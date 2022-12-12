AMD RX 7900系列国行恐无公版，或首发非公型号

【天极网笔记本频道】前不久AMD发布基于RDNA 3架构的旗舰级显卡，带来两款型号RX 7900 XTX以及RX 7900 XT，国行官方定价分别为7999元和7399元。这两款显卡的游戏性能几乎都超过了RTX 4080，这样的成绩引来不少粉丝狂呼AMD YES。但最近有消息表明，原定于12月4日发售的AMD RX 7900系列公版显卡，或许要无缘大陆市场。

据知名UP主爆料，AMD RX 7900系列公版显卡可能无法在12月14日首发上市，于是AMD计划将此前打算在年底上市的非公版型号提前至12月14日，但坏消息是非公版的存货似乎不是很多，而且非公版在硬件上的堆料以及供需失衡之下，必然会迎来一波不小的涨价，对于想要购买AMD RX 7900系列显卡的用户以及玩家而言，并不是一个太好的消息。

这次AMD RX 7900系列显卡采用RDNA 3架构，依然使用台积电5nm工艺制程打造，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

更重要的是，这样的表现在与RTX 4090中的比较更加明显，要知道RTX 4090的TDP高达450W，在一些极端超频情况下的功耗甚至突破600W，就连RTX 4080的TDP都有320W。曾经因为功耗问题而遭到诟病的AMD，这次竟然凭借功耗可以说是吊打了英伟达。

这次AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的GCD和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。由此看来，AMD是通过物理手段彻底将6颗核心进行屏蔽，这就意味着玩家无法通过开核来提升显卡性能，毕竟显卡也没有多余的4GB DDR6显存来使用。

在此前的实际测试中，不开启光追的基础上，售价7399的AMD RX 7900 XT和售价7999的AMD RX 7900 XTX性能全面超越售价9499的RTX 4080，不过在开启光追之后，两者的性能发生翻天覆地的变化，RTX 4080扭转战局遥遥领先。但是对于大大多数游戏用户而言，AMD RX 7900系列不仅性能十分强劲，而且售价相比起RTX 40系显卡，还是十分亲民，自然也就非常期待这两款显卡的上市。

但如今面临公版显卡无法上市的困境，对于用户而言着实是个不小的打击，但非公版的上市也能缓解部分用户的焦虑，毕竟此前打算年底才发布的非公版显卡也算因祸得福得以提前和消费者见面，不过在那之前用户还得准备好自己的钱包。