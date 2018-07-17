14188元起！新MacBook Pro国行版正式开卖，值得买吗？

【天极网笔记本频道】上周，苹果突然发布了2018款MacBook Pro笔记本，包括13英寸和15英寸两种机型。昨晚，2018款MacBook Pro正式在苹果官网和Applestore开卖，发货时间为1~3个工作日，13英寸国行版售价为14188元起、15英寸版则为18688元起。



13英寸新MacBook Pro国行版售价为14188元起

如此昂贵的2018款MacBook Pro笔记本，到底值不值得入手呢？

整体而言，与2017款MacBook Pro相比，此次2018款MacBook Pro虽然外观和接口(4个雷雳3接口)没有改变，但硬件方面的升级还是挺大的。下面我们一起来看看吧!

1、原彩显示屏幕技术

2018款MacBook Pro笔记本的屏幕采用了True Tone原彩显示技术，而且Touch Bar触控条也同样支持。

这意味着，2018款MacBook Pro可与iPhone X一样，根据环境光线自适应色温，从而实现色温、对比度自适应的显示效果，使屏幕的显示画面更加舒适和自然。



True Tone原彩显示技术

2、全系标配英特尔八代酷睿处理器，最高4TB硬盘

2018款MacBook Pro处理器由之前的处理器从之前的英特尔第7代全面升级为8代酷睿处理器，13英寸机型搭载四核处理器(酷睿i5/i7)、15英寸版则为六核处理器(酷睿i7/i9)。

13英寸机型标配8GB DDR3内存、英特尔Iris Plus Graphics 655图形处理器(128MB eDRAM)，15英寸机型则标配16GB内存 DDR4、AMD Radeon Pro 555X/560X独立显卡+4GB GDDR5显存。

苹果官方称，相比旧款，2018款MacBook Pro性能提升超1倍，其中15英寸机型性能提升了70%，而且续航不变(13英寸款电池容量新增17.89%)。

3、引入Apple T2芯片

此前曾在iMac Pro设备上出现过的Apple T2加密芯片被引入到2018款MacBook Pro中，从而实现对安全启动和内部存储数据的自动加密。Apple T2芯片内置一个安全隔区协处理器，以及系统管理控制器、音频控制器和固态硬盘控制器等多个独立控制器，也支持语音唤醒Siri功能。

也就是说，2018款MacBook Pro可以使用“嘿 Siri”来唤醒语音助手Siri了。

4、第三代蝶式键盘

相比上一代产品，2018款MacBook Pro用上了第三代蝶式键盘。虽然内部结构和尺寸没有改变，但苹果官方称“第三代蝶式键盘‘更安静、打字体验更好’，而且还是2018款MacBook Pro专享”。

另据iFixit拆解报告指出，第三代蝶式键盘的键帽与蝴蝶式结构底座之间多了一层半透明的有机硅薄膜，该“有机硅薄膜”可增强键盘的防尘能力，防止灰尘和碎屑进入。

5、独家定制

与往年一样，苹果也提供了CPU、内存、固态硬盘的升级选配，其中15英寸机型最高可选配英特尔i9处理器、32GB DDR4内存以及4TB机身存储，以及拥有台式电脑级图形处理性能的外接图形处理器Blackmagic eGPU(Radeon Pro 580图形处理器和8GB GDDR5显存，售价5998元)。

6、价格有惊喜

售价方面，国行版13英寸MacBook Pro 8GB+256GB版售价为14188元(2017款为14288元起售)、8GB+512GB版15788元，15英寸MacBook Pro 16GB+256GB版为18688元、16GB+512GB版则为21988元。



15英寸机型售价

与之相对应的是，港版13英寸新MacBook Pro则为14388港元(约12264元)起，比国行便宜近2000元;15英寸16GB+512GB版则为21988港元(约18734元)，也比国行版价格低了3000元左右。日版13/15英寸机型起售价分别为198800日元(约11830元)、302800日元(约18020元)，与国行定价之间的差距更大，差值分别在2300元、4000元左右。

与国行版相比，购买国际版新MacBook Pro更划算，尤其是日版，而且非国行版也支持在国内保修(需在苹果官网或官方零售店购买)。

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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