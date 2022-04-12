2022年第一季度全球PC出货量达8050万台，同比下降5.1%

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】4月12日消息，根据国际数据调研公司IDC发布的最新数据显示，2022年第一季度，包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统PC全球出货量达到8050万部，同比降低5.1%，但高于此前的预期。

其中，个人电脑市场的出货量结束两年两位数的增长，在第一季度出现了下滑的情况。这或许是受到行业淡季、全球疫情、供应链短缺及物流运输成本上涨等众多因素影响，并不意味着行业朝着下降的趋势发展，需要结合后续更多数据进行分析总结。

与去年第四季度相比，全球排名前五的PC品牌依旧保持不变。联想仍旧稳居世界第一的位置，总出货量达到1830万台，市场份额高达22.7%，但同比下滑9.2%。惠普以1580万台的销量排名第二，市场份额19.7%，同比下滑17.8%。

戴尔的出货量为1370万部，市场份额达到17.1%，同比增长6.1%。苹果、华硕分别位居第四、第五名，出货量为720万台、550万台，市场份额分别为8.9%、6.9%，同比增长4.3%、17.7%。

从数据中能发现，联想和惠普的出货量出现较大幅度的下滑，而戴尔、苹果、华硕反而有略微的增长。头部厂商的市场份额逐渐被其他厂商给稀释，优势不再那么明显。从今年上市的新品中也能看出，华硕、戴尔的部分笔记本综合性价比要比联想更高，吸引着更多人前往购买。苹果M1 Pro/Max具有更强的竞争力，也推动着MacBook系列产品销量的增长。

IDC表示，季度同比下降归因于持续的供应链短缺，以及“与强劲的21年第一季度相比具有挑战性”。

“重点不应该是PC量的同比下降，因为那是可以预期的。”IDC集团副总裁说。“重点应该是在物流和供应链仍然混乱的情况下，伴随着众多地缘政治和大流行病相关的挑战，PC行业设法出货超过8000万台PC。”