RTX 3080Ti移动版曝光：显存速率16Gbps，175W最大TGP

作者：景博健

【天极网笔记本频道】上个月初的时候，曾有曝光消息英伟达将会推出RTX 3080Ti、RTX 3070Ti移动版显卡，继续丰富移动端的产品线。日前，外媒Videocardz也给出了这两款产品的一些规格和参数。

根据它们的曝光，RTX 3080Ti将会配备16GB GDDR6显存，而且显存速率为16Gbps，比之前的RTX 3080移动版高了2Gbps，最大TGP将提高到175W，比RTX 3080移动版高了10W，最大TGP是基于可配置的显卡功耗加上Dynamic Boost 2.0技术，在CPU和GPU之间切换功率获得的，厂商也可以根据需求进行一些调整。其它方面，它预计会采用GA103核心，拥有7424个CUDA流处理器。

关于RTX 3070Ti则更加神秘一些，目前的消息仅指出它会拥有8GB GDDR6显存，最大TGP为150W，对比目前的RTX 3070移动版提升幅度可能会比较小。

英伟达应该会在明年1月初进行的CES 2022上发布这两款全新的移动显卡，相关的游戏本新品应该也会很快陆续登场，另外可能还会有RTX 3050的桌面版，有8GB显存与4GB显存两个版本。除了英伟达以外，AMD也可能在CES上带来Radeon RX 6000S移动显卡，依旧为RDNA2架构，但会升级为台积电6nm工艺，晶体管密度比7nm提升了18%，进一步提升性能，目前尚不知道会有几款产品。距离CES 2022正式开始也仅剩一周左右的时间，届时可关注我们的报道。