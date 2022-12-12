苹果M2 Max再曝跑分结果，性能提升明显

【天极网笔记本频道】此前M2 Max已经现身GeekBench跑分平台，但是性能提升并没有达到用户预期，导致不少用户认为苹果开始挤牙膏。但是现在，M2 Max新的跑分也出现在平台，在性能上相较上一次有明显提升。

前一次GeekBench平台的信息显示，M2 Max拥有12颗核心，主频高达3.54GHz，并且配备96GB内存。而作为对比，前代M1 Max则只有10颗CPU核心和32颗GPU核心，同时支持64GB内存。虽然GPU数量并没有显示，但是从与前代的对比中能够发现，2 Max的GPU核心或许将会更多，毕竟M2相比M1就有着不小的升级。

在跑分方面，苹果M2 Max单核跑到1889分，多核14586分，M1 Max的单核分数可以跑到1700-1800分，多核分数可达12800分。能够发现相比前代，第一次M2 Max的跑分其实提升并不大，确实有挤牙膏之嫌。而第二次跑分M2 Max则是跑出单核2027分，多核14888分，无论是多核还是单核都比第一次有多提升，并且相比前代提升幅度还算可观。

而这次M2 Max的主频比第一次更高，达到了3.68GHz，并非第一次的3.54GHz，或许是M2 Max跑分能够提升的原因之一。不过目前仍然不清楚这是M2 Max的默认频率，还是超频后的结果。

不过不可否认的是，M2 Max此次性能方面的升级将远不如苹果首次推出M1时那样令人惊讶。首先，M1推出时芯片从英特尔的X86架构换到了M1的Arm架构，架构的变化导致芯片的侧重点也发生了变化。得益于Arm架构芯片自身的优势以及苹果在芯片中针对不同任务做了硬件级的优化，所以M1的性能提升足以让人咂舌。

而M2系列芯片则是在M1珠玉在前的前提下作出性能提升，必然不会有当初发布M1时那样惊艳。从M2的升级中也能看出，M2采用两个规格，分别为8核心GPU版本以及10核心GPU版本，相比M1的8核心GPU，M2的8核心版本性能提升了10%，10核心版本则是提升35%。M2的整体能耗相比M1并没有提升，同样由同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。

此外相比M1最高仅支持16G内存，M2支持高达24G的内存，可以带来更加优秀的多任务体验，并且M2还支持ProRes编码，原生支持ProRes格式视频剪辑，极大提升了视频工作者的工作效率，可同时剪辑多达11条的4K视频流以及两条的8K视频流。

在M2 Max中也有着相似的升级方向，例如传闻中的两种规格以及相较前代更高的内存支持和相似的性能提升幅度，用户完全可以从M2的升级中推出M2 Max的升级方向，所以M2 Max目前的性能基本符合这一方向。但对于大部分用户而言或许还比较失望，毕竟M1性能提升的震撼程度时至今日依然被人津津乐道，对迭代的M2系列芯片寄予厚望无可厚非，不过依然需要理性看待。

虽然目前看来M2 Max性能提升幅度有限，但依然会成为苹果最强的芯片之一。而且还有说法表明，苹果将会为M2 Max配备38核心的GPU，届时M2 Max的性能提升或许会给用户带来不小的惊喜。不过这些还都只是早期信息，M2 Max的具体性能表现还要等到发布后才能揭晓。