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雷神游戏本最新的产品是什么？有哪些优点？

天极网笔记本频道 2018. 04. 29 作者：一二没有三 责编：邵婷
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　　【天极网笔记本频道】现在要说买吃鸡的游戏电脑，那么首要的条件就是得内置第八代酷睿处理器，这一代处理器用提高核心数目这种简单粗暴的方法，把处理器的性能提高了50%。而为了能够跟上游戏版本的更新速度，选最新的配置是最好的办法。

　　4月3日下午，雷神科技的新品发布会与英特尔第八代标压处理器同步进行。在处理器配置正式解禁之后，雷神科技正式发布了旗下搭载八代标压处理的两大新品――雷神911黑幽灵和雷神911 Air，这两款产品都内置了第八代酷睿i7-8750H处理器，其中的911黑幽灵还是目前跑分最高的八代标压CPU游戏终端!

雷神游戏本最新的产品是什么？有哪些优点？

　　从整体的设计和配置来看，已经发售的雷神911黑幽灵是雷神911系列的旗舰机型，主打游戏性能所需的高性能配置，该机内置最新的第八代酷睿标压处理器，以及NVIDIA GeForce GTX 10系显卡SSD+HDD硬盘存储设计，整体的性能配置比上一代的911产品提升了不少。另外因为采用了特殊的主板设计和配置，这款新911黑幽灵是当下跑分最高的第八代酷睿标压处理器游戏终端。除了提升了性能，新911黑幽灵还比上一代的911游戏本更加轻薄和便携，满足了用户对于游戏本性能和便携的双方面需求。

雷神游戏本最新的产品是什么？有哪些优点？
雷神新911

　　而雷神911 Air从命名来看是雷神911系列的主打轻薄的高性能游戏本。雷神911 Air采用了6.5mm的微边框设计，将15.6英寸的屏幕装到了原本放置14英寸屏幕的机身当中，屏占比达到了82%，同时该机的外观也设计的非常简洁和轻薄，方便外出携带，也能更轻松的融入到办公环境中。此外，该机的游戏配置也符合主流吃鸡游戏本的配置：第八代酷睿标压处理器i7-8750H、内置4GB独显的GTX1050Ti独显以及支持高速读取的NVMe SSD，符合爱玩吃鸡游戏的上班族玩家们选购。该机将会在5月份正式发售，需要的玩家可以关注一下。

雷神游戏本最新的产品是什么？有哪些优点？
雷神911 Air

　　以上两款产品是两款最早内置第八代酷睿处理器的雷神911系列游戏本，目前雷神游戏本正在陆续升级原有产品的处理器配置，稍后大家将会看到更多内置英特尔强芯的雷神游戏本。

作者：一二没有三责任编辑：邵婷）
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