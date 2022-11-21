英伟达RTX 40系列移动版性能曝光：RTX 4070力压前代旗舰，明年1月发布

【天极网笔记本频道】9月份的时候，英伟达发布了基于Ada Lovelace架构所打造的RTX 40系列桌面独显，按照以往的套路，其移动端的版本应该也会随之而来，大概率会在明年年初的CES上正式亮相，并与全新一代的英特尔和AMD移动处理器搭配出现在各大厂商的新款产品上。RTX 40系列在桌面端对比前代的巨大提升，让不少人对移动版本有着非常大的期待，日前，外媒Wccftech也带来一些移动版的曝光消息。

据Wccftech称，英伟达可能会在2023年1月3日发布RTX 40系列移动显卡，预计会比上一代产品平均带来30%的性能提升，其中RTX 4070移动版的性能比前代性能最强的旗舰产品RTX 3080 Ti移动版高出了15%。

预计英伟达会在CES 2023上带来多款产品，包括16GB显存的RTX 4080 Ti/4090移动版（命名未定），12GB显存的RTX 4080移动版，8GB显存的RTX 4070和RTX 4060移动版以及6GB显存的RTX 4050移动版，它们的命名可能会有所改变但底层的编号不会变，分别为GN21-X11、GN21-X9、GN21-X6、GN21-X4、GN21-X2。英伟达预计会在1月3号率先发布RTX 4080(GN21-X9)移动版和RTX 4080 Ti/4090移动版(GN21-X11)，并于2月份正式上市，其它型号预计会陆续发布。

从曝光的性能图看，RTX 40系列移动版在性能这块还是很值得玩家们期待的，除了毕竟RTX 4070移动版就已经成功超越了前代的旗舰，而主流产品将会搭载RTX 4060也有着接近RTX 3070Ti的水平，这样就可以在2K分辨率下更加了流畅的运行大型游戏了。