双11开门红，华为MateBook E系列最高直降400元，二合一青年最佳搭档！

【天极网笔记本频道】10月24日，双十一全民购物热迎来预售，随即迎来双十一开门红，各大厂商联合电商平台补贴带来空前力度优惠，相信很多用户早已按捺不住想要清空购物车的激动心情。别着急，随着当下移动化办公需求愈发旺盛，趁此年度大促在这里赶紧奉上华为二合一笔记本MateBook E系列选购指南。

早先，“二合一青年”一词火出圈，引发广泛用户情感共鸣。他们最突出的特征便是身兼数职，同时却又高度人间清醒，有的人白天安静专注工作，晚上则跳舞唱歌，活泼好动，也有的人平日里看上去是一名严肃专业的记者，实际上也是一名热爱制造快乐的脱口秀段子手，用多面态度诠释他们极为精彩的多面人生。

如果你也羡慕和向往他们的生活，或者已经是一名不折不扣的“二合一青年”，那么我相信，华为MateBook E Go和华为MateBook E二合一笔记本产品一定会成为你生活和工作中得心应手的最佳搭档。

百变形态与多彩时尚配色

二合一青年是最不愿受场景与地点限制的自在人群，他们拥有不止一个身份，时而驻留在高楼大厦间，时而坐在楼下的咖啡馆，又时而在旅行沿途中……更自由的时空场景变换让他们对于手中的移动生产力设备要求更加全能，华为MateBook E Go不仅轻至710g，薄至7.68mm，随身携带毫无压力，并且还拥有笔记本、分体、支架、和平板多形态随心切换。

华为MateBook E Go采用“主机+智能磁吸键盘”分体搭配设计，合在一起它便是传统笔记本形态，能够满足日常文档编辑、沟通交流等所有办公任务;拆下来在分体形态下依然可通过蓝牙连接输入，突破空间束缚，出色适应各类不同场景;支架形态下支持120°~160°角度自由调节，观影赏剧、上网课、视频会议从容应对，搭配华为雪域白配色M-Pencil(第二代)手写笔，书写绘画创作高效专注;另外平板形态则更加能够发挥出轻薄机身、灵敏触控、以及低延迟手写的全方位娱乐和生产力属性。

华为MateBook E Go机身采用微绒玻纤材质，配合三涂三烤旗舰级工艺触感柔软细腻，主机拥有星云灰、雪域白两大配色，前者沉稳内敛，后者纯洁优雅。分体智能磁吸键盘除与机身同色以外，还额外拥有星云灰和樱语粉配色，多姿多彩也让身处职场中的你彰显年轻时尚气质。

2.5K高刷护眼屏，长续航与全天候通信兼备

华为MateBook E Go拥有一块顶级高素质12.35英寸大屏，具备2.5K高分辨率和120Hz高刷新率(仅性能版支持)，屏占比高达88%，不仅本身支持P3电影级广色域、400nits亮度、原厂专业色准调教，并且拥有德国莱茵TUV硬件级低蓝光认证、德国莱茵TUV无频闪认证、以及华为多屏同色技术，享受极致视觉的同时也能更加护眼。

为了满足全场景移动使用需求，华为Matebook E Go具备多达14小时长续航能力，左右双Type-C接口，支持65W快充。标准版还支持SIM插卡，适配多家运营商电话卡，插卡即连，无论走到哪里都能保证顺畅稳定的上网体验。

三大科技支撑让移动办公，更高效便捷

光有强悍的硬件基础还不行，华为MateBook E Go还搭载华为独家三大科技，为二合一青年带来高效简捷的专业内容创作，助力他们在多面人生中尽情释放自我。

多设备通信共享，相比过去必须依赖手机开启热点方式，现如今部分手机升级HarmonyOS 3后，只需靠近电脑即可自动共享手机的蜂窝网络，既省电又快速;超级终端既带来了多屏协同，支持横屏大窗口和平行视界，在电脑上直接打开手机界面，也支持超级中转站，巧妙实现跨应用、跨终端文件存取共享;内置移动应用引擎彻底打通PC与移动App间的生态隔阂，用户可以一边看电影一边点外卖，一边上课开会一边记笔记等，大量三方移动App完美适配，高效生产力表现的淋漓尽致。值得一提的是，华为11月初将在MateBook E Go上正式OTA推送三大科技功能。

多变形态、全方位高性能表现、以及亲民的售价，让华为二合一笔记本MateBook E Go能够充分助力二合一青年和职场白领们自由切换多重身份，应对各类使用场景，诠释精彩人生。作为华为二合一笔记本办公神器华为MateBook E Go，目前入手至高直降200元，最低到手价仅3999元!另外，10月31日晚20:00，华为MateBook E Go性能版1T版本即将高能上线!关注华为商城及各大电商平台，敬请期待，给你惊喜!

最后，还有一款更适合面向商务群体、二合一青年精英的华为旗舰二合一笔记本华为MateBook E，它同样具备二合一多边形态，采用更出色的12.6英寸OLED原色全面屏，搭载第11代英特尔酷睿i7处理器，拥有四麦克风智慧降噪和四扬声器震撼音质，支持鸿蒙智慧办公，为用户提供极致全场景智慧体验。作为华为旗舰二合一笔记本移动办公首选神器华为MateBook E，目前入手即省至高400元!搭配华为鸿蒙其他产品一起下单，轻松畅享“鸿蒙组队，体验翻倍“。

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