为什么不建议买游戏本？或许这就是个伪命题

【天极网笔记本频道】笔记本发展这么多年，随着用户需求变化，笔记本的定位也越来越细分化，游戏本、全能本、轻薄本等等机型层出不穷，这也让不少本就迷糊的用户更加分不清楚，从而片面地根据名字选择机型。但笔记本无论如何细分化，依旧万变不离其宗，究其本质还是一台电脑，不同定位只是作为电脑之上对于应用场景的一点延伸，不会影响其本身工作形式。

回到笔记本本身，忽略其定位，那么任何笔记本都能做到其他类型笔记本可以做的事，无非是用户体验互有差异，而笔记本定位就是侧重用户体验定制的机型。例如轻薄本，就是根据用户对于轻薄、便携等需求而开发出来的型号，它不能玩3A大作吗？可以玩，但是体验不够好。

可是对于一个没有游戏需求的用户而言，3A大作体验不够好就不是缺点，所以轻薄本能够被这部分用户所接受。那么如此一来就能清楚游戏本的用户人群，一定是对游戏有需求的用户。作为一个存在许久的笔记本类型，时至今日依然爆火就证明其用户群体必然有着强大市场。

所以从这个角度来考虑，“为什么不建议买游戏本”这个问题本身就是伪命题，更应该改成“对游戏没有需求的用户为什么不建议买游戏本？”如果要回答这个问题，就不得不提到近些年逐渐爆火的全能本。

游戏本在发展之初，由于其笨重的机身，加上高性能带来的极高发热量以及风扇噪音等问题，让不少对于性能有需求的用户只能忍受这些缺点，游戏本彼时就是性能的代言词。但随着笔记本的细分化，无数笔记本类型开始涌现，轻薄游戏本、轻薄本、变形本、全能本等等，这些机型将用户需求拆分，并且自成一系。

而轻薄游戏本以及全能本就是游戏本的一种延伸类型，近些年也受到不少用户的青睐。这两个类型不约而同都将轻薄作为产品亮点，游戏本由于其本身问题实在过于影响部分用户的使用体验。但这会带来什么负面影响？

首先要了解为什么游戏本不能像其他笔记本一样做到足够轻薄，为了追求性能，不少游戏本通常会采用更高功耗的处理器和显卡，那么必然在散热方面就会有巨大压力。游戏本会使用更加扎实的散热硬件以及更宽敞的内部空间，以防止积热带来的性能下降。即使放到现在，游戏本还在和散热作斗争。

那么轻薄游戏本和全能本的代价就是牺牲散热，更轻薄的体积必然会有性能的损失，只看用户愿意为轻薄妥协多少，毕竟不是所有用户都追求极致的性能，而且往往对游戏有着更高需求的用户都会选择游戏PC主机而非游戏本。全能本在兼顾性能的同时，会照顾设计和工作需求，比如更加简约的机身设计和更加专业的屏幕参数。

这也是为什么如今对于游戏本的讨伐声越来越大，轻薄游戏本和全能本开始抢占市场，牺牲一点性能换来更好的体验和设计，还是有不少用户愿意接受。而且对于国内市场而言，游戏本大部分用户基本都是年轻群体，这部分群体往往都没有经济话语权，如果在游戏本和全能本之间做选择，不少家长闭着眼都知道怎么选。只能说在这个大部分家长都对游戏如临大敌的时代，游戏本还是吃了点小亏。

综合来看，游戏本依然是当下性能最强的笔记本类型。无法否认这么多年发展以来，不少笔记本厂商在游戏本上的大力投入确实让现在的游戏本在性能方面无可挑剔，而游戏本也不再只是专注游戏领域。

得益于游戏本自身的高配，一些专业领域的工作它也能轻松胜任，并且更好的散热决定其可以更长时间保持极致性能。高性能游戏本就是笔记本类型中对于性能最好的诠释，如果用户对于高性能游戏、媒体渲染、专业工作有需求，且需要相对台式PC而言的便携性，那么极致性能的游戏本依然是不二选择。而愿意为了个性、轻便做出妥协的用户，全能本则是游戏本之下的又一不错选择。

反之，如果用户只是用笔记本拿来做做资料、看看剧，那么高性能笔记本自然不值得推荐，更具性价比的轻薄本才是这部分用户的首选。所以归根结底，游戏本建不建议购买的本质问题是，用户要清楚自身需求，否则再多他人建议也只是用户用来佐证自己起初想法的理由而已，用户心中早已想好要买什么，只是缺少说服自己的理由。