¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿4ÔÂ2ÈÕ¹ú¼ÊÊý¾Ý¹«Ë¾(IDC)·¢²¼µÄÖÐ¹úÏû·Ñ¼¶±Ê¼Ç±¾ÓÃ»§Ï¸·ÖÊÐ³¡×·×Ù±¨¸æ¡£±¨¸æÏÔÊ¾£º2020ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈÖÐ¹úÓÎÏ·±¾ÏúÊÛÁ¿Ô¼185ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÉÏÕÇ15.5%¡£°´¹ºÂòÈËÈº»®·Ö£¬´óÑ§ÉúÓÃ»§Õ¼±È´ïµ½ÁË51.9%¡£IDCÈÏÎª£¬³§ÉÌÔÚÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡»ñµÃ³É¹¦µÄ¹Ø¼üÔÚÓÚ×¥×¡´óÑ§ÉúÈºÌå¡£·´Ö®£¬´óÑ§ÉúÓÃ»§¶ÔÓÚÓÎÏ·±¾µÄÐèÇóÒ²½«Ó°ÏìÎ´À´ÓÎÏ·±¾µÄÉè¼Æ·¢Õ¹·½Ïò£¬±ÈÈç¸ßË¢ÐÂÂÊ¡£
ÔÚ±¨¸æÖÐ»¹Ìáµ½£¬2020ÄêµÚËÄ¼¾¶È´óÑ§Éú¹º»úÊ±£¬ÓÐ58.7%µÄÈËÑ¡ÔñÓÎÏ·±¾£¬ÆäÓàÔòÖ÷ÒªÎª21mmºñ¶ÈÒÔÏÂµÄ·ÇÓÎÏ·Çá±¡±¾¡£
ÓÎÏ·±¾¾ß±¸×¿Ô½µÄÐÔÄÜ£¬¿ÉÒÔÂú×ã¸ü¹ã·ºµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ëæ×ÅÓÎÏ·±¾²ÉÓÃÈ«ÃæÆÁ¡¢Çá±¡»¯Éè¼Æ£¬±ãÐ¯ÐÔ¸ü¼Ó³öÉ«£¬ÄÜ¹»Âú×ã´óÑ§ÉúÓÃ»§ÔÚ²»Í¬Ó¦ÓÃ³¡¾°¿ìËÙÇÐ»»µÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
¶øÇÒÓÎÏ·±¾Èç½ñÒ²ÓÐÁË¸ü¼ÓÈ«ÃæµÄ²úÆ·Æ·Àà£¬ÈçÇá±¡ÐÍÓÎÏ·±¾¡¢¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·±¾ÒÔ¼°¸÷Àà³ß´ç¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬IDCÍ³¼Æ·¢ÏÖ£¬2020ÄêÓÎÏ·±¾¾ù¼Û³ÊÏÂ½µÇ÷ÊÆ£¬´ÓµÚÒ»¼¾¶ÈµÄ9037.1ÔªÏÂ½µÖÁ8144.7Ôª£¬½øÒ»²½½µµÍÁËÑ¡¹ºÃÅ¼÷¡£ÁíÍâ£¬AMD·¢Á¦Ò²ÈÃÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡³öÏÖÁË¡°ÐÔ¼Û±È¡±²úÆ·£¬Í¬ÑùÊ®·ÖÊ®·Ö´óÑ§ÉúÓÃ»§¡£
ËäÈ»ÓÎÏ·±¾¿°³Æ±Ê¼Ç±¾ÊÐ³¡³£ÇàÊ÷£¬ÌØ±ðÊÇ2020ÄêÓÉÓÚÏû·ÑÕßÓéÀÖÐèÇóÔö¼Ó£¬ÓÎÏ·PCÒ²ÓÀ´ÁËÐÂ»úÓö¡£µ«ÓÎÏ·±¾Í¬ÑùÃæÁÙÌôÕ½£¬±ÈÈçÇá±¡±¾ºËÏÔÐÔÄÜ¼ÓÇ¿£¬¿ÉÒÔ¼æ¹Ë²¿·ÖÓÎÏ·ÐèÇó£¬Óë´ËÍ¬Ê±ÔÚ±ãÐ¯ÐÔ¡¢Ðøº½µÈ·½Ãæ¸ü·ûºÏÒÆ¶¯³¡¾°ÏÂÊ¹ÓÃ¡£ÌØ±ðÊÇÓ¦ÓÃ³¡¾°¶àÔª»¯ÇÒ¶ÔÓÚÐÔÄÜÃ»ÓÐ¹ý¸ßÐèÇóµÄÓÃ»§¶øÑÔ£¬¡°¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾¡±ÊÇ¸üºÃµÄÑ¡Ôñ¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á