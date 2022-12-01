取消键盘和电池？游戏本移动性与性能之争

【天极网笔记本频道】近日知乎上有网友提问“游戏本能不能取消键盘、电池来获得更大的空间用到性能和散热上？”，其实相同问题先前也曾出现过。笔记本行业之所以会细分出不同类型与定位的型号，是根据用户需求变化演变而来，游戏本本身就是兼顾用户移动需求和游戏需求的产物。如果取消键盘和电池，那么无疑会影响用户的移动需求。

游戏本经过长期的更迭，早就延伸出不同定位的产品，例如轻薄游戏本、全能本等等。这就表明游戏本并非是一成不变的产物，而是随着用户需求变化，时刻调整发展方向的笔记本产品。

但游戏本相比桌面PC依然不可避免存在散热以及性能问题，这是由于游戏本为了提供移动性，而在性能方面做出妥协。所以这也是为什么会出现这个问题的根本原因。即使不少用户在使用游戏本时，依然会选择使用外接键盘和连接电源，但这一方式是为了在不丧失移动性的前提下，带来更好用户体验和更高性能。因为自带电源注定无法提供长时间且稳定的性能释放，不过这并不意味着用户就会接受取消键盘与电池。

往往买游戏本的用户，移动需求往往十分强烈。而这部分用户中，学生群体占比非常大，最主要的原因是，大学生购买笔记本除去游戏需求之外，还有学习需求，除了会随身携带上课之外，假期回家同样需要携带。

那么一旦取消键盘和电池，对于拥有这些需求的用户而言，将会是致命打击。如果采用模块化的方式，通过外接电源以及外接键盘来提供完整的电脑体验，那么这就与笔记本设计之初的理念背道而驰。

用户会使用外接设备以及连接电源的场景，一定是有着稳定环境的前提下，没有哪个用户会选择外带一个键盘，因为这并不“便携”。游戏本已经为了移动需求牺牲部分性能，如果为了性能又重新调整移动与性能的配比，那么为何不直接一步到位选择桌面PC呢？

当然也有部分用户认为，相比桌面级PC硕大的主机和显示器体积而言，采用模块化设计的游戏本拥有更便捷的移动性。但是这部分用户真正能有移动需求的场景会出现几次呢？即使是放假需要回家的大学生，一年也不过寒暑两个假期。

所以牺牲移动性而去换性能的做法本身就不是笔记本产品该考虑的问题，即使是极度追求性能的游戏本，也只是用便携性来换性能，厚重的机身已经被不少用户所吐槽。而完全牺牲移动性的“游戏本”究竞能有多少用户，能否撑起这个市场，甚至让厂商收回成本，都还是个未知数。最后，我认为这样的游戏本不会成为现实，甚至作为问题本身它都是不合理的。