差异化形态覆盖用户需求 混合办公大势下笔记本再进化

作者：夏初

【天极网笔记本频道】疫情正在深刻地改变着我们的工作、学习与生活，消费电子市场同样如此。以PC为例，市场调研机构Strategy Analytics在今年二月发布的研究报告显示，全球笔记本电脑出货量在2020年达到高点后，在2021年依旧同比增长19%。除了消费级PC，商用PC需求在2021年第四季度依旧保持强劲。究其原因，混合工作环境的持续需求支持了发达市场的增长，新兴市场受到中小企业持续需求的推动，同时消费者继续向移动性产品转变。

混合办公俨然已成为全球PC领域的一个关键词。在科技与人文的十字路口，路标上也有着混合办公的方向指引。

春江水暖，笔记本电脑这一消费电子大类最先感知到了风向。为了更好地适应混合办公，PC设备形态不断进化，行业在内卷中经历了深刻的变革。本文并不讨论某某产品的性能如何，我们来聊聊在混合办公逐渐渗透的背景下，笔记本产品出现了那些不同形态的差异化表达。

・二合一笔记本(2-in-1 PC)

二合一将传统笔记本与新型平板电脑相结合，用户可以在至少两种形态下进行切换，1秒钟就能把平板变成笔记本，或者将笔记本还原成平板形态。同时这类产品也具备了轻薄便携的特点，在开放式的办公场景中，我们经常能够见到握持二合一笔记本的白领们穿梭在公司的不同区域，会议室、餐厅甚至茶歇区。同时具备笔记本以和平板的特性让二合一笔记本在生产力层面相较于平板设备更具优势，更好的兼容性与扩展性、同样能够使用键盘以及触控笔实现多样化操作，这是二合一笔记本受到用户喜爱的重要原因。

此外，对一些需要在公共交通工具上办公的用户，机舱、高铁等狭小的空间是使用笔记本最强的痛点场景之一，特别是在前排用户将座椅后仰以及笔记本屏幕不能以较大角度展开的情况下。这个时候，二合一笔记本就有了得天独厚的发挥空间。



微软Surface Pro 8

二合一笔记本诞生已经有10年了。2012年微软正式推出了Surface系列，这是一款前所未有的设备。就像是微软首席产品官Panos Panay在2020年发布Surface Duo时候所言，“我们挑战传统思维，所以我们创造了全新的产品类别”。

以Surface引领的二合一笔记本并没有在与平板的竞争中没落，借着混合办公的东风，二合一笔记本“支棱”起来了。

坦白来说，Surface笔记本的发展之路称不上一帆风顺，甚至可以说十分坎坷。但是如果现在提起二合一笔记本这一品类，我的第一反应仍然会是微软Surface。相信Surface二合一笔记本是不少用户接触这类设备的开始。经过8次迭代，微软Surface来到了Surface Pro 8。

自家硬件、自家系统，微软Surfuse Pro 8带来了堪称完全体的使用体验。Surface Pro 8最轻版本仅重891g，13英寸2.8K+120Hz高刷新率屏幕，键盘、手写笔配件丰富，显示了微软深厚的底蕴。极为轻薄的机身上设计了两个雷电4接口，续航最高可达16小时，外出工作的扩展性和持续性拉满了，精准定位商务人士的使用需求。

最近也有了Surface Pro 9的消息，微软这款新二合一笔记本有望在年内发布，并且同时提供英特尔和ARM版本。ARM版本搭载的或将是骁龙 8cx Gen3平台。



iPad Pro

即便是苹果的iPad Pro，作为现代平板电脑的标杆，它身上或多或少也有着Surface的影子。这不单单体现在苹果越来越期待将iPad打造成“下一台电脑何必是电脑”的生产工具，包括专属的妙控键盘、Apple Pencil等配件，都是为二合一笔记本所不可缺少的元素。

华为近年来在笔记本领域颇有建树，凭借日益完善的全场景智慧生态，在混合办公背景下，华为笔记本的多屏协同、超级终端等特性大大提升了其笔记本设备的附加值。华为也是大胆涉足二合一笔记本领域，并于今年推出了全新的MateBook E Go。



华为MateBook E Go

厚度仅有7.68mm，裸机重量仅为710g，基本就是想象中的“平板”的样子，但它却是台二合一。从配置上来看这款设备基本是照着高配平板电脑的规格设计的，顶级的屏幕素质、超轻的重量，同样具备的配件――分体式智能磁吸键盘让这款二合一PC具备更广泛的适用性。不同于Surface，华为采用了骁龙8cx计算平台。除了Windows系统，华为的生态加成确实很大。



ROG幻X

此外，联想小新Duet 2022、ROG幻X同样也是二合一笔记本品类的优秀产品，但是与追求轻薄的二合一笔记本不同，ROG幻X采用了很难在轻薄设备上见到的配置。i9-12900+RTX 3050Ti这个配置甚至可以与标准尺寸的性能本相比，产品定位十分大胆。

・高性能全能本

高性能全能本这个领域包含的产品极为丰富，当前的混合办公混合的不只是“多场景”，同样还有更加多样化复杂化的工作任务。尤其是在视频时代，传统意义上的轻薄本已经很难满足高负载工作任务。除了视频，从事图形、编程、动画、3D、渲染等相关领域工作的用户对于笔记本设备的性能也提出了更高的要求。

曾几何时，我们印象中的高性能笔记本都得用“傻大黑粗”来形容，更强的性能意味着更高的功耗与发热，而笔记本设备的体积有限，在散热部分的堆料也无法与台式机媲美。但是随着更先进的制程、架构以及散热设计，高性能全能本也开始往轻薄化转变。

从某一个层面上讲，高性能全能本同样还包含了所谓了“设计师本”。当然也有不少用户拿游戏本来办公，前两年英特尔主推的“创意设计本”也是针对有高性能要求的办公人群所设计的。他们大都针对大量生产力软件进行了专门优化，并且具备了游戏本少有的便携性。



华硕ProArt创16 2022

还有一个值得提的要素是屏幕。由于设计类工作对于颜色很敏感，屏幕素质也成为决定这类笔记本能否博得青睐的关键点。类似的高性能全能本都都开始逐渐在屏幕素质上发力，比较有代表性的就是华硕的“华硕好屏”战略，其OLED系列屏幕给我们留下了极为深刻的印象。

华硕ProArt系列在这类产品里面必然有一席之地，它在硬件规格上拉的很满，在自带外设上还进行了创新。华硕ProArt创16 2022最大的特点就是拥有一个实体旋钮，针对Adobe系列软件做了专门的适配，旋转时有刻度感。用户可以使用它在Ps里切换笔画功能，在Ae里添加切换特效，在Pr里快速调整时间轴等等。



戴尔灵越16 Plus

戴尔灵越16 Plus，堆料十分夸张的一款大屏轻薄生产力设备，厚度16.95mm，重量只有2kg左右，这对于一款16英寸的高性能本来说已经十分不易。轻薄机身容纳充满想象力的优秀配置，出色的屏幕、性能释放、散热架构以及扩展性便于用户在各种场景自由挥洒创意，堪称大屏生产力的代表作。

此外，ROG幻系列也是高性能全能本的代表，游戏和生产力都能兼顾，信仰logo配上极高的颜值受到不少年轻打工人喜爱。

・极致轻薄本

如果说平板电脑和二合一电脑是超出物理桎梏的探索，那么在轻薄方面点满技能点的传统笔记本设备的坚守。

正如戴尔科技集团全球副总裁桃乐姗所说，“PC在重构工作方式上发挥着核心作用，甚至能为我们指明如何进一步提升生产力。”追求极致轻薄，在信息安全方面做足功课，保证设备的低功耗长续航，引入AI让设备更加智能……一般选择这类笔记本的用户并不需要设备有多夸张的生产力，只需要满足上述的需求，极致轻薄本就能成为高端商务用户的选择。



ThinkPad X1 Nano

ThinkPad X1 Carbon以及追求极致轻薄的ThinkPad X1 Nano就是高端轻薄本的代表。ThinkPad X1 Nano是史上最轻薄ThinkPad笔记本，被普遍视为13英寸下的产品终极形态，是联想为商务精英打造的未来个人计算设备。外壳采用航空级碳纤维和超级镁铝合金结合，轻质且坚固耐用。标准版仅907克起，厚度控制在行业领先的13.87毫米，甚至不输一些平板设备。



戴尔XPS 13 2022

此外戴尔的XPS系列也是经典，XPS 13 2022版将身材压缩到了13.99mm、1.17kg，是该系列史上最轻最薄的一款。华为近年来也在将MateBook X Pro越做越薄，同时具备了优秀的屏幕以及华为生态。全新的MateBook X Pro微绒典藏版采用精密的全CNC Unibody一体化镁合金机身，重量仅为1.26kg。外壳表面涂层创新采用微绒喷漆工艺处理，质感十足。

为了更好的适应混合办公以及多场景办公的需要，部分轻薄本也开始选择搭载触控屏幕，更好地融合多屏操作逻辑，让轻薄本也能获得更为智能的传统操作体验。

・折叠屏笔记本

目前来看折叠屏笔记本还处于一个发展的初级阶段，华硕在9月刚刚推出了折叠屏新品灵耀X Fold，这也是全球首款17.3英寸折叠屏笔记本电脑。设备全部展开是一块17.3英寸的4:3屏幕，折叠起来屏幕尺寸为12.5英寸。华硕创新设计了180°精密铰链，支持无极悬停，这意味着这款电脑能够具备多种多样的使用姿势。

灵耀X Fold拥有笔记本模式、平板模式、阅读模式、延伸模式以及桌面模式，完美适应不同用户不同场景的使用。你可以选择将键盘吸附在屏幕一侧，就是传统笔记本的打开方式，适合在局促的环境下输入文字。蓝牙键盘支持独立使用，完全展开的桌面模式能够带来17.3 英寸的广视野;平铺在桌面上灵耀 X Fold就进入了平板模式，很适合与同事、客户分享画面内容。用户也可以像手捧书一般使用灵耀X Fold，阅读模式正是为了这一场景设计。

灵耀X Fold整机约1.5kg，出厂即搭配磁吸蓝牙键盘，经过了严苛军标测试，品质值得信赖。



ThinkPad X1 Fold

PC巨头联想也拥有折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，这也是联想的第二代折叠屏笔记本了，不过这款设备更像是联想的探路作品，相信两家在折叠屏笔记本赛道的竞争将会持续很长一个时期。

・双屏笔记本

说起来华硕近几年在笔记本形态方面进行了很多尝试，除了前面提到的折叠屏笔记本，华硕在双屏笔记本领域也是经验丰富，灵耀X双屏Pro 2022就是集大成者。

在双屏笔记本出现之前，我们通常都会选择为笔记本或者主机设备配备专门的显示器，大屏幕有助于提升工作效率，在窗口切换时更加一目了然，如果有条件甚至可以再增加一块副屏来显示更多的内容。但实际上，移动办公状态下的用户较难通过传统意义上的外接屏幕进行扩展，毕竟外接副屏往往就意味着放弃了便携性。这时如果笔记本拥有两块屏幕，可供利用的空间就变得充足，用户在进行多任务处理时也会游刃有余。



华硕灵耀X双屏Pro 2022

在华硕的设计之下，主屏与副屏对生产力的优化达到了“1+1>2”的效果。

前文提到，副屏支持4096级压感手写笔，这就意味着这块屏幕是可以当做手写板或画板。副屏对于Adobe全家桶用户进行了软件层面的支持，例如用户使用Pr剪视频的时候，可以将时间轴专门放在副屏上，让主幕留出更大的操作空间，更好地利用广色域、高色准进行调色和预览。通过华硕专属的ProArt CreatorHub管理软件，用户可以对包括Pr、PS、AE、LrC等多款生产力软件设立专属的操作台，将各种需要的操作集成到操作台中，自定义快捷操作台可以显示在副屏上。

不得不说这是一个非常有想象力的设计，相信在习惯了这种操作逻辑之后，使用它工作的设计师们一定可以事半功倍，极大提升效率。



ThinkBook Plus Gen3

在今年的CES 2022(国际消费电子展)上，联想发布了全新产品ThinkBook Plus第三代(Gen3)，展示了联想对笔记本电脑形态与体验的全新探索与创新。在键盘区域的右侧新增了一块触控功能屏，用户既可以触控也可以扩展显示主屏幕的内容。

这块屏幕可以实现手写笔输入，配合设计软件还能做为一个绘图板和调色板使用;当程序员编写代码时，可以将开发程序拉长到这块小屏，实现“瀑布流”式写作;另外，这块屏幕还内置了很多实用功能，比如当作计算器、记事本等等。在联想生态中，用户可以将联想手机或者摩托罗拉智能手机投屏到第二块屏幕上，让手机和电脑更顺畅的协同工作。



ThinkBook Plus Gen2

实际上联想在双屏设备上也经过了很多的尝试，ThinkBook Plus也拥有过在A面增加墨水屏的设计，我们也期待更多充满相信想象力的设备诞生。

写在最后

当下笔记本市场百家争鸣，有老牌PC大厂在不断丰富技术积累、推陈出新，也有新兴PC玩家强势崛起，凭借产品生态与先进理念撬动消费者的购买欲望。在一众不同形态的笔记本产品中，折叠屏笔记本属于最年轻的类型。但同时它对于当前的市场来说价格相对较高，且对于大部分用户来说，折叠屏的设计还是有些超前，不过我认可它的发展潜力;与折叠屏PC有些类似的还包括双屏、多屏设备，厂商一定要明确的是，更多的屏幕要为实际功能和用户需求服务，而不是“为了加而加”，在强化硬件配置的同时要注重配套软件的开发与第三方适配，用户才能有更好的使用体验。

有关笔记本形态的创新层出不穷，未来类似于折叠屏笔记本、双屏笔记本这样形态更加多样的笔记本将更多。在混合办公的发展潮流下，有的厂商往轻薄方面持续发力，有的选择在屏幕素质与不同的屏幕展现形式，有的致力挖掘性能、轻薄与散热的兼容性，力求让移动端设备释放更强的性能。有关笔记本形态其实还有很多可能性，但终归需要紧跟市场变化，洞察用户需求，根据不同办公场景推出具有针对性的产品和解决方案，提升协作和个性化体验。