年度游戏将至，华硕天选3锐龙版搭载RTX 3060力战《艾尔登法环》仅需7799

【天极网笔记本频道】随着TGA公布今年各大奖项的游戏入选名单，不少用户已经开始摩拳擦掌想要感受一下品质优秀的年度大作。由《冰与火之歌》作者乔治・马丁操刀剧本，魂类游戏开山鼻祖宫崎英高亲自制作的魂系3A大作，《艾尔登之环》发售后吸引无数玩家前去探索，极有可能成为今年TGA年度游戏。但想要完整体验乔治・马丁笔下那个破败不堪的艾尔登世界，化身「褪色者」去挑战半神成为最后的艾尔登之王，那么必然少不了一台综合素质优秀的游戏本，而搭载RTX 3060的华硕天选3锐龙版，就是「褪色者」手中不可或缺的一柄利刃。

华硕天选3 锐龙版：颜值与实力并存

到手价：7799元

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华硕天选3锐龙版自上市以来就受到不少玩家青睐，作为一款数码产品，天然对年轻用户有着强吸引力，而二次元的外观则是拉近了彼此的距离，极高的颜值往往能够在一瞬间就抓住用户眼球。

颜值之外，华硕天选3锐龙版同样实力不俗。华硕天选3锐龙版搭载AMD锐龙7 6800H的标压处理器，8核16线程最高加速频率可达4.7GHz，即使是面对一些高CPU负载的游戏，也能轻松应对。

华硕天选3锐龙版搭载140W满血版RTX 3060显卡，拒绝阉割性能。在光线追踪技术和DLSS 2.0技术加持下，华硕天选3锐龙版能够渲染出极尽真实游戏画面的同时，可以保障游戏帧率，即使面对极高负载游戏，同样可以做到兼顾画面与性能。而TX Boos自动超频技术则让华硕天选3锐龙版拥有越阶打怪的可能性，就算是年度游戏提名的《艾尔登法环》，对于华硕天选3锐龙版而言也不话下。

想要获得足够沉浸的游戏体验，除了可以流畅运行并且渲染极致的游戏画面之外，还需要震撼的视听效果。华硕天选3锐龙版搭载一块FHD的144Hz刷新率屏幕，拥有100%sRGB高色域和DC调光，长时间游戏可以缓解玩家眼部疲劳。同时Adaptive Sync防撕裂技术的加入能够有效避免游戏画面撕裂问题。

华硕天选3锐龙版配备杜比全景声双扬声器，经过Hi-Res认证，支持双向AI智能降噪，可以完美呈现《艾尔登法环》中的史诗音效，也能提供优秀的开黑语音体验。PCIe 4.0的固态硬盘加上4800MHz的DDR5的组合，让华硕天选3锐龙版比别人更快一步加载游戏，更加无感地切换场景，给玩家带去无缝沉浸的体验。

高性能游戏本一直是市场的宠儿，但长期受到自身厚重体积和颜值不足的影响，让不少玩家望而却步。华硕天选3锐龙版开创性的二次元外观，让这款机型颜值性能兼备，用来体验今年的TGA年度游戏再合适不过，尤其现在华硕天选3锐龙版仅需7799元，还不赶紧冲!

ROG魔霸新锐 2022：满血性能，极限释放

到手价：8999元

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ROG魔霸新锐2022一直受到玩家的关注，最主要的原因是其搭载了AMD锐龙9 6900HX超频版旗舰处理器，拥有8核16线程，最高频率可达4.9GHz，在暴力熊液金导热的加持下，鏖战3A巨作完全不在话下。

同时RTX 3060的加入使得ROG魔霸新锐2022在面对超高负载的3A大作时也能完美抗住压力，140W的满血性能配合实时硬件级光追、DLSS 2.0以及Dynamic Boost，可以让玩家感受更高画质的同时带来更加稳定的帧率和画面，完全感觉不到卡顿。

尤其是在开启ROG Boost超频引擎后，ROG魔霸新锐2022能够获得性能越级提升，最强游戏只管来战!双显三模切换技术让玩家在面对低负载任务时，可以兼具功耗与性能，身处在外也无需担心续航问题。

ROG魔霸新锐2022配备一块15.6英寸2.5K分辨率的电竞屏，最低3ms的极速响应时间加上Dolby Vision、100%DCI-P3专业广色域、DC调光、IPS屏幕以及Adaptive Sync等特性，可以为玩家呈现震撼的画面效果，并且细腻的色彩即使面对专业领域也能立刻化身工作利器。

最重要的是，ROG魔霸新锐2022还使用Smart Amp双扬声器，配合杜比全景声5.1.2声道，可以提供四面八方而来极具临场感的声音效果，让玩家犹如身临其境，感受游戏令人惊叹的视听效果。WiFi6E加2.5Gbps电竞端口的组合，可以最大程度降低网络延迟，即使身处战场，也要快人一步!

ROG魔霸新锐2022的整体外观十分硬朗，配合底部U型底盘灯以及正面发光Logo，散发出浓厚的电竞气息，让玩家一眼就能看出其电竞的定位。ROG魔霸新锐2022在机甲风格之下有着与之匹配的满血性能，无惧任何游戏大作，极限性能释放为玩家带来无与伦比的游戏体验，现在京东只要8999，带上它去战斗吧!

联想拯救者R9000P：电竞，它是专业的

到手价：8899元

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联想拯救者系列一直以来都被玩家奉为游戏本中的经典，这次联想拯救者R9000P同样有着足够强劲的实力。联想拯救者R9000P搭载AMD锐龙7 6800H标压处理器，开启野兽模式后能够达到85W的性能释放，拯救玩家游戏体验。

联想拯救者R9000P搭载满血版的RTX 3060，6GB的显存加上DLSS 2.0技术，可以呈现美轮美奂的画面效果，同时提升游戏画面质量。最重要的是，联想拯救者R9000P采用一块16英寸2.5K的16:10全面屏，不仅有着92.3%的超高屏占比，还支持165Hz刷新率，100%sRGB色域加上3ms的高速响应时间，带来流畅顺滑的高帧率画面。

在电池方面，联想拯救者R9000P采用一块80Wh的大电池，支持最高135W便捷快充和100W PD充电，让玩家从此告别电量焦虑。联想拯救者R9000P有着极具辨识度的外观设计，全金属的材质使得整机质感十足，如今更是只要8899元，投身电竞，只差一步。

今年结尾将至，作为游戏界的盛会，一年一度的TGA即将到来，3A大作不断涌现，而《艾尔登法环》凭借其独特的魅力，极有可能登上游戏界的最高殿堂，向全世界展示宫崎英高眼中别样的第九艺术。

游戏本市场同样硝烟四起，优秀机型层出不穷，就像《艾尔登法环》中极为丰富的武器系统，但真要选择其中两款作为玩家的双持武器战至最后，那么华硕天选3锐龙版和ROG魔霸新锐2022无疑是最好的选择，尤其是现在仅需7799元和8999元。