华硕发布折叠屏笔记本，售价2W5起，京东方独供屏幕！

作者：骷

【天极网笔记本频道】近日，华硕在IFA 2022上正式推出了Zenbook 17 Fold OLED 折叠屏笔记本，带来了一款17.3英寸的超大折叠触摸屏，同时突破了折叠显示边界，也是目前全球范围内可量产的最大尺寸柔性OLED折叠屏设备。这款设备售价为3699欧元，约合人民币25597.08 元，将于第四季度正式上市。

这款机型曾在CES 2022上初次亮相，屏幕的供应商为京东方。这块折叠屏的弯折半径低至5mm，保证屏幕轻薄的同时，使得屏幕在展开状态下平整如镜。同时，屏占比高达95.87%，支持触控模式，兼容主动笔功能，满足更多场景的使用需求，为用户带来极致的屏幕交互体验。

此外，这块屏幕还通过了TüV 莱茵护眼认证，支持 100% DCI-P3 色域和杜比视界 HDR 认证。做到了在拥有超大折叠显示的同时，也兼顾超高画面显示效果。京东方新一代的复合盖板解决方案不仅改善了屏幕的机械新能，还大幅提升了屏幕的抗冲击力，可完成动态弯折10万次测试，使折叠笔记本屏幕耐用性获得突破升级。

其实市场对于折叠屏笔记本是否是伪需求的争议由来已久，有用户认为笔记本就是承担轻办公的工具，折叠从办公角度来看并不能提升办公效率所以这部分人认为折叠屏笔记本确实是一个伪需求。但对另一部分人来说，折叠屏所带来的个性化，猎奇感却恰好满足了这部分人对科技的幻想。

而且对于不少用户来说，这个价格购买一台折叠屏笔记本确实在预算上会比较吃紧，而且目标用户往往都是对科技有所向往的潮流人士或是评测博主，对于普通来说基本上不会有太大的实用性。

这主要是因为笔记本往往承担着工作以及娱乐两种场景，游戏玩家不会用折叠屏去打游戏，毕竟主打轻薄的折叠屏，在散热以及性能上会有所欠缺。而办公码字如果用折叠屏里的虚拟键盘，那么工作效率就会大大降低，拆开的话还不如直接用平板电脑，可能整体价格还会更低一些。

从根本上来看，折叠屏笔记本更像是平板的变体产品，其凭借轻薄的特点或许能够打动部分特定用户，但是想要完全普及开来就会有点应用场景重叠了。前有生产力笔记本，后有生产力平板，那么折叠屏笔记本还能主打生产力吗？

所以折叠屏笔记本更像是厂商目前的一种探索方式，未来笔记本的形态谁都说不好，但折叠屏笔记本必然不会是最终形态。不过对于喜欢尝鲜的用户来说，折叠屏笔记本确实是一款值得入手的科技产品。