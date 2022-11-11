Surface Pro 9商用版评测：二合一天花板，混合办公好帮手

【天极网笔记本频道】使用Surface Pro 9商用版已经有半个月了，一句话概括就是：混合办公好帮手。

首先，便携，879g的重量相比上代更轻，手持、背包无负担，尤其是开会的时候，磁吸电源一拨拿起就走;其次，易用性，拥有触控、键盘、触控笔三种交互方式，日常办公、视频会议、内容创作都很方便，而且拥有“纯净版”Windows 11的Surface Pro 9商用版，系统真的很简洁，没有那些让人上头的预装软件;第三，不插电也有高性能，以及持久续航。

不仅是个人用户，企业客户选择Surface Pro 9商用版的原因也有很多――安全可靠性、易于管理部署、灵活覆盖多业务场景等等。

下面是本次评测的Surface Pro 9商用版规格，看过后我们就开始详细评测。

经典外观更时尚

Surface Pro 9商用版延续了家族经典设计，新增的宝石蓝配色，配合同样为蓝色的Alcantara键盘盖，更显时尚、靓丽。机身背部仍旧是阳极氧化铝，手感细腻，不易留下指纹汗渍。

熟悉的165度全阻尼支架，可以轻松选停在不同角度，满足不同场景下屏幕俯仰设定。

而且有一点设计真的很人性化――当你想要使用支架时，小角度开启时有一个从几乎没有阻尼到有阻尼的过渡区间，让开启支架更省力。随着角度的增大，阻尼也是变化的，超过90度后阻尼明显增加，一方面可以让你在更小范围内调整开合角度;另一方面，不断增加的阻尼也可以避免一次用力过猛而造成损坏。

对于喜欢将电脑放在双腿上使用的用户而言，如今的Surface Pro克服了二合一设备“头重脚轻”的痛点，在双腿、沙发等柔软不规则接触面也很稳定，不会倾倒、晃动。而且微软在支架底部增添了防滑条，在桌面上也会更稳定，手指点触、使用触控笔也不会让机身滑动。

除了支架，背部还有一枚支持1080p高清视频和4K视频的1000万像素自动对焦后置摄像头，日常使用时可以用相机快速记录信息。对于一些行业客户而言，配合软件通过这颗摄像头还能够完成现场记录、信息识别等操作。

简单介绍一下Alcantara键盘盖，手感是一个亮点。大尺寸的按键支持可调节背光，有明确的反馈，且跟手不容易误触。更长键程提升了录入体验，没有戳手的感觉。

另外，在二合一、笔记本产品中独树一帜的Alcantara也是Surface的专属名片，耐脏耐磨，手感细腻。

Surface Pro 9商用版支持Surface超薄触控笔2，在Surface Pro特制版专业键盘盖中集成了触控笔的存储和无线充电功能，日常收纳、使用都很方便，相比吸附在机身、侧面等设计，更不容易丢失，且不用担心关键时刻触控笔…没有电。(这里还有一个彩蛋，触控笔智能按键正面朝上，如果和单面涂了黄油的面包放到一起，会不会就是“永动机”？)

这里也有一个小细节，键盘盖收纳触控笔的部分可以进行折叠隐藏，同时也将键盘盖支起来，倾斜角度让录入更舒适。

至于这支触控笔，在日常办公中除了笔记、标注外，电子签也是很实用的功能，不仅是办公场景，在一些线下服务场合，用来让客户确认签字也是个不错的选择。

至于键盘盖上的触控板，手感可能就因人而异了。相比多数轻薄本，Surface键盘盖的触控板按需要更用力，反馈更强，段落感更明显。

13英寸高分辨率高刷屏

屏幕一直都是Surface系列的亮点，不仅是触控、高分辨率、高色域，还有3:2的屏幕比例，对于日常浏览网页、文档较多的商务人士而言，相比16:9的屏幕比例可以轻松多显示几行表格、信息，提升浏览效率。

Surface Pro 9商用版的13英寸PixelSense Flow显示屏，分辨率为2880 x 1920，刷新率最高120Hz且支持动态刷新率，日常使用中可以兼顾高刷和续航。屏幕由第5代康宁大猩猩玻璃面板保护。

在屏幕顶部还有Windows Hello面部识别摄像头、1080P全高清视频前置摄像头，搭配矩阵式远场双麦克风，提供更清晰、可靠的视频通话体验。

正面两侧有对称扬声器。

出色的屏幕素质可以在日常办公、创作时提供更可靠的显示效果。特别是在线下门店中在展示产品等场景下，高素质的屏幕能够给顾客提供更准确的显示效果，保证将产品的亮点展现出来，并通过数字化智能方案创新业务模式，让购物流程的前期选购、付款结账乃至售后服务都更为高效顺畅。

例如，微软与周大福合作便将Surface作为珠宝零售店的“智能奉客盘Smart Tray”，配备RFID辅助，让店内导购可以更快的向顾客介绍产品信息，及时寻找款型、尺寸。也可以借助Surface实时同步黄金等品类价格，快速确定商品价格，并减少扫码、输入信息等环节，付款交易效率提升可达70%，优化顾客的购物体验，增加成交机会。

接口：重新审视Surface Connect

作为一款二合一，Surface Pro 9商用版的接口配置只能说中规中矩，提供了2 个 USB-C(支持 USB 4.0/雷电4)、1个 Surface Connect、底部为Surface 键盘盖接口。日常使用一个扩展坞可以说必不可少了，除非你也采用了无线键鼠、耳机套装。

这一次让我改观最多的其实是Surface Connect接口。两年前，混合办公并没有成为常态时，磁吸接口给人的感觉是：占空间，但也没什么优势。但现在居家、差旅外出时，磁吸的优势就被放大了。

在家中，使用Surface的场景并不局限于书桌、办公桌，沙发、床上、椅子等等都能成为办公区，这时候充电线就属于“任性走线”了，稍不留神就可能在走路时踢到，如果有小孩儿、宠物的话还容易被拉扯，总之掉落地面的风险大大提升。对于磁吸接口而言，这些都不是问题。在经历过几次踢掉线缆没有把屏幕摔在地上后，给Surface Connect点赞，尽管它仍旧占据了边框很大位置。

这里也顺便提一下，Surface Pro 9商用版提供了65W电源，其中5W分给了适配器上的USB A端口，可以为手机等设备充电。至于机身，已经薄至9mm了，就不要想USB A了，踏踏实实买个扩展坞也挺好。

高效生产力

Surface Pro 9系列提供了多种处理器、最高32GB LPDDR5内存及1TB SSD存储可选，能够满足不同场景及用户需求。这里也给大家一些建议，如果你只是轻度办公，以文档、网页、视频会议为主，那么8GB内存+256GB内存作为起步版也不错，但并不建议选择128GB，毕竟如今无论是存储的照片、视频，还是混合办公模式下更多的数据量，对于存储也都提出了更高要求，还是建议选择较大存储版本。若你是重度办公用户，还涉及一些内容创作场景，那么别犹豫内存最好16GB起步，存储则不建议少于512GB。

本次评测的Surface Pro 9商用版搭载了12代酷睿i7-1265U，作为12代酷睿U系列的“顶配”版，拥有2个性能核+8个能效核，共12线程，三级缓存12MB，最高睿频频率可达4.8GHz。

进行CPU理论性能测试结果如下。

在高性能混合架构的带动下，酷睿i7-1265U的单核性能甚至可以追赶上12代酷睿i5标压处理器，而且10个核心也让多核性能较上代大幅提升，配合读写性能都超过了60000MB/s的LPDDR5内存，可以带来更快的系统响应速度，如复杂表格、PPT、PSD的启动、加载及保存都更加顺畅，减少卡顿。

存储方面，本次评测的Surface Pro 9商用版配备了256GB SSD，顺序读取速度达到了3500MB/s，写入速度接近2500MB/s，对比上代分别提升超过了40%、50%，同样可以加速拷贝、传输速度，以及系统唤醒启动速度。

Surface Pro 9商用版的SSD为可拆卸设计，且支架下方的硬盘保护壳只需要按压一侧就会自动弹出。

通过CrossMark进行综合性能测试，结果如下。

与上代对比，Surface Pro 9商用版的综合成绩提升了7%，反应能力提升达到了16%。

在PCMark 10测试中，Surface Pro 9商用版相比上代成绩平均提升了10%左右，轻松带来办公效率提升。如果是对比很多用户还在使用的两三年前的二合一、轻薄本，那么更换Surface Pro 9商用版后，性能提升将更加明显。

通过WebXPRT 4、PCMark 10应用程序、UL Procyon进行网页、Office、Adobe等常用软件进行生产力测试，结果如下。

在网页性能，Office的Word、Excel、PPT，Adobe PS、Lightroom等软件测试中，Surface Pro 9商用版都有不错的表现，即使面对较高负载也有稳定的性能释放。但如果是PR进行复杂、高分辨率视频剪辑，对于这款二合一则有些压力，风扇也有有些噪音，如果是日常轻度vlog剪辑，则可以在“安静”工作状态下满足。

通过测试可以看出，Surface Pro 9商用版的性能表现还是很亮眼的，可以满足高效办公需求。还有两点值得关注，首先，Surface与Windows 11的结合可以让你看到最纯净的Windows系统，结合Win11新功能，优化日常使用、办公体验。其次，除了重度视频剪辑，Surface Pro 9商用版的温度、风扇噪音都不会成为困扰用户的难题。通过烤机测试，CPU满载功耗可以稳定在25W左右，温度约74℃。

Evo认证，混合办公好帮手

如今大家对于Evo认证已经不再陌生。对于PC而言获得Evo认证远比“过五关斩六将”困难得多，覆盖显示、性能、链接、续航、交互等各方面的百余项严苛测试以及超高的淘汰率，让每一款通过Evo认证的PC都有更高的含金量，对于不了解硬件规格的用户，在预算范围内选择Evo认证机型，就对了。

Surface Pro 9商用版通过了Evo认证，所以在响应、连接、续航、AI特性等方面都符合Evo目标规范，简言之就是能够提供更出色的办公体验。这一点通过上面介绍的外观、性能、交互等方面就可以看出。

不过在混合办公场景下还有一点至关重要，那就是告别电源后设备的性能释放。差旅外出、报告开会，在越来越多的场景下我们的笔记本都没有连接电源，可能是为了方便，但更多场景下是没有电源可用。但毋庸置疑，当你在没有连接电源也需要拿出笔记本工作时，面对的需求都是自带“加急”属性。这时候，就更考验性能了，如果打开一个PPT都要等上很久，甚至崩溃，那么电脑显示“未响应”时，也会一片空白。

对于通过Evo认证的Surface Pro 9商用版而言，表现让人安心，接下来就来看一看不插电时设备的性能释放。

CPU理论性能测试结果如下，在不插电情况下，Surface Pro 9商用版的性能下滑仅4%，最多也没有超过10%。

再来看CrossMark综合性能测试，性能下滑约为3%。PCMark 10测试中性能下滑也都在5%以内。

网页性能测试方面，Surface Pro 9商用版综合成绩下滑仅为2%，最多为照片增强，达到了11%。

Office、Adobe等生产力方面，总体来看性能下滑并不显著，在办公、创作场景下不会因为告别电源而降低效率。

对于有较多移动办公需求的用户而言，Surface Pro 9商用版不插电场景下稳定的性能释放更加可靠，即使有紧急需求也能够快速响应，从容应对。

持久续航，一代更比一代强

混合办公不仅考验着Surface Pro 9商用版不插电场景下性能释放，续航也同样重要。毕竟，无论是作为生产力工具，还是线下门店的展示终端，没有持久续航就很没有安全感。

通过PCMark 10现代办公在连接Wi-Fi，屏幕亮度30%、系统为的设定下进行测试，结果如下。Surface Pro 9商用版的续航时间达到了10小时39分钟，性能分达到了7922。作为便携二合一设备，这个续航成绩已经超过部分轻薄笔记本。

与上代对比，Surface Pro 9商用版在电池容量有所减少的情况下，续航时间增加了11%，性能提升超过了40%。

针对一些混合办公常见场景，进行续航测试(连接Wi-Fi，屏幕亮度30%，除待机外每项测试均持续1小时)，结果如下。

其中耗电量比较高的是综合办公(Office、图像处理、视频会议)达到了15%，也就是说即使在偏重度办公场景下，Surface Pro 9商用版连续使用6-7小时问题不大，在包括休息、闲置等场景的现代办公环境下，可以一定程度上告别。

灵活部署探索更多业务模式

以上很多内容都是基于个人使用体验，对于企业客户而言，采购商用终端则还需要考虑到设备的部署、运维、安全、管理，甚至成本等多个方面。而在商用领域深耕多年的Surface家族，不仅能够将刚刚提到的性能、高品质赋能商业场景，同时结合Windows专业系统、针对部署管理的服务以及深入底层的安全防护，让企业客户更安心。

例如，安全性方面，Secured-core PCs 提升了 Windows 11 专业版安全功能的保护力，带来了更强大的硬件和软件保护能力。零接触部署、现代设备管理以及Microsoft 365等可以实现员工远程开机即用，轻松应对当下复杂的分布式IT设备管理、运维难题。

天花板级别的二合一

Surface Pro 9新增的配色、阳极氧化铝机身以及独特的Alcantara材质，兼顾观感、质感与手感，不仅可以打动商务精英、白领达人，对于很多年轻用户而言随身携带时也可以与穿搭相得益彰，更显个性时尚。

内在方面，升级12代酷睿并通过Evo认证，让Surface Pro 9商用版具备了更强劲性能和更持久续航，在混合办公场景下能够给用户可靠的支持，避免性能卡顿、续航不足带来的焦虑感。而且，触控、键盘、触控笔三种交互方式，能够满足不同用户的需求，创作、笔记标注、电子签都更加高效。

另外，Surface Pro 9商用版出色的可靠性、安全性，加上灵活部署、现代化管理等特性，对于企业客户而言，进行数字化升级、业务模式创新也十分适用。

总而言之，作为二合一的代表之作，Surface迭代至今无论是产品形态还是体验都堪称该类产品的“天花板”，而且每一代对细节的考究都让产品体验更进一步。在Surface Pro 9中，通过对细节的微调并配合5G版本，可以更灵活高效应对混合办公、数字化探索的新需求，在提升移动办公等核心体验的同时，拓展了二合一产品的使用场景。

如果你是移动办公重度用户，或者想要选购高品质的二合一PC，那么Surface Pro 9系列值得考虑。如果你是一名学生、职场新人，预算有限但种草Surface的设计、便携和体验，那么可以期待一下新款Surface Go系列。