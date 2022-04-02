愚人节厂商整活大赏：游戏隐形眼镜、猫脸解锁、口含PC...

作者：景博健

【天极网笔记本频道】又到了一年一度的愚人节，按照惯例都会有不少厂商整活，在这一天发布一些“新产品”或者“新功能”，不仅可以娱乐下大众，还能起到品牌宣传的效果，可以说是一桩美事。当然今年也不例外，下面笔者就带大家来回顾下厂商们在愚人节都带来了哪些“新品”。

ROG―首款游戏隐形眼镜―ROG智能眼镜

作为游戏装备大厂，ROG带来了全球首款游戏隐形眼镜―ROG智能眼镜，它内置眼睛和头部追踪器，可以让玩家沉浸在赛车和飞行等模拟游戏当中。它还经过低蓝光认证，可根据环境光线条件自动调整以滤除有害光线，减少眼睛疲劳。

而且得益于ROG控制中心，玩家不需要在按alt键，而是可以用眼睛调整关键的系统设置，这样就可以专注于手头的任务，最多支持设置十个自定义快捷方式。而且通过奥创中心，还可以改变眼睛的颜色和形状。ROG智能眼镜还会设置专门的应用商店，为玩家提供AR游戏。

ROG智能眼镜还配备了一个快速充电盒，得益于ROG专门研发的清洁方案，它可以对眼镜进行充电和清洁。

官方甚至还为它做了个介绍页面...写着预购即将推出。我只能说，这活整的够科幻的，这就是未来的可穿戴设备嘛，爱了，爱了，就是一直得眨眼，看起来蛮累的。

魅族―猫脸解锁

去年整出三九手机的魅族，在今年带来了猫脸解锁功能，该功能让家中的猫猫通过面部识别解锁手机，而且带上口罩口罩依然可以解锁，用官方的话说就是“勇敢猫猫，不怕困难”。

就是这个推送时间略显离谱，2222年4月1日全量推送，这是暗示2222年喵星人占领地球了？

大疆―定制版无人机

在前两年搞出手机飞行云台的大疆，今年又带来了新活，发布了可定制无人机―大疆Mavic 3定制版和大疆Air 2定制版，提供3种相机、2种电机、2种电池，还有可定制外观套件。

相机方面有长焦相机、哈苏相机、激光测距仪、变焦镜头、广角镜头、标准镜头以及中画幅传感器可选。

动力上有单电机和双电机两种配置，单电机版本最大输出功率大2KW，零百加速1.8秒，最大飞行时速可达41m/s;双电机版本最大功率为4KW，零百加速0.9秒，最大水平飞行时速79m/s。

电池有传统高续航电池，续航时间可达50分钟，另外还有氢燃料电池，续航能达到120分钟。

可定制外观则包含碳纤维的前脸、机盖、机臂、风刀，质量更轻。并且大疆Mavic 3定制版、大疆Air 2定制版还有跌落感应气囊，在飞行过程中，跌落感应气囊会处于随时待命的状态，当全向避障系统监测到飞行器将发生不可逆碰撞，或处于垂直下落状态时，跌落感应气囊将会自动打开，最大程度保证飞行器与外界的安全。它们将统一配置5G信号模块，仅需在机侧插入5G信号卡，即可连接通讯商5G/4G信号。无畏高楼遮挡、密林拦路。

遥控器也提供选配服务，可选配碳纤维、Nappa真皮、翻毛皮，并提供激光刻字服务。

其实看完大疆这个...我感觉蛮真的，有没有一种可能，它们是真的已经在做这样的产品，愚人节逗大家一下，然后真搞出来了在惊艳大家一下。不过，这样一套下来，起码得5位数甚至更高了吧，我应该不是目标用户。

讯飞―Idea Pillow闪念枕

讯飞发布了Idea Pillow闪念枕，可以记录梦中的灵光。

闪念枕搭载Triple neural AI计算系统，提供充足算力。同时为了帮助入睡，闪念枕采用纳米封膜结合空气弹簧层，让硬件几乎“零感”同时实现360度轻盈承托;在其表面之下，覆盖500个微控磁感单元，实时采集睡觉时活跃的脑电波。通过讯飞脑波解义算法，将梦境转译成文本，并且实时同步手机，记录梦中的灵光。

这回讯飞不搞语音输入了，玩了一波梦境输入，这算人机交互新玩法了，让做梦可以变成生产力了...打工人泪目。想法倒是蛮好的，我其实也挺想把梦里的一些事情记下来的，毕竟梦里的想的总是好的...

OPPO―OPPO Noise手机噪音大师

OPPO这边则由Color OS这边带来了一款软件―OPPO Noise手机噪音大师，内置内置多种噪音，吵不过就加入，用魔法打败魔法，用噪音回敬噪音。

OPPO Noise的功能非常全面，可自由组合不同噪音，并内置多种人文方言噪音，借助ColorOS互联生态体系，它不仅可以在手机上吵，还可以联动PC、平板、电视、耳机等设备，360度环绕的吵。

还有自研技术极限噪声稳分贝引擎HyperChaost，手机外放2小时，也能稳定至少90分贝噪音。里面还有游戏对线模式，OPPO Noise可以帮助玩家对线，支持一键发送100句游戏问候噪音，30分钟无间断垃圾噪音问候等功能。

官方表示会于4月32日在ColorOS 12新版本中全面上线，而一加官微则表示提前一天，于4月31日全球首发搭载。虽说平时遇到的噪音确实很烦人，但用魔法打败魔法这种事...还是不太合适的，OPPO炸愚人节推出这一功能应该是为了呼吁大家在公共场合不要制造噪音打扰别人。

联想―多款PC新品？？？

作为愚人节整活常客，联想今年愚人节一下发布了三款“新品”。首先是超智能个人中端―润90S，它是一台直径约为6cm，轻至约75g的钢球形个人微电脑，官方称其它汇集了人类数干年来的尖端科技，我们称之为钢中之脑。”

润90s基于仿生技术设计，用两块主板分别搭载CPU和GPU，模拟人类大脑左右半脑构造。机身内的两组轴体使微电脑本体成为万向陀螺仪，大脑飞速运转的同时也能保持重心稳定。在人的口腔内分布着大量血管与神经，润90s机体表面的无数个非侵入式高精度传感器可以通过您口腔内的神经电流与大脑交换信号。这解决了业界关于双向脑机对接的技术痛点，现在用户无需进行危险昂贵的人体改造手术，末受过专业训练也能轻松上手。只需将机体含在口中即可脑补画面。润90s将高效地满足您的工作学习与娱乐等需求。

第二款是拯救者Y90000K Super Pro Plus Max Ultra Edition，看这名字我就直呼好家伙，把能用的后缀全用了，我只能说要素过多。它采用16K Micro Led柔性卷轴屏，分辨率达15360*4800，CPU为16核8线程，并配备便携500W无线充电。这屏幕玩游戏应该够爽，就是这处理器...这是8个核心工作，8个核心休息，然后换班的嘛？

最后是一款台式主机―拯救者刃90000K Super Pro Plus Max Ultra Edition，同样是后缀拉满，它内置供电设置，通过饮料充能，CPU功耗为-300W，工作温度为-273.15℃，闲置时电能可回流至饮料罐。我只想问，能耗是多久一罐...

Emmm...三款产品各有特色吧，我个人比较喜欢润90S，毕竟可以脑补画面，听起来很有意思，不管你们RUN不RUN，我先RUN了。

雷蛇―Razer HyperSense Suit雷蛇超感套装

雷蛇则紧跟元宇宙热点，打造了Razer HyperSense Suit雷蛇超感套装，它是采用下一代 Razer HyperSense 超感技术的高度先进的全身游戏战服。

根据官方的结束后，款游戏战服搭载1333337个觉传感器，逼真模拟每一次体感和冲击，可以让玩家感受赛车瞬间碰撞的冲击以及格斗游戏中的每一次重击，感受格斗游戏中每一次重击，感受一次又一次败给BOSS的苦恼。

看到这款产品，我脑中立马想到了一部电影―《头号玩家》，它和里面的触感套装类似，功能非常强大，我觉得VR体验中要是真的有这样一套装备，视觉+触觉融合才能真的沉浸其中，虽然现在还是一款看起来很科幻的产品，但没准未来真的会成为体验虚拟世界的标配。

写在最后

不得不说，各大厂商的想象力都蛮丰富的，而且有些产品的介绍真是蛮有模有样的，没准其中一些产品在未来真的会实现呢，不过不是现在，愚人节玩笑大家不要当真哦。今年也有很多厂商没有“整活”，而是好好的去宣传，毕竟“成年人的世界没有愚人节，只有Q2”。