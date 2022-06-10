618»»Ì¨ÐÂ±Ê¼Ç±¾ ·îÉÏÒ»·Ý´¦ÀíÆ÷Ñ¡ÔñÖ¸ÄÏºÍ½¨Òé

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄ618¹ºÎï½ÚÓÖµ½ÁË£¬ÏàÐÅºÜÐ¡»ï°é¶¼×¼±¸³Ã×Å¸÷ÖÖÓÅ»Ý»»Ì¨ÐÂ±Ê¼Ç±¾£¬¶ø×÷Îª±Ê¼Ç±¾²úÆ·µÄºËÐÄ£¬Ñ¡ÔñÊ²Ã´´¦ÀíÆ÷ÔòÏÔµÃÖÁ¹ØÖØÒª£¬ËùÒÔ½ñÌì½ñÌìÎÒ¾ÍÎª´ó¼Ò·îÉÏÒ»·ÝÐ¡Ð¡µÄÖ¸ÄÏ£¬½éÉÜÏÂµ±Ç°¸÷¸ö¶¨Î»µÄ´¦ÀíÆ÷£¬¸ø³öÒ»Ð©Ñ¡ÔñµÄ½¨Òé£¬ÈÃ´ó¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÇóÈ¥Ñ¡ÔñºÏÊÊµÄ´¦ÀíÆ÷£¬Ò²ÍÆ¼ö¼¸¿î²»Í¬¼ÛÎ»µÄÇá±¡±¾¹©´ó¼Ò²Î¿¼£¬Ï£ÍûÄÜ¶Ô´ó¼ÒÓÐËù°ïÖú¡£
ÑÛ»¨çÔÂÒµÄºó×º¶¼ÊÇÊ²Ã´ÒâË¼
²»ÉÙÐ¡»ï°éÔÚ¿´±Ê¼Ç±¾ÅäÖÃÊ±£¬¶¼·¢ÏÖ´¦ÀíÆ÷ºó×ºÓÐ×Å²»Í¬µÄ×ÖÄ¸£¬ÆäÊµËü¾Í¾ö¶¨ÁËËüµÄ¶¨Î»£¬ËùÒÔÕâÀïÏÈÎª´ó¼Ò¼òµ¥½²½âÏÂÃ¿ÖÖºó×º¶¼´ú±íÊ²Ã´ÑùµÄÒâË¼£¬ÒÔ±ã´ó¼ÒÔÚ¿´ÅäÖÃÊ±£¬¿ÉÒÔÑ¸ËÙÁË½âµ½ËüµÄ´óÖÂµÄÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
Ä¿Ç°¶àÊý±Ê¼Ç±¾Ê¹ÓÃµÄ¶¼ÊÇÓ¢ÌØ¶ûºÍAMDÁ½¼ÒµÄ´¦ÀíÆ÷£¬ÎÒÃÇÏÈËµËµÓ¢ÌØ¶ûÕâ±ß£¬ÎªÁËÂú×ã²»Í¬Ïû·ÑµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬Ó¢ÌØ¶ûÎªËùÓÐ±Ê¼Ç±¾Ï¸·ÖÁìÓò´òÔìÁË²»Í¬µÄ´¦ÀíÆ÷£¬²úÆ·Ïß¿ÉÒÔËµÊÇ·Ç³£µÄ·á¸»¡£½ñÄêÖ÷Á÷²úÆ·Ëù´îÔØµÄÓ¦¸Ã¶¼ÊÇµÚÊ®¶þ´ú¿áî£´¦ÀíÆ÷£¬¸ù¾Ý´¦ÀíÆ÷µÄºó×º¿ÉÒÔ»®·ÖÎªUÏµÁÐ¡¢PÏµÁÐ¡¢HÏµÁÐºÍHXÏµÁÐ£¬Ã¿¸öÏµÁÐ¶¼ÓÐ×Å²»Í¬µÄ¶¨Î»£¬ÃæÏò²»Í¬µÄ²úÆ·£¬ÎÒ¾Í¼òµ¥Îª´ó¼Ò½éÉÜÏÂ¡£
Ê×ÏÈÊÇÃæÏòÇá±¡±¾µÄµÍ¹¦ºÄµÄUÏµÁÐ£¬12´ú¿áî£ÖÐ»¹Ã÷È·»®·ÖÎªÁËU15ÏµÁÐ¡¢U9ÏµÁÐ£¬Á½ÕßÔÚ¹æ¸ñºÍ²ÎÊýÉÏ»áÓÐ²î±ð£¬×îÃ÷ÏÔµÄ¾ÍÊÇ¹¦ºÄ£¬U15ÏµÁÐµÄ»ù´¡¹¦ºÄÊÇ15W£¬×î¸ßî£Æµ¹¦ºÄÄÜ¹»´ïµ½55W£¬ÉÏÏÞÊÇ±È½Ï¸ßµÄ£¬µ±È»ÕâÒ²ÐèÒª³§ÉÌ»ùÓÚ²úÆ·µÄÌå»ýºÍÉ¢ÈÈÅäÖÃ×Ô¼ºÈ¥°ÑÎÕ¡£µ±Äã¿´µ½¡°¿áî£iX¡ª12X5U¡±ÐÎÊ½µÄ´¦ÀíÆ÷Ê±£¬¾Í¿ÉÒÔÅÐ¶¨Ëü¾ÍÊÇU15ÏµÁÐµÄµÍ¹¦ºÄµÄ´¦ÀíÆ÷ÁË£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÔÚÒ»Ð©ÆÕÍ¨µÄÇá±¡±¾ÉÏ¡£
U9ÏµÁÐÔòÊÇ³¬µÍ¹¦ºÄµÄÐÍºÅ£¬»ù´¡¹¦ºÄÎª9W£¬×î¸ß¿ÉÒÔÊÍ·Åµ½29W£¬Ç±Á¦»¹ÊÇÓÐµÄ£¬µ±È»Ò²ÊÇÒªÈ¡¾öÓÚ²úÆ·Ìå»ýºÍÉ¢ÈÈ£¬¿´µ½¡°¿áî£iX¡ª12X0U¡±Ê±¾Í¿ÉÒÔÖªµÀ´îÔØµÄÊÇU9ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÁË£¬ÓÉÓÚËüµÄ³¬µÍ¹¦ºÄÒÔ¼°·â×°³ß´ç·Ç³£Ð¡£¬ËùÒÔÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÔÚ³¬Çá±¡±Ê¼Ç±¾¡¢¶þºÏÒ»±Ê¼Ç±¾ÒÔ¼°ÃÔÄãÖ÷»úºÍÊÝÖ÷»úµÈ²úÆ·ÉÏ¡£ÎÞÂÛÊÇU9»¹ÊÇU15ÏµÁÐ£¬µÚÒ»¸ö¡°X¡±µÄÔ½´ó£¬¶¨Î»Ô½¸ß£¬µÚÒ»¸ö¡°X¡±ÊýÖµÏàÍ¬£¬ÔòµÚ¶þ¸ö¡°X¡±Ô½´ó£¬ÀíÂÛÉÏÐÔÄÜ¸üÇ¿£¬ÏàÍ¬ÏµÁÐÀïµÄ´¦ÀíÆ÷¿ÉÒÔÕâÑù½øÐÐÒ»ÏÂ¼òµ¥±È½Ï¡£
PÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¿ÉÒÔËµÊÇÓ¢ÌØ¶ûÒÀ¿¿¸ßÐÔÄÜ»ìºÏ¼Ü¹¹¿ª±Ù³öµÄÒ»Ìõ¡°ÐÂÈüµÀ¡±£¬±»³ÆÎª¡°×¼±êÑ¹¡±´¦ÀíÆ÷£¬ËüÏà½ÏÓÚµÍ¹¦ºÄµÄUÏµÁÐ»áÓÐ×Å¸üºÃµØÐÔÄÜ£¬¿ÉÒÔËµÊÇ¼æ¹Ë¼æ¹ËÐÔÄÜÓëÇá±¡µÄÒ»¸öÐÂ·½°¸¡£
¡°×¼±êÑ¹¡±µÄPÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷»ù´¡¹¦ºÄÊÇ28W£¬×î¸ßî£Æµ¹¦ºÄ¿É´ï64W£¬ÐÔÄÜµÄÉÏÏÞ±ÈUÏµÁÐ¸ü¸ßÒ»Ð©£¬Ö÷ÒªÃæÏòÒ»Ð©ÐÔ¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾£¬¿´µ½¡°¿áî£iX¡ª12X0P¡±Ê±£¬¾Í¿ÉÒÔÅÐ¶¨ËüÊÇ¸ÃÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÁË¡£ÓëÉÏÃæÒ»Ñù£¬µÚÒ»¸ö¡°X¡±Ô½´ó¶¨Î»Ô½¸ß£¬µÚÒ»¸ö¡°X¡±ÏàÍ¬£¬µÚ¶þ¸ö¡°X¡±Ô½´ó£¬¶¨Î»¸ü¸ß£¬ÀíÂÛÐÔÄÜ¸üÇ¿¡£
½ÓÏÂÀ´ÊÇHÏµÁÐ£¬Ò²¾ÍÊÇÎÒÃÇ³£ËµµÄ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬ËüµÄ»ù´¡¹¦ºÄÊÇ45W£¬¿áî£i5µÄ¼¸¿î²úÆ·î£Æµ¹¦ºÄ×î¸ß¿É´ï95W£¬¿áî£i7/i9µÄÔò¸ß´ï115W£¬¿ÉÒÔËµÉÏÏÞÊÇ·Ç³£¸ßµÄ£¬Ö÷ÒªÃæÏòµÄÊÇÓÎÏ·±¾²úÆ·£¬µ±Äã¿´µ½´¦ÀíÆ÷¡°¿áî£iX-12XX0H¡±Ê±£¬¾Í¿ÉÒÔÖªµÀ£¬Õâ¿î²úÆ·µÄÐÔÄÜ»áºÜÇ¿ÁË£¬¾ßÌå¿´ËÇ¿ËÈõºÍÉÏÃæÒ»Ñù£¬ÏÈ¿´µÚÒ»¸ö¡°X¡±´óÐ¡£¬ÔÙ¿´ºóÃæ¡°XX¡±µÄÊýÖµ£¬¾Í¿ÉÒÔ»ù±¾½øÐÐÅÐ¶ÏÁË¡£
µ±È»£¬ÐèÒª×¢ÒâµÄÊÇ£¬HÏµÁÐµÄ¹¦ºÄÉÏÏÞºÍÐÔÄÜÉÏÏÞ¶¼ºÜ¸ß£¬¶øÄ¿Ç°Öî¶àÇá±¡±¾Ò²¶¼´îÔØÁË¸ÃÏµÁÐµÄ´¦ÀíÆ÷£¬¶øÊÜÖÆÓÚÌå»ýºÍÉ¢ÈÈµÄÔÒò£¬ËüÃÇ¶ÔÓÚ´¦ÀíÆ÷µÄµ÷½Ì¶¼»á±È½Ï±£ÊØ£¬ÏñÓÎÏ·±¾ÖÐÕâÀà´¦ÀíÆ÷ÄÜ¹»Ò»Ö±±£³ÖÔÚ70-90W£¬ÉõÖÁ³¬100WµÄÇé¿öÏÂÔËÐÐ£¬¶øÇá±¡±¾ÖÐµÄÔò»ù±¾¶¼»áÎ¬³ÖÔÚ45-55WÕâ¸ö·¶Î§ÄÚ£¬±Ï¾¹Ìå»ýÔÚÄÇÀï£¬²»¿ÉÄÜÏñÓÎÏ·±¾ÄÇÑù¶ÑÉ¢ÈÈ£¬ÐÔÄÜ×ÔÈ»»á±ÈÓÎÏ·±¾ÖÐµÄ²îÒ»Ð©¡£ËùÒÔ²»ÒªÄÃÇá±¡±¾ÉÏµÄHÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ºÍÓÎÏ·±¾ÉÏµÄHÈ¥±È½Ï£¬ÓÎÏ·±¾ÉÏµÄ¿áî£i5ÔÚÐÔÄÜÉÏÊÇºÜ¿ÉÄÜÇ¿¹ýÇá±¡±¾ÉÏµÄ¿áî£i7µÄ¡£
×îºó¾ÍÊÇHX£¬ÆäÊµËüÊôÓÚHÏµÁÐ£¬Ö»²»¹ýËü²ÉÓÃÁËæÇÃÀÌ¨Ê½»ú¼¶±ðµÄ¼¼Êõ½øÐÐÒÆ¶¯·â×°£¬ÆäCPUºÍÐ¾Æ¬×é²ÉÓÃ¶ÀÁ¢·â×°£¬Æä¹æ¸ñÉÏ¸ü¼Ó½Ó½ü×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷£¬¶øÇÒÃ¿¸öÐÍºÅ¶¼Ö§³Ö³¬Æµ£¬ËùÒÔÔÚÐÔÄÜÉÏ»á¸ü¶¥£¬µ±Äã¿´µ½¡°¿áî£iX¡ª12XX0HX¡±´¦ÀíÆ÷µÄÊ±ºò£¬¾Í¿ÉÒÔÖªµÀ£¬ÕâÊÇÒ»¿î³¬¸ßÐÔÄÜµÄ±Ê¼Ç±¾ÁË¡£¸ÃÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄ»ù´¡¹¦ºÄÊÇ55W£¬¶ø×î¸ßî£Æµ¹¦ºÄ¿É´ï157W£¬±ÈÉÏÃæµÄHÏµÁÐÉÏÏÞ»¹Òª¸ß£¬µ±È»ËùÕ¼µÄÌå»ý»á¸ü´ó£¬ÐèÒªµÄÉ¢ÈÈÅäÖÃÒ²¸ü¸ß£¬ËùÒÔ¸ÃÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¶¼Ó¦ÓÃÓÚ·¢ÉÕ¼¶±ðµÄÓÎÏ·±¾²úÆ·ÉÏ¡£
Ïà½ÏÓÚÓ¢ÌØ¶û£¬AMDÕâ±ßµÄ·ÖÀà¾ÍÃ»ÄÇÃ´¶à»¨ÑùÁË£¬È«ÐÂµÄÈñÁú6000ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÔÚÃ÷Ã÷ºÍ¶¨Î»ÉÏÓëÇ°ÉÏ´úÃ»É¶´ó±ä»¯£¬¹Ù·½¾Í·ÖÎªÁËUÏµÁÐºÍHÏµÁÐ£¬µ±È»HÏµÁÐ¿ÉÒÔÔÙÉÔÎ¢Ï¸·ÖÒ»ÏÂ¡£ÏÈËµËµUÏµÁÐ£¬ºÍÓ¢ÌØ¶ûÄÇ±ßÒ»Ñù£¬AMDÕâ±ßµÄUÏµÁÐÒ²ÊÇµÍ¹¦ºÄ²úÆ·£¬Ö÷ÒªÃæÏòÇé±¨±¾²úÆ·£¬¹¦ºÄÎª15-28W£¬¿´µ½¡°ÈñÁúX 6XX0U¡±µÄ´¦ÀíÆ÷Ê±¾Í¿ÉÒÔÅÐ¶¨ÎªAMDµÄµÍ¹¦ºÄ´¦ÀíÆ÷£¬ºÍÓ¢ÌØ¶û²î²»¶à£¬ÏÈ¿´µÚÒ»¸ö¡°X¡±£¬Ô½´ó¶¨Î»Ô½¸ß£¬µÚÒ»¸ö¡°X¡±ÏàÍ¬£¬ÔÙÈ¥¿´ºóÃæ¡°XX¡±µÄÊýÖµ£¬Ô½´óÀíÂÛÉÏÔ½Ç¿¡£²»¹ýÆäÊµµ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹½ñÄêÈñÁú6000ÏµÁÐµÄµÍÑ¹´¦ÀíÆ÷¾ÍÈñÁú5 6600UºÍÈñÁú7 6800UÁ½¿î£¬ÊôÊëÇ¿ÊëÈõÒ»Ä¿ÁËÈ»ÁË¡£
È»ºóÊÇHÏµÁÐ£¬Ï¸·ÖµÄ»°¿ÉÒÔ·ÖÎªH¡¢HSºÍHX£¬ÓëUÏµÁÐÏëCPUºËÐÄ±ÈÆµÂÊ¸ü¸ß£¬¹¦ºÄÒ²¸ü¸ß£¬ÃæÏòÒ»Ð©¸ßÐÔÄÜ±Ê¼Ç±¾£¬ÎÒÃÇÒ»¸ö¸öËµ¡£HÏµÁÐÎª¹¦ºÄÎª45WµÄ°æ±¾£¬Ò²¾ÍÊÇ¡°ÈñÁúX 6XX0H¡±£¬Ö÷ÒªÃæÏòÒ»°ãµÄÓÎÏ·±¾ÒÔ¼°Ò»Ð©¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾£¬Ä¿Ç°ÆäÊµÒ²Ö»ÓÐÈñÁú5 6600HºÍÈñÁú7 6800HÁ½¿î£¬ÕâË¸üÇ¿ºÜÃ÷ÏÔÁË¡£
HSÏµÁÐÔòÊÇ35WµÄ°æ±¾£¬Ò²¾ÍÊÇ¡°ÈñÁúX 6XX0HS¡±£¬¹¦ºÄ±ÈHÏµÁÐµÍÒ»Ð©£¬µ«Í¬ÑùÓÐ×Å±È½ÏÇ¿µÄÐÔÄÜ£¬Ö÷ÒªÃæÏòµÄÊÇÒ»Ð©¼È×·ÇóÐÔÄÜÓÖÏëÒªÇá±¡µÄ¸ßÐÔÄÜÈ«ÄÜ±¾£¬¶øHXÔòÊÇ¿ÉÒÔ³¬ÆµµÄ°æ±¾£¬»ù´¡¹¦ºÄËäÈ»ÊÇ45W£¬²»¹ý¿ÉÒÔÍ¨¹ý³¬ÆµÀ´ÊµÏÖ¸üÇ¿µÄÐÔÄÜ£¬Ò²¾ÍÊÇÓÐ×Å¸ü¸ßµÄÉÏÏÞ£¬Ç¿ÈõµÄÅÐ¶Ï·½Ê½ºÍÉÏÃæUÏµÁÐÒ»Ñù£¬¾Í²»¶àËµÁË¡£
²»Ò»¶¨Ñ¡×îÇ¿¶øÊÇÑ¡×îºÏÊÊµÄ
½éÉÜÅÐ¶Ï´¦ÀíÆ÷µÄ¶¨Î»ºÍ´óÌåµÄÐÔÄÜ±íÏÖºó£¬¸ÃÁÄÁÄÈçºÎÑ¡ÔñÁË¡£CPUÐÔÄÜÇ¿¹ÌÈ»ÖØÒª£¬µ«¸üÖØÒªµÄ»¹ÊÇÄãµÄÐèÇóÊÇÊ²Ã´£¬´óÅÚ´òÄñÕâÖÖÊÂ²»ÊÇ²»ÐÐ£¬Ö»ÊÇÃ»±ØÒª¡£¶ÔÓÚCPUµÄÑ¡ÔñÖ÷Òª¼¯ÖÐÔÚÇá±¡±¾Õâ¿é£¬±Ï¾¹ÓÎÏ·±¾¿Ï¶¨ÊÇ¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷£¬¶øÇá±¡±¾Õâ±ßÔòÊÇ·Ç³£·á¸»£¬µÍ¹¦ºÄµÄUµ½¸ßÐÔÄÜµÄH¶¼ÓÐ£¬ËùÒÔÎÒÃÇÏÈÖØµãÁÄÁÄÇá±¡±¾Õâ¿é¡£
Èç¹ûÄãÈÕ³£Ö»ÊÇË¢Ë¢ÍøÒ³¡¢¿´¿´¹ÉÆ±ºÍÊÓÆµ£¬±à¼±à¼ÎÄµµºÍÍ¼±í£¬PSÕâÀàÈí¼þÓÃµÄºÜÉÙ£¬»òÕßÖ»ÊÇ¼òµ¥´¦ÀíÏÂÍ¼Æ¬£¬Ò²¾ÍÊÇÇá°ì¹«ÐèÇó£¬Í¬Ê±Ï£ÍûÓÐ×Å¸üºÃµÄÐøº½±íÏÖ£¬ÄÇÎÒ½¨ÒéÑ¡ÔñÓ¢ÌØ¶û»òÕßAMDµÄUÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¾ÍÍêÈ«¹»ÓÃ¡£
¶øÈç¹ûÄãµÄ°ì¹«¸ººÉÒª¸ßÒ»Ð©£¬ÏñÎÒÒ»Ñù¾³£´ò¿ªÊ®¼¸¸öÍøÒ³£¬¿ª6-7¸öword»òÕß±í¸ñ£¬¾³£´ò¿ª¼¸Ê®MBµÄPPT£¬¾³£ÓÃPS»òÕßLightroom´¦ÀíÍ¼Æ¬£¬¶øÇÒÏëÒªÐ§ÂÊ¸ü¸ßÒ»Ð©£¬Ò²¾ÍÊÇÖÐ¶È°ì¹«¸ºÔØ£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÑ¡ÔñÓ¢ÌØ¶ûµÄ¡°×¼±êÑ¹¡±PÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬ËüÊôÓÚ·Ç³£¾ùºâµÄÑ¡Ôñ£¬¼´ÓÐ×Å·Ç³£²»´íµÄÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±»¹¼æ¹Ëµ½Ðøº½£¬ÎÒ¾õµÃÓ¢ÌØ¶ûÔÚ½ñÄêÄÃ³öÁËÕâÑùÒ»¸öÈ«ÐÂ¶¨Î»µÄ´¦ÀíÆ÷»¹ÊÇÂù²»´íµÄ£¬¸øÁË´ó¼ÒÒ»¸ö¸ü¼ÓÆ½ºâµÄÑ¡Ôñ¡£
µ±È»Äã¾ÍÊÇÏëÒª¸ßÐÔÄÜ£¬¾³£ÓÃPS¡¢Lightroom´¦ÀíÍ¼Æ¬£¬ÏëÒªÓÃ×î¿ìËÙ¶È´¦ÀíÍêÎÄµµºÍPPT£¬ÄÇÃ´Ó¢ÌØ¶ûµÄ12´ú¿áî£HÏµÁÐºÍAMDµÄÈñÁú6000HÏµÁÐ¾ÍÊÇÄã×îºÃµÄÑ¡Ôñ£¬ËäÈ»²»»áÏñÓÎÏ·±¾ÉÏÓÐ×ÅÄÇÃ´Ç¿µÄÐÔÄÜ£¬µ«¶Ô±ÈÇ°ÃæµÄPÏµÁÐ¡¢UÏµÁÐ»¹ÊÇ¿ÉÒÔÀ¿ªºÜÃ÷ÏÔµÄ²î¾àµÄ£¬ÏëÒª¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾£¬ÄÇ¾ÍÈÏ×¼Á½±ßµÄHÏµÁÐ¡£ÕâÀï¶àËµÒ»¾ä£¬Èç¹ûÎªÁËÈÕ³£°ì¹«Éú²úÁ¦£¬ÎÒ¸ü½¨ÒéÓ¢ÌØ¶ûµÄ12´ú¿áî££¬´ÓÎÒÖ®Ç°²âÊÔµÄ½á¹ûÀ´¿´£¬ÔÚ¹¦ºÄÏàÍ¬µÄÇé¿öÏÂ£¬12´ú¿áî£i5ÔÚÉú²úÁ¦½Ç¶ÈÀ´ËµÊÇ¿ÉÒÔÐ¡Ó®ÈñÁú7 6800HÒ»ÊÖµÄ£¬±Ï¾¹Õâ´úÊÇ¡°ºË¶àÁ¦Á¿´ó¡±ÁË¡£¶øÈñÁúÕâ±ß½ñÄêÖ÷ÒªÉý¼¶ÊÇÔÚºËÏÔÉÏ£¬ÄãÒªÊÇ³ýÁË°ì¹«£¬»¹ÏëÍæÍæÓÎÏ·£¬ÄÇÈñÁúÕâ±ßµÄÖ¡ÂÊ±íÏÖÈ·Êµ»áÓÅÓÚ¿áî££¬ÈñÁú7 6800HÉõÖÁ¿ÉÒÔµÍ»ÖÊÁ÷³©ÍæÀÏ3AÓÎÏ·£¬ÏñÕâÖÖÔÚÉú²úÁ¦Ö®Óà»¹¿¼ÂÇÓÎÏ·ÌåÑéµÄ»°£¬¿ÉÒÔ¿´¿´ÈñÁú6000HµÄ²úÆ·¡£
ÁíÍâ¾ÍÊÇ£¬Èç¹ûÏëÒªäÖÈ¾ÊÓÆµ¿ìÒ»Ð©µÄ»°£¬½¨ÒéÑ¡Ôñ´ø¶ÀÏÔµÄ²úÆ·£¬±ÈÈçÏñRTX 2050¡¢RTX 3050µÈµÈ£¬MXÏµÁÐ¾Í±ÈºËÏÔÇ¿µÄÓÐÏÞÁËÏÖÔÚ¡£ÕâÖÖ±êÑ¹´¦ÀíÆ÷+ÖÐ¶ËÏÔ¿¨µÄ²úÆ·ÏÖÔÚ¸üÇãÏòÓÚ±»³ÆÎªÈ«ÄÜ±¾£¬ÐÔÄÜ±ÈÇá±¡±¾Ç¿£¬ÓÖ±ÈÓÎÏ·±¾Çá±ã£¬ÔÚÐÔÄÜºÍ±ãÐ¯ÐÔÉÏ´ïµ½Ïà¶ÔµÄÆ½ºâ¼ÈÄÜ¸ã¶¨¸ß¸ººÉµÄ°ì¹«£¬Ó¦¶ÔÍ¼Æ¬´¦ÀíÆ÷ºÍÊÓÆµ±à¼£¬Í¬Ê±»¹ÄÜÍæÒ»Ð©¸ºÔØ±È½Ï¸ß(3A)µÄÓÎÏ·£¬Èç¹ûÄãµÄÐèÇóÊÇÕâÑùµÄ»°£¬½¨ÒéÑ¡ÔñÕâÀà±êÑ¹´¦ÀíÆ÷+RTXÖÐ¶ËÏÔ¿¨µÄÈ«ÄÜ±¾¡£
µ±È»£¬Ç¿¿Ï¶¨ÊÇÓÐÒ»µãµã´ú¼ÛµÄ£¬Ðøº½¿Ï¶¨»áÓÐËùÎþÉüµÄ£¬±Ï¾¹ÄãÕâÒ»Á¾µç¶¯Æû³µ(H)ºÍµç¶¯×ÔÐÐ³µ(U)ÅÜÒ»ÑùµÄÂ·³Ì£¬¿ìÈ·Êµ¿ì£¬µ«µç¿Ï¶¨»á¶à·Ñµã¡£¾¡¹ÜÏÖÔÚ´¦ÀíÆ÷ÔÚÄÜÐ§·½ÃæÒÑ¾Ô½À´Ô½ºÃÁË£¬µ«HÏµÁÐµÄÇá±¡±¾ºÍUÏµÁÐµÄÇá±¡±¾ÔÚÐøº½Ðøº½ÉÏ¿Ï¶¨»á´æÔÚÒ»¶¨²î¾àµÄ£¬²»¹ýÈç¹û¶¼ÊÇÅÜµÍ¸ºÔØµÄ»°£¬²î¾à²»»áºÜ´ó£¬±Ï¾¹ÏÖÔÚ´¦ÀíÆ÷ÄÜÐ§Õâ¿é¶¼ÊÇ×öµÄ²»´íµÄ¡£
ÖÁÓÚÓÎÏ·±¾Õâ±ß£¬¶¼ÊÇ¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷£¬ÎÒ¾õµÃÖØµãÒª¿´µÄÊÇ´¦ÀíÆ÷µÄÊµ¼Ê¹¦ºÄ£¬ËäÈ»´ó¼Ò¶¼ÊÇÏàÍ¬µÄ´¦ÀíÆ÷£¬µ«²»Í¬³§ÉÌ»á»ùÓÚ¶¨Î»¡¢É¢ÈÈÒÔ¼°Ìå»ýµÈÒòËØ£¬Îª´¦ÀíÆ÷ÉèÖÃ¹¦ºÄ£¬¸Õ²ÅÎÒÒ²Ìáµ½ÁËÓ¢ÌØ¶ûµÄ12´ú¿áî£ÒÔ¼°AMDµÄÈñÁú6000ÏµÁÐµÄH´¦ÀíÆ÷¶¼ÓÐ×Å±È½Ï¸ßµÄÉÏÏÞ£¬ËùÒÔ´ó¼ÒÔÚÑ¡±Ê¼Ç±¾µÄÊ±ºò£¬¶à¹Ø×¢ÏÂËüµÄÐÔÄÜÊÍ·ÅÇé¿ö£¬¿ÉÒÔÔÚÍøÉÏËÑË÷Ïà¹ØÆÀ²â£¬¿´¿´¿¾»ú¹¦ºÄ£¬ÏàÍ¬´¦ÀíÆ÷¹¦ºÄÀµÄÔ½¸ß£¬ÐÔÄÜ»áÔ½Ç¿Ò»µã£¬ÓÎÏ·Ö¡ÂÊÕâ¿éÔò»á¸ü¸ßÒ»µã¡£²»¹ý£¬Êµ¼ÊÕâÓÎÏ·ÐÔÄÜÒ²È¡¾öÓÚÏÔ¿¨£¬¼´±ãÄãÑ¡ÔñÁË12´ú¿áî£i7£¬µ«ÏÔ¿¨¾ÍÊÇRTX 3050ÕâÖÖ£¬Íæ3AÓÎÏ·ºÍ12´ú¿áî£i5+RTX 3050²»»áÀ¿ªÃ÷ÏÔ²î¾à£¬ÒòÎªÏÔ¿¨³ÉÎªÁËÄãµÄÆ¿¾±¡£Èç¹û×·Çó¼«ÖÂÓÎÏ·ÌåÑéµÄ»°£¬Ö±½ÓÈ¥¿´12´ú¿áî£HXºÍÈñÁú6000HXµÄÓÎÏ·±¾¾Í¿ÉÒÔÁË£¬»ù±¾¶¼»áºÍÖÐ¸ß¶ËºÍ¸ß¶ËÏÔ¿¨´îÅä³öÏÖ£¬¶¼ÊÇÓÎÏ·ÀûÆ÷¡£
ÍÆ¼ö¼¸¿îÎÒÈÏÎª±È½Ï³¬ÖµµÄ±¾
×îºó¾Í¸ø´ó¼ÒÍÆ¼ö¼¸¿îÇá±¡±¾°É£¬ÉÏ°ëÄêÍæµÄÓÎÏ·±¾²»Ì«¶à£¬ÓÐÊ±¼äÔÙ¸ø´ó¼ÒÍÆ¼ö£¬ÏÈÀ´²¨Éú²úÁ¦¹¤¾ß£¬¸øÍ¬Îª´ò¹¤ÈËµÄ´ó¼ÒÒ»µãÐ¡½¨Òé£¬ÎÒ¾¡Á¿¸²¸Çµ½¸÷¸öµµÎ»µÄ²úÆ·¡£
3-5K
ºê³žÐÂ·äÄñFun 2022¿î (¿áî£i5-1235U+16GB+512GB)
ÍÆ¼öÕâ¿î²úÆ·Ö÷ÒªÔÒò»¹ÊÇ×ã¹»±ãÒË£¬×îµÍµÄÊ±ºòÖ»Òª3K³öÍ·£¬¶øÇÒ»¹ÊÇ12´ú¿áî£´¦ÀíÆ÷Å¶¡£Ëü´îÔØµÄÊÇ12´ú¿áî£i5-1235U´¦ÀíÆ÷£¬ÏàÐÅÄã¿´¹ýÎÒÖ®Ç°µÄ½éÉÜ¾ÍÓ¦¸ÃÖªµÀ£¬ËüÊÇÒ»¿îµÍ¹¦ºÄ´¦ÀíÆ÷£¬²¢²»ËãÇ¿£¬ËäÈ»ºÍ×¼±êÑ¹µÄPºÍ±êÑ¹HÃ»·¨±È£¬µ«¸ù¾ÝÎÒÖ®Ç°µÄ²âÊÔ£¬¶Ô±È11´ú¿áî£i7µÄµÍÑ¹´¦ÀíÆ÷¶¼ÓÐ×Å·Ç³£´ó·ù¶ÈµÄÁìÏÈ£¬±Ï¾¹Õâ´úµÍ¹¦ºÄ¿áî£i5ÓµÓÐ10¿Å(2ÐÔÄÜºËÐÄ+8ÄÜÐ§ºË)ºËÐÄ£¬Ö»ÄÜËµÕâ´úÓ¢ÌØ¶ûÊÇ¡°ÑÀ¸à¡±¼·±¬ÁË¡£ÈÕ³£ä¯ÀÀ¸öÍøÒ³£¬±à¼ÎÄµµ£¬¿´¿´¹ÉÆ±¡¢¿ª¸öÊÓÆµ»áÒéÉ¶µÄÍêÈ«OK£¬¼òµ¥ÓÃPSÐÞÍ¼Ò²²»ÊÇÎÊÌâ¡£±êÅäµÄÊÇ16GBµÄDDR4ÄÚ´æºÍPCIe SSD¡£
ÆäÊµÐÂ·äÄñFun 2022¿îÓÐ14Ó¢´çºÍ15.6Ó¢´çÁ½ÖÖ°æ±¾£¬14Ó¢´çµÄ°æ±¾ÊÇ1.49kg£¬17.9mmºñ¶È£¬ÖÐ¹æÖÐ¾Ø£¬15.6Ó¢´çµÄ¸üÖØÒ»µã£¬Á½ÖÖ³ß´çµÄ¶¨¼ÛÊ±Ò»ÑùµÄ£¬ËùÒÔ¾ßÌåÔõÃ´Ñ¡¿´Äã¶ÔÆÁÄ»´óÐ¡µÄÐèÇóÁË£¬14Ó¢´ç°æ±¾¸øÁËÒ»¸ö2.5Ó¢´çµÄ¶îÍâÅÌÎ»£¬15.6Ó¢´çÔòÊÇÒ»¸ö¶îÍâµÄM.2½Ó¿Ú£¬¶¼¿ÉÒÔÀ©Õ¹´¢´æ¡£Á½¿î²úÆ·¶¼ÊÇ·Ç¸ßÉ«ÓòÆÁÄ»£¬Èç¹û¶ÔÆÁÄ»É«²ÊÓÐÐèÇó£¬ÄÇ¾ÍµÃ¶àÏëÏëÁË¡£½Ó¿ÚÍ¦È«µÄ£¬RJ45¡¢HDMI¡¢3¸öUSB 3.2 Gen1¡¢3.5ÒôÆµ¿Ú£¬¾ªÏ²µÄÊÇ»¹ÓÐ¸öÀ×µç4£¬Õâ¼ÛÎ»ÀïÄÑµÃÁË¡£
MECHREVOÎÞ½ç14(¿áî£i5-12500H+16GB+512GB)
ÎÒ±È½ÏÍÆ¼öÕâ¿îµÄ¿áî£i5°æ±¾£¬×î½ü¼Û¸ñÉÏÖ»Òª²»µ½4K£¬¶ÔÓÚ×·ÇóÐÔ¼Û±ÈµÄÐ¡»ï°éÊÇ¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£ÅäÖÃÉÏ£¬±êÑ¹µÄ¿áî£i5-12500H´¦ÀíÆ÷£¬ÐÔÄÜÊÍ·ÅÄÜµ½50W+£¬»¹ÊÇºÜ²»´íµÄ£¬ÄÚ´æÊÇ3200MHzµÄ£¬Ã»ÉÏDDR5£¬±Ï¾¹¼Û¸ñÔÚÕâÀï£¬¿ÉÒÔÀí½â£¬¶øÇÒ¶ÔÐÔÄÜÓ°ÏìÃ»ÄÇÃ´´ó£¬±êÅäµÄÊÇPCIe3.0Ó²ÅÌ£¬²»¹ý¿ÉÒÔÉý¼¶PCIe4.0µÄ£¬»¹ÓÐ¶îÍâM.2Ó²ÅÌ£¬Éý¼¶¿Õ¼ä»¹ÊÇÓÐµÄ¡£
¶øÇÒ»úÉíÖØÁ¿Îª1.4KG£¬16.8mmºñ¶È£¬ËãÊÇºÜÇá±¡µÄ²úÆ·ÁË£¬1080P·Ö±æÂÊÆÁÄ»£¬É«Óò100%sRGB£¬Ëã²»ÉÏ³öÉ«£¬µ«·Ç×¨ÒµÓÃ»§¹»ÓÃ¡£½Ó¿Ú¸øÁËÁ©È«¹¦ÄÜType-CºÍÁ½¸öUSB-A£¬»¹ÓÐHDMI£¬Íâ½ÓÏÔÊ¾Æ÷¡¢¼üÅÌÊó±êµÈÍâÉè»òÊÇÒÆ¶¯Ó²ÅÌ±È½Ï·½±ã¡£
ºê³ž·Ç·²S3 (¿áî£i5-1240P+16GB+512GB)
ÎÒ¶ÔÕâ¿î²úÆ·µÄÆÀ¼ÛÊÇ·Ç³£È«ÄÜºÍ¾ùºâ£¬ÔÚÐÔÄÜ¡¢ÆÁÄ»¡¢±ãÐ¯ÐÔµÈ·½Ãæ×öµÄ¶¼²»´í£¬Ö»Òª4K³öÍ·¡£ÂÁºÏ½ð»úÉí£¬ÅäÉ«Í¦ÏÊÑÞµÄ£¬15.9mmºñ¶È£¬1.25kgÖØ£¬¶ÔÓÚ14Ó¢´çµÄ±¾À´ËµÒÑ¾Âù²»´íÁË¡£2.5KµÄ¸ß·Ö±æÂÊÆÁÄ»£¬100%sRGBÉ«Óò£¬Ò²ÊÇ²»´íµÄÒ»¿éÆÁ¡£
Ó²¼þÅäÖÃÕâ¿éÊÇ12´ú¿áî£i5-1240P£¬12ºÍ16Ïß³ÌÐÔÄÜ»¹ÊÇ¹»ÓÃµÄ£¬Í¨¹ýÁËÓ¢ÌØ¶ûµÄEvoÈÏÖ¤£¬±êÅä16GB LPDDR4xÄÚ´æ£¬ºÍ512GB PCIe 4.0 SSD£¬»¹Ô¤ÁôÁËÒ»¸öM.2£¬¿ÉÒÔÀ©Õ¹´¢´æ¿Õ¼ä¡£½Ó¿ÚÓÐ2¸öÀ×µç4¡¢2¸öUSB 3.2 Gen1¡¢HDMIÒÔ¼°3.5mm¶ú»ú¿×£¬»ù±¾ÊÇ¹»ÓÃÁË¡£
»ªË¶ÎÞË«(¿áî£i5-12500H+16GB+512GB)
ÐèÒª¸ßÐÔÄÜ£¬»¹ÏëÒª¿éºÃÆÁÄ»£¬ÄÇ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÏÂÕâ¿î»ªË¶ÎÞË«£¬²»µ½5K¿ÉÒÔÄÃÏÂ¡£ ÓÐ15.6Ó¢´çºÍ14Ó¢´ç¿ÉÑ¡£¬Á½ÕßÔÚÆÁÄ»Ë¢ÐÂÂÊÉÏÓÐµã²î±ð£¬Ç°ÕßÎª120Hz£¬ºóÕßÎª90Hz£¬ÆÁÄ»ËØÖÊ¶¼ÊÇºÜ²»´íµÄ¡£2.8K¸ß·Ö±æÂÊµÄOLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬100%DCI-P3É«Óò£¬ÓÐÅËÍ¨É«²ÊÈÏÖ¤£¬¿ªÆôHDRºó£¬·åÖµÁÁ¶È¿É´ï600ÄáÌØ¡£15.6Ó¢´çµÄºñ¶ÈÎª17.9mm£¬ÖØÁ¿Îª1.8kg×óÓÒ£¬ÖÐ¹æÖÐ¾Ø£¬14Ó¢´çµÄ»á¸üÇáÒ»Ð©¡£
ÐÔÄÜÕâ¿é£¬´îÔØµÄÊÇµÚÊ®¶þ´ú¿áî£i5-12500H£¬45WµÄ³¤Ê±ÐÔÄÜÊÍ·Å£¬Ïà¶Ô±È½Ï±£ÊØ£¬²»¹ýÐÔÄÜÒÀ¾ÉºÜÇ¿µÄ£¬²¢ÇÒÍ¨¹ýÁËÓ¢ÌØ¶ûµÄEvoÈÏÖ¤¡£½Ó¿ÚÕâ¿éÒ²²»´í£¬Á½ÖÖ³ß´ç¶¼Ò»Ñù£¬1¸öUSB 3.2 Gen1¡¢1¸öUSB 2.0¡¢1¸öHDMI2.0ÒÔ¼°Á½¸öÀ×µç4£¬ÈÕ³£»ù±¾ÊÇ¹»ÓÃµÄ¡£
5-7K
»ªË¶ÁéÒ«X 13(ÈñÁú7 6800U+16GB+512GB)
Õâ¿îÊÇÎª×·ÇóÇá±¡µÄÐ¡»ï°é×¼±¸µÄ£¬µ¥´ÓÅäÖÃ³ö·¢£¬ÎåÇ§¶àµÄ¼Û¸ñÈ·Êµ²»±ãÒË£¬µ«Ëü»¹ÓÐ×Å¸üÇ¿µÄ±ãÐ¯ÐÔ¡¢³¬¸ßËØÖÊµÄÆÁÄ»£¬±Ï¾¹ÓÐÈË¶ÔÕâÐ©¶¼ÊÇÓÐÐèÇóµÄ£¬²¢²»ÄÜÖ»¿´ÅäÖÃ¡£ÁéÒ«X 13µÄÖØÁ¿¾Í1kg£¬14.9mmºñ¶È£¬Íâ³ö´ø×ÅºÜ·½±ã¡£ÅäÖÃÉÏÄØ£¬´îÔØµÄÊÇÈñÁú7 6800UµÍ¹¦ºÄ´¦ÀíÆ÷£¬8ºËÐÄ16Ïß³Ì£¬ÐÔÄÜ»¹ÊÇ²»²îÊÂµÄ£¬ÔÙ¼ÓÉÏPCIe4.0¹ÌÌ¬ºÍLPDDR5ÄÚ´æ£¬ÈÕ³£°ì¹«¡¢±à¼ÎÄµµ¡¢Ë¢ÍøÒ³¡¢¿´ÊÓÆµ£¬¼òµ¥ÓÃPSÐÞ¸öÍ¼¶¼ÊÇOKµÄ£¬¶øÇÒÕâ´úÈñÁúµÄºËÏÔÈ·ÊµÂùÇ¿µÄ£¬ºÍ¶ÀÏÔÒ»ÑùµÄRDNA 2¼Ü¹¹£¬Íæ¸ö¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¢¡¶ÊØÍûÏÈ·æ¡·ºÜÇáËÉ¡£
»¹ÓÐ¾ÍÊÇËüÓÐ×ÅÒ»¿é2.8K OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬¸ß·Ö±æÂÊÏÔÊ¾Ð§¹û»á¸üÏ¸Äå£¬100%DCI-P3³¬¸ßÉ«ÓòºÍÅËÍ¨µÄÉ«²ÊÈÏÖ¤£¬É«²ÊÒ²»á¸ü·á¸»ºÍ×¼È·£¬¶øÇÒOLEDÃæ°å¶Ô±È¶ÈÒ²»á¸ü¸ß£¬¿ªÆôHDRºó£¬·åÖµÁÁ¶ÈÄÜµ½600ÄáÌØ£¬¿´ÊÓÆµ»òÕßÍæÓÎÏ·Ê±£¬°µ²¿ºÍÁÁ²¿µÄ»¹Ô¸üÎª³öÉ«¡£
Thinkbook 16+(¿áî£i5-12500H+RTX 2050+16GB+512GB)
Èç¹ûÈÕ³£³ýÁËÂë×Ö£¬±à¼¸öÎÄµµºÍ±í¸ñÍâ£¬»¹Òª¼ô¼ôÊÓÆµÉ¶µÄ£¬ÎÒ¾õµÃ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÏÂThinkbook 16+µÄ¶ÀÏÔ°æ±¾£¬6000+µÄ¼Û¸ñÒ²±È½ÏºÏËã¡£¿áî£i5-12500H´¦ÀíÆ÷£¬ÐÔÄÜÊÍ·ÅÄÜµ½55W£¬ÏÔ¿¨Õâ¿éÊÇRTX 2050£¬ËäÈ»ÊÇ2050£¬µ«Êµ¼ÊÉÏÓÃµÄÊÇRTX30ÏµÁÐµÄ¼Ü¹¹£¬ÐÔÄÜ²»ËãºÜÇ¿£¬µ«¶Ô±ÈºËÏÔºÍÄÇÐ©MXÈëÃÅ¶ÀÏÔÀ´Ëµ£¬ÄÇ¾Í²»ÔÚÒ»¸öË®Æ½ÏßÉÏÁË£¬²»ÊÇÄÇÖÖ·Ç³£¸ß¸ººÉµÄÊÓÆµäÖÈ¾ÍêÈ«OK£¬¶øÇÒÖ÷Á÷ÍøÓÎ¶¼ÊÇOKµÄ£¬Ïñ¡¶ÎÞÖ÷Ö®µØ3¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·ÕâÐ©3AÔÚ½ÏµÍ»ÖÊÏÂÒ²ÊÇ¿ÉÒÔÁ÷³©ÍæµÄ¡£ÁíÍâ£¬Ëü»¹ÊÇPCIe4.0µÄ¹ÌÌ¬ºÍLPDDR5µÄ¸ßËÙÄÚ´æ¡£
ÆäËüµÄÏñAÃæµÄ×²É«ÂùÓÐÌØµãµÄ£¬2.5K·Ö±æÂÊÆÁÄ»£¬»¹ÓÐ120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢100%sRGBÉ«ÓòÕûÌåËØÖÊ»¹²»´í£¬1.8kgµÄÖØÁ¿¶ÔÓÚÒ»Ì¨16Ó¢´çµÄ±¾À´Ëµ»¹ÊÇ¿ÉÒÔ½ÓÊÜµÄ¡£½Ó¿ÚÒ²ºÜÈ«£¬2¸öUSB 3.2 Gen1¡¢1¸öHDMI2.1¡¢RJ45Íø¿Ú¡¢3.5mm¶ú»ú¿×¡¢À×µç4¡¢SD¶Á¿¨Æ÷ÒÔ¼°Ò»¸öÒþ²ØÊ½µÄUSB 2.0£¬³äµç¿ÚÊÇ¸öÈ«¹¦ÄÜµÄU2B 3.2 Gen2£¬²»²åµçÔ´Ê±Ò²¿ÉÒÔÓÃ£¬Õâ½Ó¿Ú¾ø´ó¶àÊýÈË¶¼¹»ÓÃÁË¡£
ÁªÏëYoga Air13s 2022 Carbon(¿áî£i5-1240P+16GB+512GB)
ÆäÊµµÚÒ»¸ö¿´µ½Õâ¿î²úÆ·µÄÃû×ÖÊ±£¬ÎÒ±íÊ¾ÓÐµãÕð¾ª£¬·Â·ðÔÚÒ»¿î²úÆ·ÉÏ¿´µ½ÁËºÃ¼¸¸öÏµÁÐ£¬ÐèÒª´¥¿ØÆÁÄ»£¬²¢ÇÒÏ²»¶Çá±¡µÄ¿ÉÒÔ¿´ÏÂËü¡£Ëü²ÉÓÃÁËÌ¼ÏËÎ¬+ÂÁÃ¾ºÏ½ð»úÉí£¬ÖØÁ¿Ö»ÓÐ984g£¬¶ÔÓÚ¾³£³ö²îµÄÐ¡»ï°éÀ´ËµºÜÓÑºÃ£¬¶øÇÒÑÕÖµÒ²Í¦¸ßµÄ¡£ÆÁÄ»Õâ¿îÒ²ºÜºÃ2.5K PureSight³¬¸ÐÆÁ£¬¸ß·Ö±æÂÊÓÐ×Å¸üÏ¸ÄåµÄÏÔÊ¾Ð§¹û£¬100%sRGBÉ«Óò¹»ÓÃ£¬Æ½¾ù¡÷E<1µÄÉ«×¼£¬Ö§³Ö90Hz¸ßË¢(×ÔÊÊÓ¦¶¯Ì¬Ë¢ÐÂÂÊ)£¬ÕûÌåÆÁÄ»ËØÖÊÂù²»´íµÄ£¬¶øÇÒÖ§³ÖÊ®µã´¥¿Ø£¬½»»¥·½Ê½¸üÁé»îÐ©¡£
Ó²¼þÅäÖÃÕâ¿é£¬´îÔØÁË12´ú¿áî£i5-1240P´¦ÀíÆ÷£¬´îÅäLPDDR5ÄÚ´æºÍPCIe4.0¹ÌÌ¬£¬Ó¦¶ÔÈÕ³£µÄ°ì¹«ºÍ¼òµ¥µÄÍ¼Æ¬´¦ÀíÃ»É¶ÎÊÌâ£¬±Ï¾¹ÌåÐÍÔÚÕâÄØ£¬¿ÁÇóÌØ±ðÇ¿µÄÐÔÄÜÄÇ²»ÏÖÊµ¡£½Ó¿ÚÓÐÈ«¹¦ÄÜType-CºÍÀ×µç4£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ´ø¸öÐ¡µÄÀ©Õ¹Îë¡£
»ªÎªMateBook 16s(¿áî£i5-12500H+16GB+512GB)
Èç¹ûÄãÊÇ»ªÎªÊÖ»úÓÃ»§£¬ÄÇÎÒ½¨Òé¿ÉÒÔ¿´¿´Õâ¿îMateBook 16s£¬ÆÁÄ»¡¢ÐÔÄÜ¡¢±ãÐ¯ÐÔ¶¼²»´í£¬¶øÇÒ¿ÉÒÔºÍ»ªÎªÊÖ»ú½øÐÐ¶àÆÁÐÍ¬£¬6K+µÄ¼Û¸ñÒ²ÊÇÎïÓÐËùÖµ¡£ËÄÃæÕ±ß¿òÉè¼Æ´øÀ´ÁË90%µÄÆÁÕ¼±È£¬¿´×ÅÈ·ÊµÂùÊæ·þµÄ£¬¶ÀÌØµÄ3:2ÆÁÄ»±ÈÀý£¬×ÝÏòÄÚÈÝ»áÏÔÊ¾µÄ¶àÒ»Ð©£¬2.5K¸ß·Ö±æÂÊ¡¢100%sRGBÉ«Óò¡¢Æ½¾ù¡÷E<1µÄÉ«×¼£¬ÆÁÄ»ËØÖÊÒ²OK£¬Ö§³ÖÊ®µã´¥¿Ø£¬½»»¥Õâ¿é¸ü·á¸»Ò»Ð©£¬¶øÇÒÔÚ¶àÆÁÐÍ¬Ê±»áºÜÓÐÓÃ¡£17.9mmºñ¶È£¬ÖØÁ¿2kgÒÔÄÚ£¬×÷ÎªÒ»Ì¨¸ßÐÔÄÜ´ó³ß´ç±¾»¹ÊÇ¿ÉÒÔµÄ¡£
Ëü´îÔØµÄÊÇ12´ú¿áî£±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬ÎÒ¾õµÃ´ó¶àÊýÈË¿áî£i5-12500H+16GB LPDDR5ÄÚ´æ+512 PCIe SSD¾Í¹»ÓÃÁË£¬ÈÕ³£°ì¹«¡¢Æ½ÃæÉè¼Æ¶¼¿ÉÒÔÓ¦¸¶µÄ£¬µ±È»ÄãÓÐÐÔÄÜ²»×ãÖ¢µÄ»°£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÉÏ¿áî£i9¡£µ±È»»ªÎª±Ê¼Ç±¾µÄÖØµã»¹ÊÇºÍÆäËüÉè±¸µÄÁª¶¯£¬ÊµÏÖ¶àÆÁÐÍ¬£¬ÊÖ»úÐÍ¬¾Í¿ÉÒÔÔÚµçÄÔÉÏ²Ù×÷ÊÖ»ú£¬Æ½°åÐÍ¬¾Í¿ÉÒÔÈÃ°ÑÆ½°å×÷ÎªÒ»¿éÏÔÊ¾Æ÷£¬ÊµÏÖ·ÖÆÁ£¬»¹ÄÜºÍÏÔÊ¾Æ÷¡¢ÖÇ»ÛÆÁµÈÉè±¸ÐÍ¬¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬»ªÎªÊÖ»úºÍ±Ê¼Ç±¾Ö®¼ä»¹ÄÜ»¥Ïà´«ÊäÎÄ¼þ£¬ºÜ·½±ã¡£½Ó¿ÚÕâ¿é£¬1¸öUSB3.2 Gen1¡¢1¸öHDMI¡¢3.5mm¶ú»ú¿×£¬1¸öÀ×µç4£¬ÈÕ³£»ù±¾¹»ÓÃÁË¡£
Ð´ÔÚ×îºó
»¹ÊÇºÍ´ó¼ÒËµÒ»ÏÂ£¬ÎÞÂÛÊÇÂòÓÎÏ·±¾»¹ÊÇÇá±¡±¾£¬Ñ¡ÔñÊÊºÏ×Ô¼ºµÄ²ÅÊÇ×îÖØÒªµÄ£¬CPU¹ÌÈ»ÖØÒª£¬µ«»¹ÒªÒª½áºÏ×ÔÉíµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬¿¼ÂÇ±ãÐ¯ÐÔ¡¢ÆÁÄ»ËØÖÊ¡¢½Ó¿Ú¡¢Ðøº½¡¢Èí¼þ¹¦ÄÜµÈ¶à¸ö·½Ãæ£¬×ÛºÏµÄÈ¥½øÐÐÑ¡ÔñºÍ¹ºÂò£¬ÎÒÎª´ó¼ÒÍÆ¼öµÄ¼¸¿î±¾»ù±¾º¸ÇÁË´Ó3K-6K¶à¸ö¼ÛÎ»£¬²»Í¬¶¨Î»µÄ²úÆ·£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ½øÐÐ²Î¿¼¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á