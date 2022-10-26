华硕无畏Pro15 2022评测：不负好屏之名，RTX 3060助力高效创作

【天极网笔记本频道】前段时间，华硕在秋季新品发布会上带来了全新的无畏Pro15 2022锐龙版，作为“华硕好屏”的全新成员，它拥有着非常出色的屏幕素质，三星E4 OLED、2.8K高分辨率、120Hz高刷、100%P3广色域、10bit色深...不负好屏之名，同时它还配备了锐龙7 6800H标压处理器以及NVIDIA GeForce RTX™3060笔记本电脑GPU的超强硬件组合，不仅可以应对日常的办公，高负载的图片处理、视频剪辑同样不在话下，高效进行创作， 通过为创作者而打造的NVIDIA Studio平台认证，加速创意，无需等待。再加上相对轻薄的设计，堪称是一款全能轻薄本，成为更多消费者的生产力工具。那么这款产品究竟有多强呢？今天就带大家来一起看一看。

简约设计 标志铭牌

无畏Pro15 2022锐龙版在整体设计上传承着无畏系列简约的风格，同时也加入了一些非常独特的细节让产品具有更高的辨识度。我们拿到的这台为星辰银配色，A/C/D面均为银色，看起来非常舒服。

机身的A面为金属材质，触感非常柔和细腻，右侧浮雕+CNC工艺的铭牌则很好地对这面进行点缀，增添了不少设计感，也成为了这款产品的一个标志。

C面的触感同样非常舒服，而且细节满满。其键盘部分使用了浅灰色、深灰色以及橘色三种不同颜色的键帽进行搭配，这在笔记本产品中是蛮少见的，为C面增添了不少的色彩，看起来不那么的单调，并且配备了小键盘，输入数字时更加方便一些。

右上方的电源键还集成了指纹识别，可以一键完成开机和解锁，更加方便。

整体键位间距控制的蛮好的，没有非常拥挤的感觉，基本不会出现误触的问题。而且按键采用了微弧面的设计，更加符合人体工学，加上1.4mm的长键程以及不错的回弹力度，打字还是蛮舒服的。

键盘还支持3档背光调节，方便用户在光线较差的环境下进行输入。

触控板的面积也是蛮大的，手感还算不错，没有鼠标的情况下可以很好地操作电脑。

而作为一款全能轻薄本，无畏Pro15 2022锐龙版也很好地控制了其“体型”，在拥有如此高配置的情况下，其机身薄至19.9mm，和一枚一元硬币差不多，而重量只有约2.09kg，日常携带的负担并不算大。

它还配置了非常丰富的接口，包括1个USB4.0、1个全功能USB-C 3.2 Gen2、1个USB-A 3.2 Gen2、1个USB-A 3.2 Gen1、1个HDMI 2.1、1个2.5G RJ45有线网口以及3.5mm音频孔和MicroSD Express 7.1(985MB/s)读卡器，足以满足绝大数用户平时外接键鼠、显示器以及连接硬盘等需求。

华硕好屏 值得好评

这两年，华硕在不断深化其“华硕好屏”的战略，这款无畏Pro15 2022锐龙版作为“华硕好屏”中的一员将屏幕素质拉的很满。它配备了一块三星E4材质的OLED屏幕，在色彩、响应时间、对比度等方面都有着更大的优势，屏幕素质上明显领先于同档位的竞争对手。

首先，其屏幕分辨率高达2.8K，相较于1080P屏幕，看起来更加的细腻和清晰，即便贴非常近去看，依然没有那种颗粒感。

这块屏幕拥有着目前在很多旗舰手机上出现的120Hz高刷新率，而且响应时间只有0.2ms，相较于传统的60Hz屏幕要显示效果要更加流畅，日常开启程序时能明显感受到那种丝滑感，而且不会有拖影的问题出现。还有就是在玩一些像《守望先锋》、《CS:GO》等FPS类游戏时，高刷新率也会大幅提升用户的游戏体验。

无畏Pro15 2022锐龙版在屏幕色彩这块同样有着非常出色的表现，在内置的华硕管家中为用户准备了四种色域模式来应用不同的使用场景和需求。

我使用Spider Elite X在原生色域模式下进行了测试，实测这块屏幕覆盖了100%sRGB色域、95%的AdobeRGB色域以及99%DCI-P3色域，色域覆盖范围非常广，领先市面上的多数产品。

而且它通过了潘通色彩认证，在色准这块的表现非常的好，实测Display P3模式下，平均ΔE为0.89，sRGB模式下平均ΔE为0.84，原生色域模式下平均ΔE为0.80，在当下绝对属于顶尖的水准。

还有10bit色深，能够显示出约10.7亿色彩，与8bit色深的约1670万色相比，色彩过渡更加细腻，不会出现色彩断层的问题。

亮度方面，这块屏幕在日常使用时的最大亮度可达400尼特，这已经领先了目前市面上的很多产品。更重要的一点是它通过了VESA DisplayHDR 600 True Black认证，其峰值亮度可以达到616尼特，加上OLED不发光的特性，让其也拥有着1000000:1的超高对比度，亮的地方够亮，而暗的地方则够暗。

在开启HDR后，会拥有更高的动态范围，观看对应的影片时就可以发现，除了色彩和画质更为细腻外，无畏Pro15 2022锐龙版在画面的明暗细节得到了更好地呈现，明显优于IPS屏幕产品。

我们通过过曝、正常曝光和欠曝三种拍摄情况来为大家直观展现OLED屏幕在显示HDR视频内容时的优势。OLED(左侧)这边即便是欠曝情况下，依然有着很高的亮度，而IPS屏幕则非常非常的暗，只有在过曝的情况下亮度才看起来比较正常，而且大家可以看画面中桥面的细节，OLED屏幕显示的明显要更好，整体上亮的够亮，暗的则够暗。无论是画面峰值亮度、色彩还是画面细节呈现，无畏Pro15 2022锐龙版都有着出色的表现。

除了超高的屏幕素质外，这块屏幕还支持硬件防蓝光，并通过了TüV硬件级低蓝光认证以及SGS Eye Care护眼认证，相较于软件防蓝光，可以让屏幕在不偏色的同时，也能降低蓝光对我们眼睛的伤害。还有全亮度的DC调光，有效避免频闪的问题，保护着我们的眼睛。

针对OLED屏幕可能出现的烧屏现象，无畏Pro15 2022锐龙版采用了最新三星E4发光材料， 提升了屏幕亮度的同时能够延缓像素亮度衰减。设备可以智能监测像素的老化情况，通过算法补偿还原更准确的色彩。此外，华硕OLED Care具有像素刷新、像素偏移、自动隐藏任务栏、出厂默认开启暗色模式等多重防护，多角度降低烧屏情况出现的可能， 延长屏幕的使用寿命。

强悍性能 稳定释放

为了满足更多消费者对生产力的需求，全新的无畏Pro15 2022锐龙版在硬件配置上继续加码。显卡方面，我们拿到的这台无畏Pro15 2022锐龙版配备的是NVIDIA® GeForce RTX™ 3060显卡，它采用备受玩家和创作者青睐打造，3840个CUDA核心，6GB GDDR6显存，可为用户带来尤为逼真的光线追踪效果和NVIDIA DLSS等先进的AI功能。NVIDIA Max-Q 技术通过 AI赋能的系统优化技术集合，令笔记本电脑更轻薄更强大。官方称其最高功耗可达120W，并且支持独显直连，能够更好地发挥出显卡的性能。

这里我使用的是NVIDIA Studio驱动，在免费的独家Studio驱动程序的支持下，创意应用得以发挥优异性能，目前已经有超过110款创作应用支持RTX加速，启用GPU加速将会实现更快的渲染速度以及更高的渲染精度，即便是轻薄本也能享受到效率的提高。无论你是志向远大的艺术家，还是精益求精的行业资深人士，NVIDIA GPU都能助您迅速完成工作，并让渲染更快、直播更清晰、视频编辑效果更出色。从光线追踪、VR到基于AI的8K视频编辑，Studio设计本和台式电脑搭载的NVIDIA GPU能够加速各类工作流程。

下面我们也是看看其测试成绩：

可以看到NVIDIA® GeForce RTX™ 3060相较于GeForce RTX™ 3050的领先还是蛮大的，在视频后期、特效制作以及游戏体验方面都会有着更好的表现。

处理器方面，它搭载了全新的锐龙7 6800H标压处理器，采用全新6nm制程，Zen 3+架构，8核心16线程，加速频率可达4.7GHz。同时还内置了RDNA 2架构的Radeon 680M核显，相较于之前的Vega核显性能翻倍，如果用户在没有电源的情况下进行使用，可以屏蔽掉独显，使用这个核显进行工作，能够在一定程度上延长产品的续航。

电脑内置的华硕管家中提供了多档的性能模式调节，包括适合日常办公娱乐的标准模式，它会根据负载动态调节风扇转速和功耗;安静模式会将风扇噪音控制在很低，适合夜间等安静环境使用;高效模式则会全力释放性能，风扇转速也能够达到最高，噪音相对大一些。我们本次测试都将会在高效模式下进行。

下面我们通过几款专业软件的测试来看看其性能表现，结果如下：

从测试成绩来看，锐龙7 6800H对比前代锐龙7 5800H还是有着一定的提升的，为流畅的体验打下了很好地基础。

硬盘方面，我这台产品配备了一块512GB的PCIE4.0 SSD，实测顺序读取可达6633.37MB/s，顺序读写为3934.38MB/s，表现还是不错的。

当然，想要保持稳定的高性能输出，也少不了散热的支持，它搭载的是华硕冰川Pro散热架构，由双风扇+六热管+四出风口组成，基本上是向游戏本看齐的，堪称是轻薄本中最顶级的散热配置。

使用AIDA64单烤30分钟+，CPU会先维持几分钟70W，温度会达到95℃，之后则会稳定在55W左右，温度会在85℃左右。

FurMark单烤GPU超30分钟，其功耗维持在120W左右，温度为76℃左右。

AIDA64+FurMark双烤30分钟+，CPU功耗为35W左右，温度为91℃左右，GPU功耗为105W左右，温度为76℃左右，总功耗可达140W，性能释放很稳定。

工作无忧 畅玩游戏

在测试完理论性能后，我们来分别测试下这款产品在日常办公、数位创作以及游戏方面的表现。先看看办公这块，这里我分别运行了PCMark10现代办公基准测试和应用程序测试，前者主要针对网页浏览、文档、表格等工作以及简单的图片处理和编辑，后者则针对的是我们日常最常用到的Word、Excel以及PowerPoint和浏览器等程序的启动和运行情况。其中现代办公总分为6475，应用程序12414，在我测试的产品中都属于非常出色的表现了，流畅的进行网页浏览、视频会议以及使用办公软件处理文档和编辑表格都是毫无压力的。

接下来看看数位创作这块，现在不少小伙伴都会进行一些图片处理和视频剪辑，我这里就分别对PhotoShop和Premiere Pro进行了测试，软件均为2022版，运行PugetBench测试。两款软件分别取得了803分和611分，成绩还是非常不错的，尤其是视频剪辑这块，此前测试过的使用锐龙7 6800H无独显版本的产品时，其得分差不多在330左右，这么一对比的话，搭载GeForce RTX™ 3060独显的产品领先还是非常明显的。

这里多说一句，在内置的ProArt Creator Hub软件里，除了可以查看电脑CPU、内存的占用比例外，在性能优化中有个应用性能分配功能，我们可以将最多6个程序加进去，当我们开启这些被加入的程序时，电脑便会自动释放内存，该程序也会被CPU优先处理，而且还会自动切换至高效模式，无需我们手动去操作。平时可以使用标准模式，然后将PS、PR以及一些游戏设置为重点程序，使用时自动切换高效模式，这点还是蛮方便的。

接下来我们看看游戏，我选择了几款比较热门的网游以及几款3A游戏进行了测试，先看结果：

锐龙7 6800H+GeForce RTX™ 3060的表现还是非常出色的，两款网游都在2.8K分辨率+最高画质下流畅的运行。

《赛博朋克2077》则对配置要求要更高一些，不过依然是能够在1080P分辨率+预设光追画质的情况下达到平均65帧，如果想要开启光线追踪的话，则需要DLSS的帮助了，在预设光线追踪中等+DLSS平衡的情况下可以达到平均60帧+。

作为一款全能轻薄本，无畏Pro15 2022锐龙版不仅可以帮助用户轻松应对日常办公，还可以进行图片处理和视频剪辑等数位创作任务，而闲暇时还能够胜任3A游戏大作，从工作到创作再到娱乐，全方位满足用户的使用需求。

评测总结

综合体验下来，无畏Pro15 2022锐龙版没有辜负其全能轻薄本的名号，锐龙7 6800H搭配上NVIDIA® GeForce RTX™ 3060的强悍配置组合无论是办公、创作还是娱乐通通都能搞定。而且华硕好屏的加持，让这款产品的屏幕素质领先于市面上的多数产品，更高的分辨率和刷新率、更广的色彩覆盖、更好的色彩准度以及HDR功能，无论是日常使用和娱乐，还是视频或是图片内容创作，都有着很强的感知，有效提升了用户的使用体验。

如果你想要选择一款兼具高性能、好屏幕以及不错便携性的全能本，那么这款无畏Pro15 2022锐龙版绝对是个不错的选择。