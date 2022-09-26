聚焦中小企业办公采购新需求 京东以智慧采购助企业降本增效

作者：景博健

【天极网笔记本频道】随着大数据、物联网、AI、云计算等数字化技术的迅速崛起，传统办公模式向数字化、协同化的智慧办公模式跃迁已成为了一种新的趋势，尤其是在疫情的不确定性影响下，企业加速对智慧办公模式的布局进度，对智能办公设备的数字化采购需求也不断提升。

在全行业都大步迈入全数字化发展的大背景下，中小企业数字化转型已经势在必行。作为国民经济和社会发展的生力军，中小企业是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量。在去年工信部等十九部门发布的《“十四五”促进中小企业发展规划》中更是提到，将全面落实“中小企业数字化促进工程”，推动中小企业数字化转型、数字产业化发展，夯实中小企业数字化服务基础。但对于中小企业来说数字化转型并没有统一答案，尤其是在企业预算有限的情况下，如何能够提高效率、节约成本，实现更具可持续性的基础设施建设，是每个中小企业管理者必须要面对的难题。

为了助力中小企业实现降本增效，9月26日下午，京东举行了中小企业办公采购趋势大会，聚焦中小企业办公采购新需求。在本次大会上，到场嘉宾一致认为，智慧办公是支撑中小企业数字化转型的重要环节，一站式、全流程的智慧采购成为中小企业办公采购的新趋势，低碳节能、服务集成已成为企业采购重要考虑因素。京东正在通过打造智慧供应链、持续提升数字化办公场景服务能力，来匹配中小企业3C家电采购趋势的变化，助企业实现降本增效。

立足企业智慧办公新趋势 数字化移动办公方案解决企业采购需求

目前，办公采购呈现着职场年轻化、办公移动化、环境智能化和服务集成化四大新趋势，使得企业采购需求也发生了相应的变化。

从职场办公设备用户的角度来看，Z世代已成为职场的生力军，他们拥有独立的办公理念和想法，向往灵活的办公空间和舒适的职场环境，追求潮流智能和颜值担当的办公产品、良好的使用体验，更是对轻松便携、随时随地可以办公的移动终端设备情有独钟。

京东3C家电企业及商采业务总经理郭晓博

支持全时段、全地域的智能移动办公成为提升办公效率的重要手段，设备、连接、身份、应用、安全、体验六大要素组成了高效的数字化移动办公，便携的移动设备配合数字化办公软件，将成为未来智慧办公的新趋势。因此，京东原有优秀的移动设备供应链的基础上，积极与厂商展开合作，打造服务于中小企业客户数字办公、移动办公、协同办公场景下的全新供应链能力，以及终端硬件设备采购+软件服务的集成化解决方案，满足中小企业多元化场景下的办公需求，助企业客户实现高效有序的数字化移动办公。据了解，京东还将持续推出“端、云、应、服”的新时代数字化移动办公解决方案，让企业采购实现消费级的便捷采购体验和专业级的产品使用体验。

京东通讯事业部全渠道业务总经理谯阳川

精细化产品匹配企业采购需求 升级企业办公采购新体验

随着智慧办公模式的兴起，企业往往会针对办公环境中休闲室、办公室、会议室、茶歇间等场景的实际采购需求进行采购，以精准满足企业员工的使用需求。因此，匹配员工岗位职责，结合企业实际采购场景的场景化采购则成为了企业办公采购的新趋势。

以办公电脑为例，作为企业员工必不可少的生产力工具，企业采购中往往3成的预算会用于采购电脑。根据京东数据，超6成企业单次采购电脑种类超过两种，中小微企业平均采购台数超6台，平均一年采购3次，而在部分快速发展的行业中，两次采购间隔仅为30天。

京东电脑数码事业部整机与教育硬件业务总经理杜枫

值得注意的是，轻薄型、触控屏、使用场景细化成为企业办公设备采购的新趋势，企业对办公电脑的需求向智能化、便携化、专业化、商务化方向转型，高质价比、高性能化成为越来越多客户考虑的第一要素。基于此，京东凭借着数智化供应链能力，将市场端、品牌生产端、用户消费端连接起来，依托C2M反向定制能力，反向推动了轻薄本、设计师电脑、静音鼠标等一系列以客户需求为导向的办公设备新品、新品类诞生，精准满足企业用户对多办公场景、多功能商品的使用需求，也帮助企业实现精细化运营，提高生产效率。

集成服务成企业采购新趋势 助企业采购高效便捷

围绕家电品类在职场办公环境领域，京东也在不断为企业客户提供专业化的场景解决方案，主要集中在办公刚需类家电、品质提升类家电和卫生防疫类家电三大场景。根据京东数据，企业采购办公环境的前五名电器品类是依次是平板电视、空调、冰箱、空气净化器、电水壶。智能化、节能化、服务化成为企业采购时重要关注点，通过新兴潮流电器实现物联网智能办公成为新的采购趋势。

京东3C家电企业及商采业务部家电商采负责人宋春明

值得一提的是，除产品本身因素外，安装、维修相关的售后服务体验也成为企业办公采购关注的重要环节。为顺应企业智慧办公新趋势，满足企业多元化、个性化的采购需求，京东为企业级客户打造了“一价无忧”商品+服务全场景解决方案，让企业客户无需二次申请采购费用，即可享受包勘测、包设计、包安装、包辅材的采购权益，以集成化服务为企业提供更加完善、专业、智能一体化工程采购体验，让企业采购更加高效便捷。

智慧办公模式的兴起促使企业采购需求发生了变化，京东将持续联合生态合作伙伴，加大数字化办公场景服务能力的建设，以智慧供应链以及智慧办公解决方案匹配数字采购趋势，为中小企业打造智能化、数字化、环境升级绿色低碳化的全新采购体验,满足广大中小企业多元化、全方位的采购需求，使办公更加高效、低耗和便捷，助力企业降本增效,提升企业整体竞争力，实现“向上”突破成长。