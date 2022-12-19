Pro Display XDRÏÔÊ¾Æ÷¼´½«Éý¼¶£¬Apple Silicon´¦ÀíÆ÷ÓÐÍû¼ÓÈë
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿12ÔÂ19ÈÕÏûÏ¢£¬Æ»¹û½üÄêÀ´¶ÔÏÔÊ¾Æ÷ÇéÓÐ¶ÀÖÓ£¬´Ó×ÔÑÐµ½ÕÒLG´ú¹¤£¬ÔÙµ½Studio Display£¬Æ»¹û±£³Ö×Å¶ÔÏÔÊ¾Æ÷ÕâÌõ¶ÀÌØ²úÆ·ÏßµÄ¸üÐÂ½Ú×à¡£
µ±È»£¬Æ»¹û½ÓÏÂÀ´¿ÉÄÜ½«·¢²¼µÄÏÔÊ¾Æ÷°üÀ¨Pro Display XDRµÄ¸üÐÂ°æ±¾£¬¾Ý³Æ¶à¿îÆÁÄ»ÕýÔÚ¿ª·¢ÖÐ£¬ÓëÖ®Ç°µÄÇø±ðÔÚÓÚÆä½«Ê¹ÓÃApple SiliconÀ´Ìá¸ßÐÔÄÜ¡£µ±Æ»¹ûÍÆ³ö³õ´úStudio DisplayÊ±£¬ËüÄÚÖÃÒ»¿ÅA13Ð¾Æ¬À´´¦ÀíCenter StageºÍ¿Õ¼äÒôÆµ´¦ÀíµÈ¹¦ÄÜ£¬¶ÔÓÚÆ»¹ûºóÐøÍÆ³öµÄÏÔÊ¾Æ÷£¬´¦ÀíÈÎÎñ·ÖÅäÉÏÒ²ÊÇÈç´Ë¡£
Åí²©Éç¼ÇÕßÂí¿Ë-¹Å¶ûÂüÔÚËûµÄÀ¸Ä¿¡°Power On¡±ÖÐÌáµ½£¬Æ»¹ûÓÐ¶à¿îÐÂµÄÍâ½ÓÏÔÊ¾Æ÷ÕýÔÚ¿ª·¢ÖÐ£¬Ãûµ¥ÖÐ°üÀ¨Pro Display XDRµÄ¸üÐÂ¡£ËäÈ»Ã»ÓÐÌáµ½¸ÃÐÍºÅµÄÏêÏ¸¹æ¸ñ£¬µ«Gurman³ÐÈÏ£¬¸ÃÆÁÄ»ÓÐ¿ÉÄÜÔÚÐÂµÄApple Silicon Mac ProÍÆ³öºó·¢»õ£¬ÒòÎª¸ÃµçÄÔÕýÔÚ½øÒ»²½¿ª·¢ÖÐ¡£Pro Display XDRÔÚ2019ÄêÓëÄ¿Ç°»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûµÄMac ProÍ¬Ê±ÍÆ³ö¡£
Í¬Ê±Ëû»¹Ìáµ½£¬ÐÂÏÔÊ¾Æ÷½«ÒÔÄ³ÖÖÐÎÊ½°üÀ¨Apple Silicon´¦ÀíÆ÷£¬ÓëStudio DisplayµÄ¹¤×÷·½Ê½ÏàÍ¬¡£¸ÃÐ¾Æ¬´¦ÀíÓëÏÔÊ¾ÓÐ¹ØµÄÈÎÎñ£¬½«²¿·Ö¹¤×÷¸ººÉ´ÓÁ¬½ÓµÄMacÉÏÒÆ¿ª£¬²¢ÊµÏÖÒ»Ð©¶îÍâµÄ¹¦ÄÜ¡£
ÔÚStudio DisplayÖÐ£¬Õâ°üÀ¨´¦Àí¡°ÖÐÐÄÎèÌ¨¡±(Center Stage)£¬¸Ã¹¦ÄÜ¿ÉÒÔ×Ô¶¯Ëõ·ÅºÍÖØ¹¹FaceTimeÍ¨»°µÄÄÚÖÃÍøÂçÉãÏñÍ·µÄÊÓÆµÐÅºÅ£¬Ê¹ÓÃ»§Ê¼ÖÕ´¦ÓÚ»ÃæÖÐ¡£
ÔçÏÈ¹ØÓÚPro Display XDR¼ÌÈÎÕßµÄ´«ÑÔÌá³öËü¾ßÓÐ7K·Ö±æÂÊ£¬²¢¿ÉÄÜÊ¹ÓÃ32Ó¢´çÆÁÄ»¡£
°éËæ×ÅÐÂµÄPro Display XDRµÄµ½À´£¬Studio DisplayÒ²ÓÐ¿ÉÄÜ¸üÐÂ£¬ÏûÏ¢³ÆËü½«Åä±¸»ùÓÚmini-LED±³¹âProMotionµÄ27Ó¢´çÏÔÊ¾ÆÁ¡£È»¶ø£¬ËäÈ»ËüÔÚ5ÔÂ±»ÍÆ²âÎªÔÚ10ÔÂÍÆ³ö£¬µ«ÕâÒ»ÍÆ³ö²¢Ã»ÓÐÊµÏÖ£¬2023Äê³õÕâÒ»Ê±¼ä½ÚµãÏÖÔÚ¿´ÆðÀ´¸ü¼ÓºÏÀí¡£
×÷Îª¸ß¶Ë²úÆ·Ïß£¬ÏÔÊ¾Æ÷µÄ¸üÐÂ½Ú×àÏà±ÈMacBookºÍiPhoneÒªÂýµÃ¶à£¬¿Íµ¥¼ÛÒ²¸ü¸ß¡£Æ»¹ûÕýÊÔÍ¼ÈÃÏÔÊ¾Æ÷ÔÚÁ¬½ÓMacµÄÍ¬Ê±£¬ÍØ¿íËüµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬ÀýÈç½ñÄêiPadOS 16ÖÐ¼ÓÈëµÄÐÂ¹¦ÄÜ¡ª¡ªÌ¨Ç°µ÷¶È£¬¼´Í¨¹ýÁ¬½ÓÏÔÊ¾Æ÷²ÅÄÜ·¢»Ó³ö¸üºÃµÄÌåÑéÐ§¹û¡£
Ä¿Ç°À´¿´£¬Æ»¹ûÔÝÊ±²»»á¼ÌÐøÑ¡ÔñÕÒ³§ÉÌ´ú¹¤£¬×Ô¼º¼à¹¤£¬¸üÏñÊÇÒª³ÖÐøÍ¶Èë²¢ÑÐ·¢¸ü×¨ÒµµÄ×Ô¼ÒÏÔÊ¾Æ÷¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â