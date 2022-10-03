苹果确认「台前调度」将下放给老款iPad，但部分特性却遭到阉割！

作者：知寒

【天极网笔记本频道】近日，有爆料称苹果准备将此前为M系列iPad所专属打造的「台前调度」功能，下放给老款iPad，但由于芯片性能原因，老款iPad将阉割掉支持外接显示器等特性。

作为一名科技小编，我曾在苹果今年WWDC全球生态开发者大会后，为「台前调度」功能疯狂拍手叫好。在我的预想当中，它是能够极大程度改变和解放iPad和Mac等设备的专业生产力属性，带来史无前例的多任务处理交互。然而，当我第一时间升级到MacOS 13 Beta版本之后，现实却像是给我泼了一盆冷水。

以iPad上为例，当开启「台前调度」后，用户在iPad上打开某个App，其应用界面不再像以前直接覆盖掉整块屏幕，而是以一种类似窗口化形式出现。屏幕最下方依然可以看见Dock栏，屏幕左侧则新增一列设计，内含4个正在运行的App。除此之外，屏幕右侧还留有空白，我们仍能看到背景壁纸。

这就像是在Windows电脑中打开了某个窗口，而且在苹果还在应用窗口顶部中央设置了三个快捷键，从左往右分别是：最大化、新建窗口、关闭窗口。而在右下角，则设置了窗口大小调节键。

但是，它不想Windows一样可以允许用户随意调整窗口尺寸和大小。苹果默认设置了三个档位，用户可以随意拖动App窗口摆放位置，但只能按照苹果档位调整窗口大小形状。

并且，苹果的「台前调度」并没有实现真正的多任务处理。第一，当同时打开两个App时，第二个App会以新窗口占据屏幕，而不是叠加在原先的App窗口上;第二，要想同时打开多个App，你只能将每个App窗口调至最小化，才能实现并列摆放，和手机“应用分屏”一模一样，且苹果最多只允许打开4个App。

从这套逻辑来看，苹果的「台前调度」和Windows PC不同，更多的像是智能手机等移动设备。它赋予iPad最多可实现4个App分屏显示的功能，但一旦超过4个后，用户依然要打开过去常用的后台任务界面，与以往操作无异。

基于它比较鸡肋的功能，以及Beta测试版一直以来的卡顿、不稳定等表现，导致我在首次尝鲜后便再也没有开启过「台前调度」，这个我曾经认为是发布会中最压轴的新功能，没想到如今被我弃之敝履，食之无味。

因此，苹果哪怕如今再宣布在老款iPad身上开放阉割版「台前调度」，估摸着对于很多普通用户来说也不会带来多大影响。并且苹果还阉割掉外接显示器等支持特性，这也说明「台前调度」对于M芯片的高速内存和GPU渲染要求较高，所以老款iPad的实际体验如何还有待后续验证，稳定性才是好用的第一前提。