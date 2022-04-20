致敬时代先锋，ThinkFamily 2022春季新品以领航创新进化登场！

作者：

【天极网笔记本频道】从实验室走进戈壁，从海洋登到火山，从极地升上太空，ThinkPad时刻伴随着时代先锋们的征程。而今，ThinkFamily以三大进化，再次领航PC创新!4月20日，以“你好・先锋”为主题的ThinkFamily 2022春季新品发布会正式召开， 商务旗舰ThinkPad X1 Carbon 2022/ ThinkPad X1 Nano 2022/ ThinkPad X1 Yoga 2022产品全新上市，领航蝶变。而主打高性能计算与绿色环保的ThinkPad neo 14笔记本和ThinkCentre neo P780/P600台式产品也同时惊艳登场，刷新记录。ThinkFamily 2022以“产品技术、场景应用、社会价值”三大进化，致敬着每一位引领变革的时代先锋。

【Think首席思想官 - 王忠】

Think首席思想官王忠说到， ThinkPad作为中国航天的坚实伙伴，一直秉承“科技创新、以人为本、匠心品质”三大基因，以29年0失误，铸就了真正的航天品质。

ThinkFamily开启三大进化，成就时代先锋之选

为创造前所未有的轻薄高能旗舰，ThinkFamily通过产品技术的进化，全面驾驭产品性能的提升，借助智能管理桌面生态，将笔记本与台式机实现完美融合;并通过场景应用的进化，实现全高清摄像头/全景声扬声器/智能降噪麦克风“三位一体”，打造成了商务会议体验的“天花板”;在节能环保方面，产品机身与包装上均使用可回收材料，不断践行着品牌社会责任。ThinkFamily以“产品技术、场景应用、社会价值”三大进化，时刻伴随着时代先锋们突破进取，成就卓越。

【2022 ThinkFamily 三大进化】

具备多项创新的极致便携旗舰系列产品ThinkPad X1 Carbon 2022/X1 Nano 2022/X1 Yoga 2022迎来全新进化。兼具性能与环保的Think neo家族系列 ThinkPad neo 14/ThinkCentre neo P780/P600在发布会上正式揭开神秘面纱。

【Think首席产品官 - 周秋昊】

Think首席产品官周秋昊说到，在探索科技创新的路上，Think系列产品不断的完成一件事，就是打破极限，创造极致。从业界最早的TouchBar功能键盘、第一个识别手势感应的摄像头、最坚实轻量的材料到最智能的人体感应模块，Think系列产品承载了无数个思考的结晶。

【ThinkFamily家族】

产品技术的进化

性能方面，全新ThinkPad X1 Carbon 2022采用12代P28准标压高性能处理器的混合架构，更通过25项任务200个测试和150项英特尔Evo严苛认证，在性能跃迁的基础上，还依然保持了14.9毫米的超薄厚度与1.1千克的超轻重量。同时，全新2.8K OLED屏幕，在色域、对比度、饱和度、可视角度上得到全面升级，视觉体验更加绚丽，暗色暗的也更加真实自然。通过防反射、防眩光、防指纹的特性，在客户体验方面做到了极致。

【ThinkPad X1 Carbon 2022 性能跃迁】

智能方面，X1 Carbon搭载Computer Vision慧眼感应系统，通过神经网络引擎技术，智能识别用户所处状态，实现人走自动锁屏，开机开盖自动识别人脸并解锁，令安全与便捷得以同享;“检测身后目光，模糊屏幕”的功能，能有效保护用户的信息安全。智能技术的应用，让ThinkPad X1 Carbon 2022再一次以科技创新引领行业变革。

【ThinkPad X1 Carbon 面面俱到】

依托全高清画质摄像头，X1 Carbon的远程会议体验也进一步提升。背景虚化，人像居中，感光矫正，智能美颜，迎来商务办公的高光时刻。同时，借助智能降噪、智能语音输入和实时翻译功能，X1 Carbon打造出远程会议体验的天花板。搭配杜比语音、杜比视界以及杜比全景声，在不同商务办公与娱乐场景中，ThinkPad X1 Carbon 2022将带来更优质的影音体验。

在现场，ThinkPad X1 Carbon 2022还完成一项与“火星”相关的冰冻挑战，在零下20摄氏度的环境里，X1 Carbon破冰而出，依然完好如初。

【ThinkPad X1 Carbon 2022 破冰而出】

当然，极致轻薄与翻转形态仍被时代先锋们所关注，同样搭载英特尔P28准标压处理器，机身重量低于1千克的ThinkPad X1 Nano 2022，支持360°翻转多形态的ThinkPad X1 Yoga 2022，依然用技术和耐用见证着科技的创新。

场景应用的进化

除了商务旗舰ThinkPad X1系列产品之外，全新高能创作产品系列ThinkPad neo和ThinkCentre neo系列产品也正式亮相。neo源于希腊语neos，代表着创新，活力，与时俱进。neo系列产品，不但将用于高性能加速设计计算领域，更将环保写进DNA，实现双碳减排以践行社会责任。

【neo首席体验官 - 刘烁(左)】

在现场，资深设计领域从业者/行业创意领袖刘烁，作为neo首席体验官，通过从使用者的角度分享了neo如何解决不同办公场景下所遇到的困扰，设备间的协同连接又该如何实现，产品体验升级的背后又有着哪些不为人知的创新与技术。

【neo系列产品】

ThinkPad neo 14和ThinkCentre neo均搭载了英特尔12代处理器与光追显卡，性能获得巨大提升。强悍性能意味着需要更高效的散热，ThinkPad neo 14笔记本采用全新的智能散热系统，搭配高性能低噪音的70mm+S形双风扇。搭配加厚热管与超薄散热鳍片，以立式转轴设计拓宽风道，实现极速散热，清凉怡然。同样在ThinkCentre neo台式产品上，为了提升散热效率，采用了17L短风道机箱，让整机温控带来全面进化。

智能管理方面，ThinkPad neo 14采用Intel vPro Essentials主动管理平台技术，结合配套的联想终端远程管理软件，大大降低了vPro 技术的使用门槛，通过远程方式实现了IT管理的统一部署以及软件或固件更新，大幅提升了中小企业客户IT管理效率，全面助力中小企业的数字化转型。

【Intel vPro Essentials主动管理平台】

智能办公方面，ThinkCentre neo 台式产品采用了Smart Cable智慧融合方案，通过OneLink模式，实现了笔记本与台式机等跨设备的协同。同时ThinkCentre neo还提供了私有云存储解决方案可以将电脑硬盘作为私有云存储服务器，当混合办公成为趋势，继数据上云，计算上云之后，ThinkPad也将IT管理上云，云IT将全时为先锋保驾护航。

【ThinkCentre neo 智慧融合- Smart Cable】

thinkplus口红电源系列从硅到氮化镓，一直是充电技术的领跑者。仅有半只口红的体积和90克重量，支持QC、PD、PPS多种快充协议。满负荷充电时，温度控制在了45℃区间，通过高达8760小时不间断的运行与多达百项的可靠性测试。

【thinkplus 口红电源 Nano】

社会价值的进化

节能环保方面，全新neo系列以ESG可持续发展理念为核心，不断践行品牌产品的社会责任。ThinkPad neo 14采用100%环保包装，碳足迹可跟踪。另外，适配器和扬声器等多个部件，均使用了绿色环保的再生材料。

【neo践行ESG可持续发展理念】

而ThinkCentre neo 产品的前面板采用85%可回收材料，配以石英颗粒点缀的免喷漆工艺，每台可以减少约15克挥发性有机化合物的排放。以卓越的环保品质领先于行业的全新neo系列产品，将不断助力专业创意设计先锋实现生产力的进化。

ThinkPad以航天品质，时刻陪伴航天先锋

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是中国航天人不懈追求的航天梦。作为登录中国空间站的PC品牌，秉承“科技创新、以人为本、匠心品质”的三大基因，ThinkPad移动图形工作站一直伴随着中国航天人的探索征程。

在距地389.47千米高度的中国空间站上，ThinkPad移动图形工作站，仍然在持续不间断的稳定运行。ThinkPad，支持着一代又一代的航天先锋去探索与思考，让未知成为已知。

在发布会的最后，ThinkFamily的全线产品正式公布了官方售价，并联想官网、联想企业购、联想京东官方旗舰店、联想天猫官方旗舰店、联想惠小店等平台开启预约。

【ThinkPad X1 Carbon】

ThinkPad X1 Carbon 2022 ，i5版媒体价10999元，i7版媒体价12999元。享受Think订金膨胀优惠后，i5版首发价10499元，i7版首发价12499元!将于4月20日开启预售，4月29日正式开售。

【ThinkPad neo 14】

ThinkPad neo 14，核显版媒体价7499元起;独显版媒体价8699元起;享受首发优惠后，核显版首发价6799元起，独显版首发价8199元起，将于4月29日开启预售。

【ThinkCentre neo P780】

ThinkCentre neo P780，媒体价7299元起，首发价6599元起，将于4月20日开启预售，5月13日正式开售。

【ThinkCentre neo P600】

ThinkCentre neo P600，媒体价5799元起，首发价5299元起，将于4月20日开启预售，4月29日正式开售。

【thinkplus 口红电源 Nano】

thinkplus口红电源Nano，媒体价399元，首发价349元，将于4月20日开启预售，4月27日正式开售。

今年是ThinkPad品牌诞生的第30个年头，三十年足以让孩童成长为壮年，更足以让一个品牌，拥有自己永恒不变的态度。ThinkPad 30周年即将开启，让我们与时代先锋一起，以思考进化时代。