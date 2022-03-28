新iPad Pro或今秋发布 搭载M2芯片支持MagSafe

作者：夏初

【天极网笔记本频道】3月28日消息，彭博社记者马克・古尔曼在通讯中表示，苹果计划在今年9月至11月之间的某个时间发布带有传说中M2芯片的iPad Pro。古尔曼预计苹果将为下一代iPad Pro带来重大更新，据称这款产品将新增对MagSafe无线充电的支持。

正如古尔曼所指出的，苹果上一次对iPad Pro进行重大更新是在2018年，当时苹果推出了具备平直边框、无边框显示屏和采用USB-C接口的iPad Pro;再早的iPad Pro 10.5则要追溯到大约一年半之前的2017年。按照这个发布节奏，苹果将有很大概率在今年秋天再次更新iPad Pro产品线，目前最新一代配备M1芯片的iPad Pro发布于2021年5月推出，时隔一年半，我们有望再次见到新款的iPad Pro。

在三月初的“高能传送”特别活动中苹果发布了最新的iPad Air产品，尽管此前有消息称iPad Pro也将在该场特别活动中发布，但事实证明并没有。去年，古尔曼就预测iPad Pro将配备无线充电功能和玻璃背板，目前外媒的一份报告也证实了这一说法。不过也有消息人士透露，苹果可能已经放弃了玻璃后盖设计，转而采用带有玻璃苹果logo的铝制后盖。

另一方面，M2芯片目前也没有太多信息泄露，苹果官方也从未证实这款芯片的存在。古尔曼认为苹果会为新款iPad Pro、新款13英寸MacBook Pro、Mac Mini和24英寸的iMac搭载M2芯片。

古尔曼在之前的一份报告中表示，苹果计划在2022年秋季推出“其历史上最疯狂的新硬件产品系列”，这也着实令人期待。结合iPhone 14系列的相关爆料，我们有理由相信2022年会是苹果的新品大年。