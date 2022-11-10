ThinkPad 30周年：创新不止，打造更好用的商用笔记本

【天极网笔记本频道】从1992年的ThinkPad 700C到2022年的ThinkPad X1 Fold，ThinkPad已经走过了30个年头。作为一个PC品牌，能够达成30周年成就，本身就是一件很酷的事情。就像大家都很期待的ThinkPad 30周年纪念款，并不是每个品牌都有机会来打造这样一款产品。

回顾ThinkPad 30年的历史，总结下来就是3个关键词“科技创新、匠心品质、卓越体验”，这不仅是ThinkPad家族的基因传承，也是其初心和前进的动力。

11月8日，在ThinkPad 30新商业领导力媒体及粉丝新品沟通会上，联想中国区中小企业PC事业部总经理周秋昊、联想中国区中小企业PC事业部产品营销高级经理刘琦、联想中国区中小企业客户业务群市场营销&客户运营高级经理Amber黄颖、Think产品经理刘子航等嘉宾向天极网进一步介绍了ThinkPad新品、ThinkPad 30周年粉丝福利、产品研发更多细节及幕后故事。

创新赋能，打造更好用的商用笔记本

多年来ThinkPad从未停止创新：第一款键盘可伸缩、第一款内置指纹识别、第一款二合一、第一款鹰翼风扇、第一款移动工作站…再到近年推出的折叠屏笔记本，ThinkPad的创新也成为PC行业的一大亮点，带来了差异化的产品。ThinkPad家族产线也在创新过程中不断完善，洞察客户需求，打造了X1、P、E、T、X、Z等多个产品系列，覆盖更广泛的使用场景。

联想中国区中小企业PC事业部总经理周秋昊在采访时提到，“ThinkPad 30年来秉承着商务笔记本的定位，在不同的时代有着不同的名称，比如商务利器、生产力工具等，但我们坚持的理念始终是同一个的，那就是打造最好的商用笔记本电脑。”

盘点体验过的ThinkPad，有很多让人印象深刻的机型：12.5英寸的ThinkPad X240无论便携性还是键盘手感都相当出色;第一次上手ThinkPad X1 Carbon，被碳纤维的轻薄质感惊艳;再到ThinkPad X1 Nano，重量已不足一公斤且支持5G…这些都还只是冰山一角。

联想中国区中小企业PC事业部产品营销高级经理刘琦介绍了全新发布的ThinkPad X1 Fold 2022，相比第一代折叠屏，实现由外到内的全面升级。作为一款16.3寸的折叠屏笔记本，ThinkPad X1 Fold 2022在分屏、竖屏使用时能显示更多信息，提升浏览、办公效率。同时，从12mm缩减到6mm的窄边框设计更好地控制了折叠、展开状态下机身尺寸，便携性仍旧出色。配置方面，搭载12代酷睿i7、最高32GB内存、1TB SSD，支持Wi-Fi/5G、续航可达11小时。

值得一提的是，ThinkPad X1 Fold 2022也在同步探索折叠屏笔记本的软硬件适配，通过Mode Switcher 2.0进一步发挥折叠屏设备的独特优势。本次，ThinkPad X1 Fold 2022也升级了全新磁吸式蓝牙键盘、数字手写笔等配件。其中，键盘是一个亮点，不仅有熟悉的小红点还带来了指纹识别，配合触控移动办公场景下录入、交互更方便。

凭借这些升级，ThinkPad X1 Fold 2022相比第一代产品已经具备了作为办公主力机的实力，甚至相比传统笔记、二合一产品也更加高效，这对于折叠屏产品走向成熟意义重大。

对于一款高品质的商用笔记本，拥有出色的性能、卓越的体验还远远不够。正如周秋昊在采访中提到的，与消费级产品不同，商用终端的工作范围不仅关系着用户个人，更影响着企业的商业价值，所以安全性、稳定性也更为重要。

让人印象深刻的品质

此前，天极网打卡了珠峰大本营，这也是我和同事第一次亲眼见到珠峰，心情自然是相当激动。然而，兴奋劲还没过去，海拔5200米的珠峰大本营就用高原缺氧及多变的天气等严苛环境，给我们深深上了一课。

狂风、冰雹、暴晒、下雨…人都很狼狈，但携带的ThinkPad却从容不迫。毕竟对于登顶过珠峰、上过太空的ThinkPad而言，这些挑战都是小场面。

既然ThinkPad“从容不迫”，我们也只好认为升级一下难度。多次跌落、踩压过后，机身已经满是尘埃，甚至D面因为磕碰到一块凸起的石头都出现了破损，仍能正常使用，屏幕、键盘、触控板都没有问题。

还没有结束，为了加快“清洁”机身上的尘土，同事拿出矿泉水就往上倒。尽管水成股沿着机身流下，但ThinkPad还是可以正常运行使用…这份品质，让人印象相当深刻。

ThinkPad卓越品质也成为众多前沿科技发展的见证者，早在2013年便获得了中国航天的认可，多次进入太空。联想中国区中小企业客户业务群市场营销&客户运营高级经理Amber黄颖提到：“最早的ThinkPad 750C就是全球第一个进入太空的笔记本电脑，我们跟神舟十号、神舟十二号也都有非常好的合作，此前中国载人航天办公室公布了一组宇航员王亚平在我国空间站的高清照片，照片中ThinkPad P53就在她的身旁。”

不提传统形态笔记本，对于折叠屏笔记本这个新物种，ThinkPad在可靠性、耐用性等方面也有充足准备。首先，ThinkPad X1 Fold 2022键盘上的指纹识别功能可以更好地保护数据隐私安全。

其次，独创“石墨桥+永生翼”散热系统，使得热量能够通过笔记本B、C面间传导，而底端转轴处“永生翼”可以在屏幕中部形成完整热流通道，再配合带有热传导作用的金属镁边框，进一步提升机身散热效率。从而面对多任务处理等长时间高负载场景时，也有可靠性能释放。

第三，折叠屏的铰链是保证耐用性的痛点!Think产品经理刘子航介绍到，本次ThinkPad X1 Fold 2022采用了水滴型结构铰链，不仅做到折叠时不留缝隙，阻止异物进入，还能够在弯曲状态下保护屏幕，配合内外双层骨架设计，大幅抵消折叠时剪切应力，反复折叠后也不会有明显折痕。

升级的铰链支持任意角度悬停，所以对于喜欢将笔记本放在双腿上使用的用户而言，ThinkPad X1 Fold 2022解决了“头重脚轻”容易倾倒的痛点。任何场景下，即使非平整桌面，ThinkPad X1 Fold 2022也能正常使用。

除了这些硬件设计的特性外，在体验方面，通过Evo认证也为ThinkPad X1 Fold 2022的可靠性、易用性更添一重保障。

还有一点值得关注，ThinkPad长期坚持可持续发展，助力低碳环保。刘琦提到：“从2017年开始，联想在供应链制造环节采用闭环的物料管理，所有物料都是回收，有可追踪的;使用低温焊接材料，也大大降低了温室气体的排放，我们将在每年的迭代中，引入更多的绿色环保技术为ESG做贡献。”如ThinkPad Z16使用再生铝合金制造机身，大幅降低铝电解生产过程中产生的二氧化碳、全氟化碳、氟化氢等温室气体排放。不仅是ThinkPad Z16，包括ThinkPad neo系列等多款新品，在包装上采用了环保材质，更通过可回收材料、免喷漆工艺等手段来降低有机物排放及碳排放，并且目前所有的ThinkPad计算机主板都采取了这一工艺来降低温室气体的排放。

所以ThinkPad不仅是高品质的的代表，从产品设计、研发、制造、运输等各个环节，ThinkPad也践行了绿色科技赋能行业。

ThinkPad 30周年各种福利

既然是30周年的庆典，ThinkPad自然也给广大粉丝们准备了福利。黄颖介绍到，福利包括双十一各种产品的优惠促销，最低可达7折;还有ThinkPad众多文创、周边;另外还有30周年的纪念款机型!

重点来了，本次ThinkPad 30周年纪念机型并不是采用“手快有、手慢无”的抢购形式，周秋昊表示更希望通过纪念款机型与ThinkPad的老朋友、粉丝们增加互动，经过互动在确定机型的归属，回馈给用户。所以对纪念款感兴趣的网友，接下来需要更进一步关注ThinkPad的动态。

写在最后

近两年的PC市场在混合办公趋势推动下起落颇为精彩，既是难得的发展机遇，也充满了新的挑战。以笔记本为列，在延续移动办公需求的同时，为应对混合办公模式，不仅是提供高效生产力，在视频、连接等方面也都有突破。周秋昊在沟通会上提到，出于用户对于PC的需求更加明确、混合办公成为新常态、中小企业等数字化转型趋势对于PC升级仍有较强需求这三点，仍将长期看好PC市场。

对于ThinkPad而言，在机遇与挑战中迎来的30周年，可以看到ThinkPad更多创新，也有对市场的敏锐洞察。比如，针对成为主力的年轻用户和Z世代们推出了全新的Z系列，更时尚外观、更出色性能以及低碳环保理念，都诉说着ThinkPad延续品牌优质DNA的基础上，与时俱进。

总而言之，在办公、商用场景下，笔记本作为生产力工具的地位不可动摇，而ThinkPad确立目标，以“打造更好用的商用笔记本”为关键，那么就能够打动客户，克服挑战，拥抱机遇。

30周年是个里程碑，ThinkPad接下来的发展愈发让人期待!