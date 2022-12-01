RTX 4080价格暴跌24%，专业需求撑不起销量

【天极网笔记本频道】自从英伟达发布RTX 40系以后，有关该系列显卡的争议就没断过，究其原因还是RTX 4080离谱的定价让使得用户群体纷纷表示失望。如今RTX 4080在欧洲也迎来首次破发，价格暴跌24%，不少用户认为距离这款显卡回归正常价格不远了，起码已经开了个好头。

最近国外正在进行黑五大促，耕升的GeForce RTX 4080显卡已经首次低于建议零售价，原价1539欧元已降至1449欧元，这意味着该卡现在的售价低于德国RTX 4080建议零售价1469欧元。自从发售以来，这款显卡就一直处于降价的态势，外媒认为RTX 4080目前缺少竞争力，如果用户选择用高于1000欧元的价格购买一张显卡，那么大概率会选择RTX 4090而不是RTX 4080。

尤其是考虑到刚刚发售阶段，RTX 4080高达1913.4欧元的售价，短短十几天已经暴跌24%。如果要想知道为什么RTX 4080成为众矢之的，价格惨跌，那么就需要清楚英伟达为何会给出在外人看来如此离谱的定价。

早在年初，英伟达CEO黄仁勋就表示莫尔定律已死，消费者已经无法再用一半价格购买到相同性能的产品。随着芯片制程逐渐逼近硅基材料的物理极值，代工费与研发成本都随之水涨船高，这也是RTX 4080敢如此定价的原因之一。

但最重要的是，正如英伟达官方规划那样，这一代已经发布的两款RTX 40系显卡，相较RTX 30系而言，是并行产品，而非传统意义中用户认知的迭代产品。两者的差别就是RTX 40系不是为覆盖RTX 30系产品而生，主要是在RTX 30系定位之上的一次探索。

从另一个角度来看，RTX 40系面向专业用户，而RTX 30系定位游戏，两者有着严格的性能分级，同时侧重点不同。RTX 40系在发布会上着重宣传专业性能的提升，虽然在光追以及游戏性能上同样有提升，但这建立在硬件足够扎实的基础之上，所以对于RTX 40系而言，专业性能才是其优势。

RTX 40系说白了就是介于专业卡与游戏卡的产物，但更加偏向专业卡，就像当初的TITAN显卡一样，这并不妨碍玩家购买这样的顶级显卡用来娱乐。所以英伟达敢将RTX 4080定如此高的价格，也是出于这样的考虑。

但英伟达显然没有想到相比性能更加优秀的RTX 4090，RTX 4080的定位没有引起专业领域用户的青睐，前者已经超过13万的销量，后者仅有3万销量。除去发售时间的影响之外，消费者不认可的声音也导致这款显卡一路下跌。

近年来深度学习和AI领域的崛起使得英伟达认为这一市场有相当大的潜力，所以RTX 4080应运而生，相比RTX 4090不够强大，只有其73%的性能，同时也是其73%的售价。本以为成本上涨可以通过专业需求来抵消，但英伟达没想到这个步子还是迈大了扯到了蛋。

同样采用先进制程打造的AMD RX 7900 XTX不仅在基础性能上秒杀RTX 4080，而且售价仅为7999。但AMD不想涨价吗？并不是，AMD早就想涨价了，可是面对RTX 4080开启光追和DLSS 3.0后暴涨的性能，甚至RTX 3090 Ti都能凭借光追加DLSS 2.0打败AMD RX 7900 XTX，AMD又哪来的底气涨价呢？

而这样的情况同样发生在AMD的CPU上，今年刚刚发布的顶级CPU面对英特尔13代酷睿，被打的毫无还手之力，已经开启传统艺能降价促销。所以AMD不是不想涨价，实在是实力不允许啊。

英伟达护城河的光追技术，以及其他方面的技术优势使得英伟达有资本涨价，但RTX 4080上的定价却过于自信。定位尴尬加上英伟达显卡在用户心中极深的游戏属性，使得用户打从心底不认同RTX 4080的售价。但凡这款显卡改名叫AITX 4080，都不会迎来如此惨痛的暴跌。也就是说，RTX 4080降价的根本原因还是定位不清晰，使得用户难以分辨的同时，涨价幅度过高，没有给用户缓冲时间，并且专业需求似乎撑不起RTX 4080的销量，这部分用户更加追求极致性能的RTX 4090。