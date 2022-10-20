设计师创作好搭档 华硕ProArt 创16 14999元秒杀

【天极网笔记本频道】在为设计师、剪辑师等专业用户准备的创意设计笔记本赛道上，华硕是捷足先登的那一批厂商。尤其是在ProArt系列推出之后，其数款产品都带来了充满想象力的形态。无论是在硬件配置还是一些细节方面，华硕ProArt系列都让用户感受到了诚意，并且收获了广大消费者的好评。日前， ProArt 创16系列2022迎来秒杀，2.5K 120Hz屏幕、i9-12900H+ RTX3070Ti的强势配置到手价14999元，经过专业用户检验的设备值得信赖!一起来了解一下~

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华硕好屏再度席卷专业设计领域。众所周知，高素质屏幕对于创意设计用户的加成有多大？从客户看到作品的表情中就能看得出来。广色域、高色准、高分辨率、高刷新率，对于普通用户来说满足几项就足够了，但是对于专业用户来说，“我全都要”。

ProArt 创16 2022搭载的这块屏幕尺寸为16英寸，2.5K 120Hz高刷屏幕，16:10黄金比例，在屏幕纵向范围内可显示更多内容，修图、剪视频视野更广;屏幕拥有10bit色深，支持100% P3专业级色域，平均ΔE<1.5，色彩精准，用户还能进行专业的色域切换，在不同使用场景换用更合适的色域模式;屏幕还通过了Pantone色彩认证，色彩不断层、过渡丝滑。

HDR也成为今年好屏幕的重要标准，ProArt 创16 2022这块屏幕还通过了VESA Display HDR 400认证，黑色纯粹，高光炫目;120Hz高刷新率，让用户用手机和用电脑保持一致的流畅;此外，屏幕还支持了TUV莱茵低蓝光认证，长时间工作也不会累眼啦。

接下来我们来看看核心配置。由于是为创意设计用户所设计的高能创作本， ProArt创16 2022在性能方面的标准拉的很高，因为专业设计、剪辑、建模、动画等软件对设备算力要求较高，不仅要能够运行，还要能够提升工作效率，高配置是必要的。

ProArt 创16 2022搭载第12代英特尔酷睿i9-12900H处理器，14核心20线程性能核+能效核异构架构，最高睿频频率可达5GHz，持续性能释放高达90W，非常适合多任务处理、图像视频渲染工作。英特尔线程调度器与Win11系统搭配，能够智能调用工作负载，平衡功耗，这对于笔记本来说十分重要。

显卡方面，ProArt 创16 2022搭配NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti笔记本电脑GPU，8GB GDDR6显存，支持8K 10bit视频编码加速，支持新一代实时光线追踪技术及第三代Tensor Core，实现电影级渲染效果，AI加速工作流减少重复性工作;NVIDIA专为设计师推出的NVIDIA Studio驱动现已支持超过75款专业创意应用，提升了运行软件的稳定性和兼容性，用户无需担心延迟、卡顿问题，工作效率UP UP。

散热方面，ProArt 创16 2022同样采用华硕经典冰川Pro散热架构，6热管2风扇4出风口规格为强大核心保驾护航。值得一提的是CPU还采用了液态金属导热，实现了CPU性能释放约29%的提升，可见高散热效率的重要性。在这套散热系统加持下，ProArt 创16 2022能够实现整机140W性能释放，在移动设备上十分强悍。用户还可以通过Fn+F切换标准、高效以及全速模式，根据重度工作、娱乐或轻负载任务选择散热模式，更加自由。

而作为一台创意设计高能笔记本，华硕为设计师用户群体专门设计了一个实体旋钮。这枚旋钮拥有点按或旋转的操作方式，让笔记本具备了一定的专业设计扩展设备的功能。

华硕对软件与包括Ae、Pr、LrC、Ps等在内的Adobe应用程序进行了专门适配，超70个功能助力用户在工作时提升效率，通过旋钮调整各种参数，例如切换不同的笔刷、素材，调整时间轴区间，旋转调节色彩等等，比起键入数据更加直观。此外，ProArt 创16 2022还为创作者们打造了三键触控板，同时保留了全尺寸方向键，触摸板还支持1024级压感触控笔，能够成为用户的“手绘板”，为设计师提供更精细的控制，实现高效率操作体验。

扩展性方面， ProArt 创16拥有丰富的接口，足够为设计师们提供各种扩展，或者满足素材传输的需求。2×USB Type-A 3.2Gen 2、2×雷电4(100W PD充电+DP视频输出)、HDMI2.1(支持8K 120Hz)、SD Express 7.0读卡器、3.5mm音频口以及RJ45有线网口，是不是完全足够了呢？

整体来看，作为一款为创意设计用户群体设计的高性能笔记本， ProArt 创16 2022是完全合格的。出色的屏幕、强大的核心配置、优秀的软硬件协同以及别具匠心的物理旋钮，都足以让这款笔记本在市面上一众竞品中脱颖而出。这款笔记本在细节均没有什么短板，并且能给用户提供舒适的创作平台，实现高效的工作效果，更适合预算充足的专业用户。