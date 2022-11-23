联想小新Air14 Plus双版本PK：酷睿i5生产力胜锐龙7，不插电酷睿更胜一筹

【天极网笔记本频道】随着大家移动办公需求的不断增长，越来越多人都会选择笔记本来作为生产力工具，其中大多数消费者都会选择轻薄本产品。尤其是近几年产品设计的不断优化，以及处理器的迭代升级，轻薄本产品在具有出色便携性的同时，性能也更加出色，除了可以满足日常网页浏览、文档编辑等办公需求外，像图片处理甚至视频剪辑等高负载需求一样可以胜任，这些都离不开其CPU所提供的强劲性能。

今年市面上主流的轻薄本都搭载了高性能混合架构的12代酷睿或者Zen 3+架构的锐龙6000系列处理器，最近我正好拿到了目前非常热门的联想小新Air14 Plus酷睿版和锐龙版，它们分别搭载了的酷睿i5-1240P和锐龙7 6800HS，今天就来为大家来做一个全面对比，希望能为大家的选购带来一些帮助。

先来看看这两款产品的详细配置：

两款产品采用了相同的模具和散热配置，除了处理器上的不同外，锐龙版的内存频率更高一些，官网的价格都是5199元，而在优惠时差不多都是不到5K，性价比都非常不错。

我们先从处理器性能来说起吧，酷睿版搭载的是“准标压”的酷睿i5-1240P，兼具不错的性能和能效，它采用了Intel 7制程工艺，异构架构设计，拥有4颗性能核心和8颗能效核心，12核16线程，最高睿频可达4.4GHz，12MB的三级缓存。值得一提的是，酷睿i5-1240P的基础功耗为28W，不过在联想的专业优化调教，其性能释放可以达到35W，对比其它产品上的酷睿i5-1240P要更强一些。

锐龙版搭载则是锐龙7 6800HS处理器，它采用6nm制程工艺，Zen 3+架构，8核心16线程，加速频率可达4.7GHz，16MB的三级缓存，其性能释放同样可以达到35W。

我们将两款产品都设置成了野兽模式，然后通过CPU-Z、CINBENCH R20以及GeekBench 5等专业测试软件对其理论性能进行了测试，结果如下：

从结果来看，两款处理器可以说是各有胜负，酷睿i5-1240P在单核性能上全面领先，而锐龙7 6800HS的多核性能则要更强一些。

当然，理论性能只是一方面，能否成功转化为生产力则需要看下面的这些测试了。首先是WebXprt 4网页性能测试，包括照片增强、使用人工智能整理相册、股票期权定价、加密笔记和OCR扫描、销售图表、网上作业等典型场景，每个测试项目完成的时间越短，效率就越高，最终的分数也会越高，测试结果如下：

酷睿版本稍有优势，总分上领先了约7%，多数项目上都有比较明显的领先，最多的一项领先达到了14%，总体上效率更高一些。

接着是PCMark基准测试，它包含常用基本功能、生产力、数位内容创作三大场景，主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，测试结果如下：

在这项测试上，锐龙版有着一定的优势，三个大项目上互有胜负，酷睿版在常用基本功能领先了6%，而其它两项则差不多是锐龙版8成的水准。

接着是PCMark10应用程序测试，它针对的是Word、Excel、PowerPoint等Office办公软件以及Edge浏览器的启动和使用，结果如下：

这个测试中，两款产品基本打了个平手，几个测试项目互有胜负，不过差距都不算大。

目前，随着大家工作内容的多样化，除了日常网页浏览、文档和图片编辑外，不少用户对于图片处理和视频编辑也都有着不小的需求，这些更高负载的应用对于笔记本性能的考验显然要更大一些。这里我也针对大家最常用到的PhotoShop以及Premiere Pro进行了测试，均使用的2022版的软件，运行PugetBench测试插件，它能够模拟用户日常的图片编辑处理和视频剪辑的操作，结果如下：

两个测试项目中，酷睿版本都有着比较明显的领先，PS领先约11%，PR则领先达到了32%，这数位内容创作这块更具优势。

作为一款免费且方便的跨平台测试软件，CrossMark覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率，结果如下：

可以看到酷睿版本还是有着比较明显的领先，其中反应能力这块领先最多，达到了38%，更快地响应能够加速程序启动等操作，提升整体的效率。

当然，不少人选择轻薄本产品的一个重要原因就是其出色的便携性，可以随身携带，以满足移动办公的使用需求。而在这种情况下，就格外考验电脑在没有电源支持下的性能释放，能否依旧保持着出色的效率，所以针对这种情况，我也对两款产品在无电源情况下进行了相同的测试。首先还是WebXprt 4网页性能测试，结果如下：

相比于插电的情况，在离开电源后酷睿版本的领先变得更加明显，各个测试项目拉开了更大的差距，最多的一项领先达到了34%。

由此也可以看出，两款产品在插电和不插电情况下性能的下滑情况，酷睿版本下滑幅度明显更小，最多的一项也就11%，有些甚至没有明显影响，而锐龙版最多的一项则是达到了30%。

接着就是PCMark10的基准测试和应用程序测试，结果如下：

基准测试中，虽然锐龙版依旧领先，不过总体的差距变得要小了一些;而之前几乎平手的应用程序测试，在离开电源之后，酷睿版则取得了明显的优势，总体领先达到了22%，最多的一项则领先了41%。

在离开电源后，这两个测试也是酷睿版本的整体下滑幅度要更小，保持了更高的生产力。

然后看看负载更高的数位内容创作，结果如下：

酷睿版依旧保持着领先，而且PR项目的领先幅度变得更加大，达到了43%。

性能下滑这块，PS两款产品的下滑幅度都差不多，锐龙版小小领先，而PR这边则是酷睿版幅度更小。

最后就是CrossMark测试了，结果如下：

依然是酷睿版领先幅度继续变大，差距最大的依旧是反应能力，领先达到了40%。

酷睿版这边各个项目的下滑普遍比较小，综合成绩下降仅4%，最多的一项也只有8%，而锐龙版则要大一些，整体下滑12%，最多的一项达到了16%。

评测总结

通过这次测试可以看到，尽管锐龙版所搭载的锐龙7 6800HS定位更高，并且多核性能也有着领先，但落实到生产力测试项目上，却并没有取得全面领先，而是搭载“准标压”酷睿i5-1240P的酷睿版本在多数测试中都取得了明显优势，表现更为出色。

同时，在离开电源的移动办公场景，酷睿i5-1240P相比锐龙7 6800HS也要更为坚挺，各个测试项目对比有电源时下滑幅度较小，甚至部分项目完全没有下滑，让电脑依旧保持着更高的运行效率，能够为用户提供充足的生产力，对于追求高效办公、有较多移动办公需求的用户来说，酷睿版本显然是更好的选择。