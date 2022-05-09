ROG大牌秒杀 魔霸新锐、幻16秒杀8999元起 价同618

作者：夏初

【天极网笔记本频道】ROG大牌秒杀日已经开启，ROG旗下高刷游戏本魔霸新锐以及高性能全能本幻16迎来重磅优惠，价同618全年最香，只能说可遇不可求的机会，一定要抓住!

先说福利：ROG魔霸新锐2022秒杀价格8999元，支持白条三期分期，用户晒单即可返100E卡;ROG大屏全能本幻16 2022仅售9999元，同样支持白条三期分期以及晒单返100E卡。这两款热门新机都是在5月5日10点已经开启预售，预付200元定金，5月11日正式开启秒杀，大家记得定好闹钟哦!

抢购链接：

ROG魔霸新锐2022：https://item.jd.com/100032980136.html

幻16 2022：https://item.jd.com/100018322085.html

ROG魔霸新锐2022

ROG魔霸新锐2022搭载了全新一代AMD锐龙9 6900HX处理器，在性能方面有了强大的实力。8核心16线程规格，90W功耗持续输出，是用户驰骋战场的强大保障，极大提升了ROG魔霸新锐2022的性能上限。140W满功耗的RTX 3060，能够轻松驾驭目前主流的3A大作，什么《赛博朋克2077》《艾尔登法环》之类的都不在话下。这款电竞本还配备了双通道DDR5高频内存，在一些游戏场景、高负载图形处理场景中相当于有了速度Buff加成。

此外，ROG魔霸新锐2022支持双显三模显卡切换，进一步提升多场景应对能力。双显三模显卡切换可以提供独显模式、混合模式及集显模式三种显示输出模式，在不同的使用场景中，用户可以为ROG魔霸新锐2022进行不同的设定。独显模式让显卡直接输出，提升ROG魔霸新锐2022在游戏中的帧率表现;而集显模式就直接屏蔽独显，延长续航时间，在断电使用的情况下优势更为明显，单独使用锐龙9 6900HX处理器也依旧能满足生产力需求。

ROG魔霸新锐2022搭载2.5K IPS屏幕，拥有165Hz高刷新率，显示画面细腻又流畅，FPS游戏玩家必备。同时，这块屏幕还有着100%DCI-P3广色域，支持杜比视界，色彩效果非常优秀，不仅仅能带来更好视觉冲击力，面对生产力需求更加游刃有余。

ROG魔霸新锐2022采用冰川散热架构2.0，拥有双风扇，四出风口，六热管，表面黑化处理，充分散热，保持低噪音。同时，它的Smart Amp双扬声器支持杜比全景声技术，支持AI双向降噪;此外，90Wh大容量电池，支持100W快充，同时支持WiFi 6E，各个方面的实力都足够优秀。

ROG 幻16 2022

ROG幻16延续了幻系列一贯的轻薄、内敛的设计风格，将屏幕升级为ROG星云屏，16:10的黄金比例能够显示更多内容，四面微边框的设计让其拥有高达94%的超高屏占比，为用户带来更加沉浸的视野享受。

屏幕分辨率达到了2560×1600，支持165Hz高刷新率以及3ms疾速响应时间，在Adaptive-Sync技术的加持下能够有效消除游戏时画面撕裂卡顿等现象。同时还覆盖专业级的100% DCI-P3色域并通过Pantone色彩认证，保证屏幕色彩细腻准确，可以满足设计师用户的需求。500 nits的峰值屏幕亮度能够在强光环境下保持屏幕清晰显示。此外，这块星云屏还通过了莱茵TüV低蓝光认证，保证长时间使用下不伤眼。

核心配置方面，幻16搭载了英特尔第12代i7-12700H处理器，显卡部分为RTX3060，搭配上DDR5 4800MHz内存和PCIe 4.0 SSD，无论是日常使用、专业创作或是游戏竞技都能搞定。同样支持双显三模显卡切换，日常可使用混合输出模式，需要进行大型渲染任务或玩大型游戏时可使用独显输出模式释放最强性能，而外出使用时则可使用集显模式。

扩展性方面，幻16拥有着非常丰富的接口，包括HDMI 2.0b、RJ45网口、2*USB3.2 Gen2 Type-A、雷电4、USB3.2 Gen2 Type-C、3.5mm音频接口以及MicroSD读卡器等，完全可以满足日常的外接与扩展需求。