) (IO Interactive/Warner Bros)
¡¡¡¡ÄÎ¶÷Èºµº (Islands of Nyne) (Define Human Studios)
¡¡¡¡ÄæË®º®(Justice) (ÍøÒ×)
¡¡¡¡½£Íø 3 (JX3)(½ðÉ½Èí¼þ¹«Ë¾)
¡¡¡¡»ú¼×Õ½Ê¿ 5£º¹ÍÓ¶±ø (Mechwarrior 5: Mercenaries) (Piranha Games)
¡¡¡¡¾øµØÇóÉú (PlayerUnknown¡¯s Battlegrounds) (PUBG Corp.)
¡¡¡¡ÒÅ¼££º»Ò½ýÖØÉú (Remnant: From the Ashes) (Arc Games)
¡¡¡¡Ó¢ÐÛÈøÄ· 4£ºÐÇÇò¶ñ¹÷ (Serious Sam 4: Planet Badass) (Croteam/Devolver Digital)
¡¡¡¡¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ° (Shadow of the Tomb Raider) (Square Enix/Eidos-Montr¨¦al/Crystal Dynamics/Nixxes)
¡¡¡¡¶ÍÔì¾º¼¼³¡ (The Forge Arena) (Freezing Raccoon Studios)
¡¡¡¡ÉÙÊýÐÒÔË¶ù (We Happy Few) (Compulsion Games/Gearbox)