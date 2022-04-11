联想拯救者Y9000P 2022评测：酷睿i7-12700H加持对比上代游戏本性能提升可达30%

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】随着12代酷睿处理器发布，台式机、游戏本、轻薄本等PC均陆续迎来配置升级。对于想要获得更强装备的玩家而言，也迎来了购机、换机的好时机。在众多游戏本品牌中，近两年联想拯救者的关注度无疑是比较高的。虽说在同档配置下，拯救者游戏本的价格不一定是最便宜的，但是性能释放，却从不会让玩家失望。

本次我们评测的机型，是搭载了12代酷睿i7-12700H处理器、RTX 3060显卡、16GB DDR5内存、2TB SSD存储、Windows 11系统的联想拯救者Y9000P 2022(下文简称拯救者Y9000P)。除了2TB SSD或许超出部分玩家的需求外，其余配置可以说是2022年游戏本中最受欢迎的一档。

接下来不仅会带来拯救者Y9000P的评测，还将对比其相较2021年主流游戏本在性能方面究竟有多少提升。需要指出的是，本次评测的机型并非国行版本，不过两款机型的差别主要在于外观，性能部分几乎没有影响。

酷睿i7-12700H+RTX 3060：游戏性能+生产力提升

拯救者Y9000P搭载的12代酷睿i7-12700H处理器拥有6个性能核+8个能效核，共14核心20线程，三级缓存24MB，性能核心基础频率2.3GHz，最高睿频频率4.7GHz;能效核基础频率1.7GHz，最高睿频频率为3.5GHz;TDP 45W。内存方面，配备了16GB DDR5 4800MHz，存储为2TB PCIe 4.0 SSD。通过测试拯救者Y9000P的内存读取速度约62000MB/s、写入速度超过58000MB/s，配合PCIe 4.0 SSD，带来更高的数据吞吐量，在高阶内容创作等场景下，让程序启动，工程项目加载、编辑与保存更加顺畅，效率更高。

在12代酷睿的高性能混合架构加持下，i7-12700H的单核、多核性能均有大幅提升，特别是多核性能，让英特尔终于在AMD的猛烈攻势面前可以扬眉吐气了。另外，12代酷睿还带来了英特尔硬件线程调度器、DDR5内存等全新特性，可多任务及平台级体验升级。

当下用户在日常使用或者游戏时，往往不会仅“专注”在游戏这一项内容，还会涉及直播/录屏/推流、玩家间通话、网页查看攻略，甚至是在挂机的同时追个剧等等，在众多多任务场景下，英特尔硬件线程调度器就像位可靠的“管家”，能够以纳秒级精度监控线程运行指令，并反馈给系统。进而根据负载优先级、性能需求来灵活分配，从而实现更高的运行效率。并且这位“管家”很智能，这些工作无需用户干预，系统可以智能判断并执行。

例如，英特尔硬件线程调度器将游戏运行等主要任务交由性能更强劲的性能核，保证游戏顺畅，当玩家游戏直播或者使用其他应用时，如启动应用时性能核出手保证效率，等到应用切换至后台时，能效核接手，既可以保证录制、推流稳定，又能够为玩家提供更高帧率的游戏体验。同样在内容创作中也是如此，如用户仅进行视频转码，那么性能核将充当主力，若还需要同时编辑照片，那么视频转码将转移至能效核在后台处理，性能核负责更高优先级照片编辑。

所以，凭借12代酷睿的多项技术，用户体验能够在潜移默化中得到升级。下面再来到更直观的性能测试环节，首先是通过CPU-Z、CINEBENCH R23、GeekBench 5、V-Ray、x264/x265等基准测试来介绍酷睿i7-12700H的理论性能，结果如下。

对比上代同档位游戏本搭载的酷睿i7-11800H、锐龙7 5800H处理器，可以看到酷睿i7-12700H相比i7-11800H的单核性能最高领先约21%，多核性能领先更是达到了60%左右;对比锐龙7 5800H，单核性能领先可以达到40%，多核性能领先更是超过了70%。

通过CrossMark进行性能测试，同样16GB内存、RTX 3060显卡的配置下，酷睿i7-12700H相比上代i7-11800H整体成绩提升了14%，创造性提升了近20%。

另外在游戏方面，通过3DMark CPU Profile进行测试，酷睿i7-12700H成绩如下。同样是对比上代处理器，酷睿i7-12700H可以领先酷睿i7-11800H超过20%，领先锐龙7 5800H达到38%左右。所以在游戏体验方面，酷睿i7-12700H也能送出有力助攻。

显卡方面，拯救者Y9000P配备了140W满功耗设计的RTX 3060，拥有6GB GDDR6显存，配合光追核心、DLSS等技术，以及产品的2.5K屏幕，具备了挑战光追或高分辨率游戏的实力。另外，拯救者Y9000P还支持GPU超频，可以根据需求解锁在Legion Zone中解锁更强的性能释放(评测均在野兽模式+未超频情况下进行)。另外，2022款拯救者游戏本搭载全新的Dual-Direct GFX智能显示切换技术2.5，在独显直连与混合模式的基础上，增加了纯集显模式，可实现更加极致的节能与续航。

通过3DMark进行测试，结果如下。

12代酷睿i7-12700H+140W满功耗的RTX 3060，让拯救者Y9000P的综合性能达到了新的高度，下面分别在游戏及生产力两大场景下进行性能。

首先是游戏实测，分别在2K+/1080P+画质下选择《CS:GO》、《古墓丽影：暗影》、《刺客信条：奥德赛》、《荒野大镖客2》、《无主之地3》、《全面战争：三国》、《赛博朋克：2077》等7款游戏在高画质下进行测试，结果如下。

值得一提的是，《赛博朋克：2077》在2K+分辨率、高画质+DLSS画质设定下同步录屏，仍旧能有超过80的平均帧数，对于内容创作者而言，可以不用担心录制游戏或者直播时，秀操作翻车了。至于对比2021年的同样搭载RTX 3060的游戏本，拯救者Y9000P的帧数均有大幅提升，如《CS:GO》提升超过了30%。

然后是生产力测试，包括网页测试、Office办公、PS图像编辑等，结果如下。

仍旧是与上代同档位游戏本搭载的酷睿i7-11800H、锐龙7 5800H处理器对比，酷睿i7-12700H在办公、内容创作等场景下近乎全面领先，如Photoshop照片编辑相比i7-11800H最高领先约23%，相比锐龙7 5800H提升近40%;在视频编辑方面，领先分别可以达到19%、23%。

网页性能测试方面，酷睿i7-12700H综合成绩领先酷睿i7-11800H达到14%，领先锐龙7 5800H约17%;在网上作业项目中，分别领衔达到了22%、36%。

通过性能测试不难看出，拯救者Y9000P的表现相当不错，同时对比去年同档位的游戏本，提升也相当显著。另外，拯救者Y9000P支持第五代Fn+Q的安静、均衡、野兽模式切换也有升级，安静模式可保持35dB以下的噪音，均衡模式噪音也得到了大幅下降，且更加智能。 因此，对于追求更出色体验，或者说重度玩家、高阶内容创作者而言，2022款拯救者在不同应用场景下能够更灵活的调节性能与安静体验，再加上强劲的性能很值得关注。