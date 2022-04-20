六大商用新品齐发，华为终端业务正式进军商用行业，引领并革新数字化体验！

作者：知寒

【天极网笔记本频道】2022年4月20日，在刚刚举办的华为终端商用办公新品发布会上，华为正式宣告将消费者业务改名为终端业务，全面整合七大类商用产品矩阵，重点发力政府和教育、制造、交通、金融、医疗、能源等商用领域，以华为商用科技赋能行业发展，为企业和用户提供定制化、场景化解决方案，进而实现无以伦比的创新全场景智慧体验。

六大商用新品齐发，集高端设计、专业性能、智慧体验于一体

此次大会上，华为一口气发布了众多商用新产品，分别包括轻薄商务旗舰笔记本华为 MateBook B系列、华为智慧屏B3系列、支持企业定制版的智能手表、华为商用台式机 MateStation B系列、华为显示器23.8”、以及预装HarmonyOS 2系统的华为平板C系列。

这些新品充分继承了此前华为消费级终端产品的精湛品质设计理念，例如华为 MateBook B系列采用铝合金一体化金属机身，是商务用户便携办公首选;华为智慧屏和显示器均拥有业界顶级极窄全面屏工艺，后者通过德国莱茵 TÜV 国际认证，兼顾强大护眼特性;华为智能手表则采用高级坚固不锈钢材质、以及华为平板 C系列硬件堆料全面均衡等等。

同时，它们还共同具备针对商用领域的专业性能。考虑到企业强烈的安全定制化需求、针对不同终端设备可以实现诸如开机LOGO、开机动画、系统版本选择、软件管理、壁纸、表盘表带等不同定制方案;在保障数据安全方面，HarmonyOS系统支持文件过滤和分享限制，取消了大量敏感应用权限，同时包括像读取照片等过度权限也进行了更精细化授权，最后还能利用强大的华为云功能完成实时保存和备份，方便用户多设备随时随地查看。

另外，凭借华为革命性的分布式技术，HUAWEI Share可以打通Windows笔记本与移动端设备之间的应用生态隔阂，轻松实现多屏协同，用户无缝交互;在鸿蒙系统的加持下，华为智能手表也能够和其他鸿蒙生态设备实现互联互通，让用户真正感受到跨设备无感连接、信息无缝流转的万物互联智慧体验。

数字化办公大势所趋，华为全面赋能革新行业体验

华为精准洞察到当下商用领域的数字化迫切需求，将把以往成熟精品的消费级体验带给商用客户，并通过华为智慧办公场景全面赋能商用行业，为政府、教育、制造、交通、金融、医疗、能源提供了集高端商务设计、专业性能、以及可靠智慧体验于一身的商用产品解决方案。

例如，在政府和企业间的日常办公中，华为致力于将台式机机身变得更小巧紧凑，搭配超窄边框护眼显示器，让整个办公空间简洁有序，工作氛围高效生动。面对频繁传输大量文件数据和会议无线投屏的刚性需求，华为笔记本和智慧屏之间可以轻松实现高速稳定的跨设备文件传输和投屏功能;

在金融和医疗等行业中，保险公司和医院可以利用华为平板 C5进行产品项目介绍、远程开单、以及通过让投保人或者病人佩戴华为 WATCH B5智能手表，一方面让他们实时了解到自身健康状况，另一方面也能更方便地获取客户健康数据，不断完善和优化产品数据模型，还有连接华为平板 C5进行客户健康数据可视化管理等;

而在教育行业中，凭借华为平板 C5的多窗口任务处理、无线投屏、以及手写笔支持等特性，它不仅是学生们的上网课学习神器，也能成为老师们的得力助手。

新时代下，数字化办公已成为绝大多数用户和企业的必修课。在华为终端产品的全力加持下，大家不仅能够跨越时间和空间的物理限制，实现远程办公、在线办公、随时随地响应工作需求，并且可以利用不同终端设备和屏幕协同共享，大幅提升工作效率，同时还有助于公司自身精简办公流程，从而提升人员沟通能力，降低企业运作成本。这些都有助于他们实现数字化转型，最终推动社会数字化改造，提高整体社会生产力。

未来，随着华为智慧终端在商用领域的精品打造和全面布局，在全球企业集体迈向“智能化”和“数字化”的转型过程中，毋庸置疑华为全场景智慧体验有望在各行各业全面迎来开花结果，并成为持续引领企业发展和行业变革中不容忽视的一大助力。