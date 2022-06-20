苹果公布双C口电源适配器工作细节：视设备自行调整

作者：夏初

【天极网笔记本频道】此前苹果在WWDC 2022上发布了带有双USB-C端口的新款35W电源适配器，目前消费者可以在苹果官网订购了。此次发布的适配器有标准尺寸和紧凑尺寸两个版本，在美国的售价均为59美元，官网国行售价人民币399元。

新款电源适配器不仅仅开放单品购买，搭载10核GPU+512GB以上存储空间的M2芯片MacBook Air的包装盒中也将包含紧凑型适配器。苹果表示，新款MacBook Air将于下个月上市。

苹果新发布的两款适配器插头都可以折叠，可用于同时为多个设备充电。苹果建议将适配器与新款MacBook Air一起使用，同时也能够为iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等设备进行充电。

日前苹果更新了新款35W双C口电源适配器的使用建议与工作说明，当用户为单个设备充电时，将设备连接到电源适配器上的任一USB-C端口即可。当用户需要为两台设备充电时，适配器的分配逻辑将与用户充电的设备有关。电源会根据它们的电源要求在它们之间自动分配。对于大多数设备，当用户有两台设备同时充电时，电源会平均分配。此外需要进行分组讨论：

・如果用户同时接入Mac笔记本电脑与iPhone或iPad连接，则每台设备可接收17.5W的功率;

・如果用户同时接入iPhone和iPad，则每台设备可接收17.5W的功率;

・如果用户同时接入Mac笔记本电脑或iPhone与Apple Watch或AirPods，Mac笔记本电脑、iPhone可接收27.5W的功率，而Apple Watch或AirPods可接收7.5W的功率。

苹果表示，如果任一设备需要更多电量，用户需要从电源适配器上拔下另一台设备及其充电线。

如果用户遇到设备无法充电、电量不足或充电缓慢的问题，苹果表示，用户可以尝试为单个设备充电，以确保设备可以从电源适配器获得最大电量。 如果用户只为单个设备充电，建议拔下所有未使用的充电线。不同充电线对充电效率也可能产生影响，苹果建议使用设备随附的那根。此外，由于新款适配器额定35W功率，苹果建议用户的设备不需要超过 35W 的功率。在使用适配器之前，用户最好确认设备是否支持USB PD协议。

双USB-C适配器的标准版本可在全球范围内使用，并采用可拆卸插头设计，可与国际插头头和延长线兼容。紧凑型仅在美国、加拿大、中国、日本、墨西哥和其他一些使用A型插头样式的国家/地区提供。新适配器将与下个月推出的新MacBook Air的更高配置一起发货。