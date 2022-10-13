起售价7788元 微软发布新一代Surface，特别版Surface Pro 9惊艳！

【天极网笔记本频道】10月12日微软带来了全新一代Surface家族的多款产品，包括Surface Pro 9、Surface Laptop 5以及Surface Studio 2+等。其中，Surface Pro 9不仅提供两种处理器配置，可支持5G，还带来了10周年特别版，外观相当惊艳!

Surface Pro 9

作为家族明星产品，Surface Pro 9外观设计并未大改，仍旧是二合一PC的“标杆”。机身采用特制版阳极氧化铝，厚度9.3mm，重量879g，提供亮铂金、石墨灰、宝石蓝、森野绿等配色。熟悉的背部支架，165度全阻尼设计可以带来更多开合角度，配合专属键盘盖，体验更加灵活。

Surface Pro 9采用了2880x1920分辨率的13英寸PixelSense Flow屏幕，支持120Hz刷新率、10点触控。

Surface Pro 9可选8GB、16GB、32GB内存，以及最高1TB SSD(可拆卸)，提供了两种处理器：英特尔Evo认证的12代酷睿处理器(i5-1245U、i7-1265U)，以及基于高通骁龙的Microsoft SQ3(ARM)。其中，SQ3版可支持5G，对于有更多移动办公需求的用户而言，在续航、连接方面的表现值得期待，微软表示Surface Pro 9 5G版常规使用最长可达到19小时。

Surface Pro 9再一次针对视频通话做了提升，能够带来自动构图、眼神接触、语音聚焦、人像背景虚化等一系列提升通话体验的功能。

需要注意的是，由于处理器版本不同，不仅是网络连接，Surface Pro 9的内存规格、安全、配色、麦克风、接口及功能等方面也会有些区别。

为了庆祝Surface成立10周年，微软带来了激光蚀刻的特别版Surface Pro 9以及定制Surface Pro键盘，机身及键盘盖上的花纹将辨识度拉满。

Surface Laptop 5

Surface Laptop 5提供13.5英寸(2256x1504分辨率)和15英寸(2496x1664分辨率)两种规格，重量分别为1.297kg、1.56kg，其中13.5英寸可选Alcantara材质键盘，以及亮铂金、砂岩金、仙茶绿、典雅黑四种配色，15英寸则仅提供前两种。

Surface Laptop 5全系通过英特尔Evo认证，可搭载酷睿i5-1235U、i7-1255U处理器(商用版为酷睿i5-1245U、i7-1265U)，内存提供8GB、16GB、32GB LPDDR5x，存储最高为1TB。支持window Hello人脸识别登录、Wi-Fi 6、蓝牙5.1，续航最长可达18小时。

机身拥有1个USB C雷电4、1个USB A 3.1、1个3.5mm耳机接口以及1个Surface Connect端口，接口数量还是比较少，扩展坞应该是必不可少了。

Surface Studio 2+

时隔多年，微软终于升级了Surface Studio，这款PC可以说是为内容创作者量身定做。在零重力铰链设计的帮助下，使用模式任意切换，配合触控笔、Surface Dial等创作工具，提升内容创作效率。

Surface Studio 2+配备了一块4500X3000分辨率的28英寸PixelSense屏幕，DCI-P3色域，独立颜色校准。搭载11代酷睿i7-11370H处理器，以及拥有6GB GDDR6显存的RTX 3060移动端显卡，内存为32GB DDR4，存储为1TB SSD。支持window Hello人脸识别登录、Wi-Fi 6、蓝牙5.1，配备矩阵式原创双麦克风、1080P全高清前置摄像头。

Surface Studio 2+带来了更符合内容创作者需求的接口配置：3个USB C雷电4，可支持最多外接3个4K@60Hz显示器;2个USB A 3.1、1个千兆网口以及3.5mm耳机插孔。

售价方面，Surface Pro 9起售价为7788元(商用版起售价8188元);Surface Laptop 5起售价为7888元(商用版起售价为8288元)。两款机型已经在线上线下平台开启预售，将于10月25日发货。

微软尚未公布Surface Studio 2+在中国的售价及发售时间。