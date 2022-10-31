双十一入手RTX3060高性能笔记本，华硕天选3到手7499元，享三期免息！

不少人由于工作内容对性能有着高要求，同时对场景也有多样性的诉求，所以大屏高性能笔记本应运而生，而拥有一台性能卓越、各方面都达标的高性能笔记本也成为大家的至高追求。眼下，双十一大促已经开启，如果你正打算选购一款高性能笔记本，那现阶段就是入手的最佳时机！

ROG幻16

参考价格：9499元

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当下，越来越多的创作者对笔记本提出了高要求，既要性能表现出色，又要兼具轻薄，还要具备出色的游戏体验，那全能的ROG幻16 2022就是不错选择，而在双十一期间到手只要9499元，还享三期免息，晒单返100E卡，不容错过。

ROG幻16 2022是一款极具看点的旗舰全能本，机身轻薄且性能强劲。全新升级的幻16延续着经典的外观，A面采用金属材质，金属顶盖上面设计了8279个CNC开孔，并在CNC开孔的内里融入了幻彩棱镜光效。而且，16英寸机身的重量控制在2kg左右，这比同配置的游戏本要轻薄不少。

ROG幻16 2022搭载一块2.5K 165Hz星云屏，具备2.5K分辨率、100%DCI-P3色域、500nits超高亮度，165Hz高刷、3ms疾速响应，支持Adaptive-Sync技术的专业屏幕，即使在户外使用，屏幕内容依旧清晰可见。再配合潘通色彩认证和低蓝光护眼认证，能轻松胜任办公娱乐、视频编辑、图像处理等多种场景。

ROG幻16 2022搭载i7-12700H，14核20线程，显卡则配备英伟达 GeForce RTX 3060 笔记本电脑 GPU，拥有 6GB GDDR6 显存，120W 性能释放，显卡还支持双显三模显卡切换，独显输出模式应对大型渲染场景。配合 512GB PCIe 4.0 SSD 、16GB DDR5 4800MHz 内存、 ROG Boost 超频功能以及ROG冰川散热系统2.0，能很好地平衡功耗与性能，既能为视频剪辑提供CUDA加速，也能在最高画质下流畅运行3A大作。

其他方面，ROG幻16内置90Wh大容量电池，支持100W PD充电，关闭独显后续航时间再加码，摆脱电量焦虑。它的接口也非常丰富，基本上应有尽有，带有两个USB3.2 Gen2 Type-A大口，两个Type-C口，一个HDMI2.0b，日常外接无压力。令还配备两高音四低音的六扬声器单元组合、3D麦克风阵列、双向AI降噪以及RGB影刃键盘等设计。

华硕天选3锐龙版

参考：7499元

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华硕天选 3 锐龙版的各项配置及性能全面升级，既是游戏的好伙伴又是工作学习的好帮手。更重要的是，现在只需7499 元就能拿下锐龙 R7 6800H + 140W RTX3060 的强悍硬件组合，还享三期免息，真香了。

二次元高颜值，让华硕天选3 锐龙版在众多游戏本中显得颇具个性，超高的辨识度随时随地都能让你成为焦点，而2kg的重量又保证了便携性，丝毫不影响你带它出出入任何场合。华硕天选3还配备杜比全景声扬声器，让玩家随时都能体会到声临其境的音效体验，游戏沉浸感更强。

华硕天选3锐龙版在核心配置上的堆料可谓是不遗余力。配备AMD锐龙7 6800H处理器+RTX 3060显卡的霸道组合，另在强大冰川散热系统的加持下，显卡可以稳定140W满功耗释放，玩家们也不会因机体太烫而造成手感不适。天选3 锐龙版还支持双显三模显卡切换，标配双通道 16GB DDR5 4800MHz 内存，双内存插槽，使其能做到性能与续航兼得，还有512GB PCIe4.0 NVMe 固态硬盘，双 M.2 接口。

华硕天选3 锐龙版采用一块15.6英寸FHD+屏幕，具备144Hz刷新率，3ms疾速响应时间，以及Adaptive Sync防撕裂技术的支持，让玩家时刻享受真实游戏场面，每一帧都美如画。另外支持100% sRGB高色域覆盖与DC调光技术，进一步优化画面呈现，而在娱乐之后，日常观影和长期专业创作，也能显示得更加出彩。

联想拯救者Y9000P

参考价格：9799元

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拯救者Y9000P 2022款作为升级换代型号，很好地继承了前代一系列优势，包括优秀的做工质感、一流的屏幕素质和性能释放水平。而这款产品双十一期间，手价格为9799元，值得考虑！

无论是对于多媒体创作者还是游戏玩家来说，屏幕的表现越来越重要。拯救者Y9000P搭载16英寸16:10比例的165Hz高刷2.5K屏幕，支持100%sRGB高色域，500尼特高亮度，10bit色深，这都让游戏视觉更加凌厉，每一次射击出招都游刃有余。还支持支持HDR400和杜比视界，支持G-SYNC兼容，支持X-Rite色彩管理。

联想拯救者Y9000P处理器采用第12代 i7-12700H 处理器，十四核心二十线程，搭载 RTX3060 显卡，同时散热系统升级为霜刃Pro 4.0版本，3A大作都能轻松拿捏。另还配置 16GB DDR5 内存和 512GB 固态硬盘，采用新一代 PCIe 4.0*4 SSD，预留 M.2 插槽，为系统、软件、游戏的流畅运行打下坚实基础。还有丰富的接口以及LEGION原感键盘，对于极限游戏玩家来说，十分够用。