华为消费者业务更名终端业务 多款商用办公设备正式发布

作者：夏初

【天极网笔记本频道】北京时间4月20日下午，华为终端商用产品春季发布会正式举行。华为正式宣告将消费者业务改名为终端业务，并发布了包括笔记本、平板、台式机、显示器、智慧屏、穿戴、打印机等在内的全品类商用产品，显示出全面进军商用办公领域的决心和自信。

在未来，华为将依托硬件和软件两大生态，不断丰富商用笔记本、台式机与显示器、平板、智慧选件、智慧屏、穿戴等产品品类，重点为政府和教育、医疗、制造、交通、金融、能源等六大行业提供商用办公解决方案。

华为终端业务针对政府及大企业，将量身打造方案，提供开放能力和系统定制服务，满足各行各业的场景需求，如政企日常/差旅办公、无纸化会议系统、学校计算机教室教学管理、能源矿工安全作业手表改造等。致力于打造安全可靠、智慧便捷的产品体验。

华为此次发布了众多商用办公设备，分属7大系列商用产品家族：笔记本MateBook B系列、台式机MateStation B系列、显示器 B系列、平板C系列、打印机PixLab B系列、智慧屏 B系列、穿戴WATCH B系列，并依托HarmonyOS带来的标准定制能力和开放定制能力，满足组织或企业对终端设备的多维管理需求。

其中，华为MateBook B B3-420搭载了独立的TPM2.0安全芯片，保障用户的信息安全;轻薄设计，铝合金材质坚固耐用，同时支持180°全平展开，非常适合商务办公和出差场景。MateBook B3-420采用高清护眼的全面屏，通过了德国莱茵TüV低蓝光认证。同时，智慧互联功能、可靠的品质、高速无线网络，为企业员工带来高效、安全、稳定、舒适的办公体验。

华为平板 C5支持手写笔、键盘等办公配件，搭载平行视界、华为分享等系统级功能，让商用办公交互、传输更加便捷高效，满足政企客户移动办公、安全管理需求;HarmonyOS 2经过多项内核优化，带来流畅的使用体验。

华为商用打印机PixLab B5集打印、复印、扫描多功能为一体，支持自动双面打印;搭载HarmonyOS，支持多种办公设备的快速连接、华为手机一碰即可轻松打印，证件复印可自动校正排版。这款产品能帮助企业提升办公效率，华为持续助力中小企业降本增效。

在发布会上，华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示：“华为消费者业务的名称走过了十年的道路，今天我们更名为华为终端业务，全面进军商用市场。过去十年，我们一直面向消费者打造极致的产品体验，得到了市场的一致认可。未来，华为将把精品的体验从消费级产品上带到商用领域，基于华为终端商用产品品质、智慧、可靠三大DNA为商业客户打造更好的产品体验。”